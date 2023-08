CL-Vorschau: Wenn Fußball zur Nebensache wird

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei Begegnungen und bieten einen kleinen Vorschau auf die Partien. Heute blicken wir unter...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei Begegnungen und bieten einen kleinen Vorschau auf die Partien. Heute blicken wir unter anderem nach Athen, wo aber der Fußball zur Nebensache gerät.

Panathinaikos – Marseille

Mittwoch, 9. August 2023, 20:00 Uhr

Athen steht unter Schock. Bei den Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Anhängern vor dem Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen AEK Athen und Dinamo Zagreb wurde ein 29-jähriger griechischer Fan tödlich verletzt, was zur Verschiebung des Spiels führte. Trotz eines vorherigen Berichts über die bevorstehende Ankunft kroatischer Hooligans konnte die Polizei nicht verhindern, dass AEK-Fans angegriffen wurden. Dieser Bericht hatte detaillierte Informationen über die geplante Anreise der Hooligans, darunter auch, dass sie vermutlich verdeckt in Minivans über Montenegro und Albanien anreisen würden. Obwohl sowohl kroatische als auch montenegrinische Polizeikräfte die griechische Polizei über die Bewegungen der Hooligans informierten, wurde der Polizeieinsatz als unzureichend kritisiert.

Die Stadt wird das Geschehene erst verdauen müssen, doch heute steht schon das nächste Spiel auf dem Programm. Panathinaikos trifft auf Marseille und es fällt ein wenig schwer, sich angesichts der Umstände auf die sportlichen Aspekte zu konzentrieren. Panathinaikos führte in der vergangenen Saison lange Zeit die Tabelle an, musste sich aber schlussendlich AEK Athen recht deutlich geschlagen geben. Für die neue Saison verpflichtete man unter anderem den ehemaligen Austria-Leihspieler Erik Palmer-Brown und den 26-fachen kroatischen Nationalspieler Tin Jedvaj für die Innenverteidigung. Vielversprechend ist zudem der neue zentrale Mittelfeldspieler Tonny Vilhena, der gegen eine Ablöse von drei Millionen Euro von Espanyol Barcelona nach Griechenland wechselte.

In gänzlichen anderen Sphären bewegt sich Olympique Marseille, das in dieser Transferperiode 67.5 Millionen Euro für neue Spieler ausgab. Darunter befinden sich einige bekannte Namen, wie etwa Atletico-Linksverteidiger Renan Lodi, Ruslan Malinovskyi, Geoffrey Kondogbia und Amine Harit. Der teuerste Transfer war Mittelstürmer Iliman Ndiaye, der gegen eine Ablöse von 17 Millionen Euro von Sheffield United in die Ligue 1 wechselte. Der bekannteste Neuzugang kam allerdings ablösefrei. Pierre-Emerick Aubameyang verließ Chelsea und geht zukünftig für Marseille auf Torjagd. Alleine wenn man sich diese Namen ansieht ist es klar, wie die Favoritenrolle heute verteilt ist.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Panathinaikos und Olympique Marseille findet ihr bei wettbasis.com.

Rangers FC – Servette Genf

Mittwoch, 9. August 2023, 20:45 Uhr

Nach der klaren Niederlage des SK Sturm im Hinspiel gegen die PSV Eindhoven, ist diese Partie leider weniger interessant aus rot-weiß-roter Sicht. Der Gewinner dieses Spiels trifft nämlich auf den Gewinner zwischen dem SK Sturm und der PSV Eindhoven und es wäre nach der 1:4-Niederlage schon eine große Sensation, wenn die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer noch aufsteigen würde, zumal die Niederländer in den ersten 90 Minuten einen bärenstarken Eindruck hinterließen.

Die Rangers landeten in der vergangenen Saison mit sieben Punkten Rückstand auf Celtic und 35 (!) Punkten Vorsprung auf Aberdeen auf dem zweiten Tabellenplatz in der heimischen Liga. Seit dem überlegenen Titel in der Saison 2020/21, als man mit 25 Punkten Vorsprung auf den ewigen Rivalen Meister wurde, gelang keine Titelverteidigung mehr. Auf dem Transfermarkt gab man rund 16 Millionen für neue Spieler aus, wobei man mit Danilo (Feyenoord), Cyriel Dessers (Cremonese) und Sam Lammer (Atalanta Bergamo) vor allem Geld für Angreifer in die Hand nahm.

Gegner Servette wurde ebenfalls Vizemeister, wobei Meister Young Boys mit 16 Punkten Vorsprung überlegen den Titel holte. Unter den Neuzugängen befindet sich der ehemalige Rapid-Legionär Jérémy Guillemenot, der in der vergangenen Saison für den FC St. Gallen in 32 Ligaspielen 11 Treffer und sieben Assists beisteuerte! Mit Jérôme Onguéné befindet sich ein weiterer bekannter ehemaliger Bundesliga-Legionär neu im Kader. Der Innenverteidiger wechselte leihweise von der Eintracht nach Genf, um Spielpraxis sammeln zu können.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen den Rangers und Servette Genf findet ihr bei wettfreunde.net