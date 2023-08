Sturm-Fans: „Es gibt natürliche Grenzen im internationalen Fußball“

Der SK Sturm verlor das Auswärtsspiel gegen die PSV Eindhoven mit 1:4 und wird damit höchstwahrscheinlich nicht in der Königsklasse vertreten sein. Wir wollen...

Der SK Sturm verlor das Auswärtsspiel gegen die PSV Eindhoven mit 1:4 und wird damit höchstwahrscheinlich nicht in der Königsklasse vertreten sein. Wir wollen uns ansehen was die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, zur Leistung ihrer Mannschaft sagen.

Vöslauer: „Mit einer klaren Niederlage vor der Partie gerechnet, leider ist sie erwartungsgemäß auch so gekommen. Wie ebenfalls erwartet wird die zu erwartende Niederlage dennoch weh tun, weil hoffen, beten und die Glücksgöttin beschwören sind Dinge, die wir ja trotzdem machen, schließlich ist der Ball rund und verrücktere Dinge im Fußball sind schon passiert.

Für alle die jetzt aus Frust die eigenen Spieler oder Trainer niederschreiben wollen, tut es nicht. Seid stolz darauf, dass sie heute mit wehenden Fahnen untergegangen sind, weil das war ja überhaupt erst möglich, weil man seit 2-3 Jahren fantastisch performt.

Es gibt natürliche Grenzen im internationalen Fußball, diese muss man auch anerkennen. Ein Beispiel dafür wäre: Schicker feilscht (vermeintlich) seit Wochen darum, dass wir Malone um einen Preis weit unter 2.000.000 € von Augsburg bekommen. Dreht jeden (hart verdienten) Cent drei Mal um. Eindhoven? Die kaufen einen Ricardo Pepi aus dem Hosensack um 11.000.000 € von Augsburg. Der zwar augenscheinlich noch immer zu schwach für die PSV-Stammelf ist, aber ja: Kann man ja mal von der Bank bringen. Während wir darüber diskutieren ob Blau-Weiß Linz oder doch Hartberg eine gute Option für einen Fuseini wäre…“

themanwhowasntthere: „Ich glaube ja, dass das heute etwas anders abgelaufen wäre, wenn wir nicht so hoch gepresst und gleich nach drei Minuten ein Kontertor gefressen hätten.“

GrazTiefschwarz: „Ich hätte mich auch eher hinten reingestellt und mal eine Halbzeit mit Körpereinsatz alles weggeflext, aber ich will halt auch nicht von mir behaupten, dass ich die bessere Taktik als Ilzer aufgezogen hätte. Auf mich haben heut alle viel zu nervös gewirkt, Pässe die wir in der Liga No-Look spielen können haben heute nicht mal mit hinschauen ansatzweise funktioniert. Das war einfach nix heut.“

RasmusHojlund: „Die Erwartungshaltung wird halt leider gleich immer so riesengroß (bei mir leider inklusive), das was Sturm seit Ilzer und Schicker macht ist und bleibt sensationell.“

quaiz: „Es war ein deutlicher Klassenunterschied zu sehen, das muss man zur Kenntnis nehmen und damit auch leben. Der Spielverlauf wie so oft in den Niederlanden, nennen wir ihn suboptimal. Dann läuft natürlich das Werk und es wird extrem schwer. Ich sehe es auch nicht wie Mählich und sage die Raute bla bla. Wennst PSV gut anpresst, bekommen auch die Probleme. Dies ist aber nicht wirklich umgesetzt worden, eben auch wegen dem frühen Gegentor. Das sie individuell, taktisch und auch mannschaftlich klar besser sind hat man eh gesehen, eingespielt sind sie auch, der Großteil spielt schon einige Jahre zusammen. Bei den Gegentoren hat uns meist die Dynamik und schnelles Handlungsvermögen gefehlt. Für Hierländer und auch Stanko war das Tempo zu hoch, detto unsere beiden Außenverteidiger. In Summe war Eindhoven einfach besser. Trotzdem bin ich nicht übermäßig enttäuscht, für mich war die CL-Quali von vornherein ein Bonus. Es muss einfach alles passen, sonst ist man da in 9 von 10 Fällen ohne realistische Chance. Ilzer sein Trainerstab und auch Schicker werden daraus sicher ihre Schlüsse ziehen. Im Rückspiel wird man nochmal alles versuchen. Die Chance ist natürlich minimalst.“

Grauer Prophet: „Auf der einen Seite ist es für uns keine Schande gegen einen CL-würdigen Klub zu verlieren. Auf der anderen Seite war vor allem die Abwehrleistung eine Katastrophe. Auch in der EL darf man so nicht auftreten.“

wolkerl: „Es war vorhersehbar. Punkt. Wir hätten zwei Top-Spiele und Top-Leistungen gebraucht…und haben in der Meisterschaft selbst nur einen einzigen Gegner, der uns an einem normalen Tag wirklich fordert/fordern kann…nämlich Salzburg. Shit happens…ist zwar keine Champions League, aber in der Europa League könnten durchaus Punkte rausschauen.“

Douglas: „Die gesamte Mannschaft war mit dem Tempo der Niederländer total überfordert, vor allem Hierli und Stankovic wurden immer überrannt! National reichts, International wurden gestern die Grenzen deutlich aufgezeigt.“

soulbro82: „Der Klassenunterschied wurde uns gestern eindeutig aufgezeigt. Die starke Verunsicherung in Kombination mit dummen Fehlern war für mich das Ärgerlichste. Man darf ruhig auch Ilzer etwas Kritik zu kommen lassen. Ob es sinnvoll ist als Sturm Graz mit den Großen oben mitspielen zu wollen darf hinterfragt werden. Klar, wenn es aufgeht ist er der große Zampano. Es wäre keine Schande gewesen sich einen Punkt zu ermauern/erkämpfen um dann für das Heimspiel zumindest eine Trumpfkarte in der Hand zu haben. So wird es jetzt natürlich ganz schwer, eigentlich unmöglich.“

Ray09: „Damit Sturm PSV die Stirn hätte bieten können, hätte das Plan-A Spielsystem, das absolut super eingespielt ist, zu 100% funktionieren müssen. Als Sturm gewinnst du gegen dieses PSV nicht mit einem Plan-B-System, das man sich vielleicht antrainiert hat, das geht in der Liga, aber es ist immer noch Sturm die gerade einen 3-Jahres-Plan erfolgreich zu Ende gebracht haben, der Lust auf mehr macht.“

RHW77: „Das gestrige Spiel zeigte uns halt auch die Grenzen auf, welches dieses System international (gegen holländische Mannschaften) hat. Grundsätzlich bin ich ein sehr großer Freund der Raute, aber gestern sah man was (meiner Meinung nach) der einzige Nachteil an einer Raute ist: Spielt der Gegner extrem viel über die Flügel und hat dort Weltklassespieler (und diese sind meiner Meinung nach Lang und Bakayoko) steht man einfach zu weit weg von den Flügelspielern, da die Achter eingezogen sind und somit hat man immer extrem lange Laufwege und Sprints. Man ist somit halt immer den „Schritt dann zu spät“ und es sieht einfach aus, als würde man nicht in die Zweikämpfe wollen. Lang und Bakayoko machten gestern dort halt alles was sie wollten und generell merkte man einfach auch die individuelle Qualität bei PSV. Beispiel: Abstoß direkt auf de Jong. Dieser hat die Qualität, dass er den Wüthrich mit dem Körper abblockt und direkt seitlich weiter auf Lang prallen lässt und Zack – Tor. So schnell kann es gehen.“

