Salzburg-Gegner: Inter Mailand patzte zu Hause gegen Bologna

Wie jede Woche lassen wir die Leistungen der Gegner der österreichischen Europacupstarter vom vergangenen Wochenende Revue passieren. Salzburgs nächster Champions-League-Gegner Inter Mailand patzte gegen Bologna trotz einer frühen Führung.

Inter Mailand – FC Bologna 2:2 (2:1) – xG 2.07 : 1.13

Eigentlich war der italienische Tabellenführer Inter Mailand bereits früh auf der Siegerstraße: Nach nur elf Minuten köpfte Innenverteidiger Francesco Acerbi nach einer Calhanoglu-Ecke das 1:0 und zwei Minuten später stand es dank Lautaro Martinez’ zehntem Saisontor 2:0 für die Nerazzurri.

Aber Inter wurde schläfrig und Bologna kam zurück ins Spiel: Nach 19 Minuten verwandelte Riccardo Orsolini einen Elfmeter, der auch vom VAR überprüft wurde. Kurz nach der Pause sorgte Joshua Zirkzee für den Ausgleich.

Erst dann begann Inter-Coach Simone Inzaghi mit den Wechseln, aber die eingewechselten Offensivspieler Alexis Sánchez, Juan Cuadrado und Carlos Augusto konnten gegen die gut verteidigende Bologna-Elf nichts mehr ausrichten. Trotz der Feldüberlegenheit und 62% Ballbesitz kam Inter so nicht über ein 2:2 hinaus und verlor den Platz an der Sonne in der Serie A an Lokalrivale Milan.

Atlético Madrid – Real Sociedad 2:1 (1:0) – xG 2.55 : 0.79

Eine verdiente Niederlage im Verfolgerduell mit Atlético Madrid musste Real Sociedad hinnehmen. Gegen das kampfstarke 3-5-2 der Simeone-Truppe konnte der Salzburg-Bezwinger aus dem Baskenland kaum etwas ausrichten.

Nach einem Treffer von Samuel Lino ging es mit einem 1:0 für die Gastgeber in die Pause, aber Real Sociedad kam nach 73 Minuten – eigentlich gegen den Spielverlauf – zurück in die Partie, nachdem Mikel Oyarzabal mit seinem vierten Saisontreffer ausglich.

Am Ende war der 2:1-Sieg von Atlético Madrid zwar angesichts des Gezeigten verdient, allerdings auch glücklich, zumal der Siegtreffer erst in der 89. Minute aus einem Griezmann-Elfer fiel. Atlético hatte zuvor zweimal Aluminium getroffen, Real Sociedad einmal.

Durch die Niederlage in diesem Schlüsselspiel muss sich Real Sociedad in LaLiga ein wenig nach unten orientieren, wurde von Athletic Bilbao überholt, ist nun nur noch Sechster. Auf Tabellenführer Real Madrid fehlen mittlerweile neun Punkte. Für das Team aus San Sebastián war es die erste Niederlage nach fünf Pflichtspielen.

Estoril Praia – SL Benfica 0:1 (0:0) – xG 0.9 : 3.13

Benfica leidet weiterhin an einem Effizienzproblem: Auswärts gegen den Tabellenletzten Estoril hatten die Hauptstädter die Chance auf drei oder mehr Tore, wie auch die xG-Werte der Partie zeigen. Am Ende war es aber ein Kopfball von Innenverteidiger António Silva nach 93 Minuten, der für den Sieg des hohen Favoriten sorgte. Die Highlights der Partie könnt ihr euch hier auf YouTube ansehen.

Auch wenn Benfica, wie schon in den letzten Runden, immer wieder für Zitterpartien sorgt und deutlich zu wenig aus seinen Chancen macht, werden die nötigen Punkte eingefahren. Der Salzburg-Gegner liegt in der portugiesischen Liga auf Rang zwei hinter Lokalrivale Sporting und hat nur einen Punkt Rückstand. Auf den eher schwächelnden FC Porto hat man zwei Punkte Vorsprung.