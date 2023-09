Die Champions League startet mit Monsteraufgabe für Dragovic

Heute ist es endlich soweit: Die Gruppenphase der UEFA Champions League startet und schon am ersten Spieltag warten einige hochinteressante Partien auf uns. Wir...

Heute ist es endlich soweit: Die Gruppenphase der UEFA Champions League startet und schon am ersten Spieltag warten einige hochinteressante Partien auf uns. Wir haben uns die drei interessantesten Partien ausgesucht und liefern euch eine Vorschau auf die Spiele.

AC Milan – Newcastle United

Gruppe F – Dienstag, 19.9.2023, 18:45 Uhr, San Siro

Die Champions-League-Saison wird vom AC Milan und Newcastle United bereits um 18:45 Uhr eröffnet. Milan ist nicht nur auf einen guten Start in die Champions League, sondern auch auf Wiedergutmachung aus. Am vergangenen Wochenende verloren die Rossoneri das Mailänder Derby gegen Inter glatt mit 1:5 und wurden dabei vom Stadtrivalen teilweise an die Wand gespielt. Es ist also gut denkbar, dass man gegen die Magpies aus Newcastle ein anderes Auftreten der Italiener sehen wird, bei denen mit Caldara, Kalulu und Bennacer drei Spieler ausfallen werden.

Der neureiche Klub aus Newcastle könnte für den AC Milan gerade recht kommen, denn der Vorjahresvierte der Premier League erwischte einen schwachen Saisonstart, holte aus den ersten fünf Partien nur zwei Punkte. Zuletzt gab es einen wichtigen 1:0-Arbeitssieg über Brentford, aber überzeugend präsentierte sich Newcastle definitiv noch nicht. Speziell auswärts hatte man zuletzt Probleme und gewann saisonübergreifend seit vier Partien nicht mehr in der Fremde. Auch der Ausfall des Ex-Rapidlers Joelinton wiegt für die Balance im Mittelfeld der Magpies schwer. Wir dürfen im San Siro also mit einer ausgeglichenen, spannenden Partie rechnen.

Eine ausführliche Vorschau auf AC Milan – Newcastle United findet ihr bei Wettfreunde.

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

Gruppe F – Dienstag, 19.9.2023, 21:00 Uhr, Parc des Princes

Ebenfalls in Gruppe F, wo auch Milan und Newcastle um Punkte kämpfen, kommt es beim Spiel zwischen PSG und Borussia Dortmund zu einem „Riesenduell“, das allerdings momentan gar keines ist. Beide Mannschaften haben markante Probleme und finden noch nicht zu ihrer Selbstverständlichkeit – speziell die Pariser befinden sich nahezu in einer Krise und holten aus den ersten fünf Spielen in der Ligue 1 nur acht Punkte. Zuletzt musste man beim 2:3 gegen Nizza vor eigenem Publikum sogar die erste Saisonniederlage hinnehmen. Da half es auch nichts, dass Superstar Kylian Mbappé in seinem erst vierten Saisoneinsatz seine Treffer sechs und sieben erzielen konnte.

Der BVB wiederum konnte sich mit einem 4:2-Sieg in Freiburg ein wenig freischaufeln, nachdem es in den Runden davor enttäuschende Unentschieden zu Hause gegen Heidenheim und auswärts in Bochum gab. Die Mannschaft von Edin Terzic ist zwar in der laufenden Saison noch ungeschlagen, hat sich aber eindeutig noch nicht gefunden. Dabei kann Terzic mit Ausnahme von Thomas Meunier auf seine beste Formation zurückgreifen, während PSG-Coach Luis Enrique Nuno Mendes und den Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé vorgeben muss.

Eine Vorschau und Wetttipps zu Paris St. Germain – Borussia Dortmund findet ihr auf Wettbasis.

Manchester City – Roter Stern Belgrad

Gruppe G – Dienstag, 19.9.2023, 21:00 Uhr, Etihad Stadium

Der Titelverteidiger startet mit einem vermeintlich leichten Heimspiel gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad in die neue Champions-League-Saison. Dabei kommt es zu einem Duell, das speziell österreichische Fans interessieren könnte: Roter-Stern-Abwehrchef Aleksandar Dragovic, 100-facher ÖFB-Nationalspieler, muss den Ex-Salzburger und heutigen Weltstar Erling Haaland in den Griff bekommen.

Das wird aber natürlich alles andere als leicht: Haaland erzielte in der neuen Saison in fünf Premier-League-Spielen bereits sieben Tore und ist gerade in der Champions League immer kräftig „on fire“. Haaland erzielte in 31 Spielen in der Königsklasse 35 Tore und wurde bereits in Salzburg-Zeiten zum ersten Spieler, der in seinen ersten drei Spielen sechs Tore erzielen konnte. Der Norweger wird gegen den krassen Außenseiter nun natürlich darauf erpicht sein, sein Torkonto bereits am ersten Spieltag ordentlich aufzufetten. Auf „Drago“ kommt demnach ein harter Abend zu…

Eine ausführliche Vorschau auf Manchester City – Roter Stern Belgrad findet ihr bei Wettfreunde.

Außerdem heute:

(E) – Feyenoord – Celtic

(E) – Lazio – Atlético Madrid

(G) – Young Boys Bern – RB Leipzig

(H) – FC Barcelona – Royal Antwerpen

(H) – Shakhtar Donetsk – FC Porto