7. EM-Quali-Spieltag: Fünf Teams vor Qualifikation für die Endrunde

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland rückt immer näher, was man auch daran sieht, dass sich die Qualifikation bald dem Ende zuneigt. Die österreichische Nationalmannschaft bestreitet bis zum 16. November noch drei Qualifikationsspiele und besitzt hervorragende Chancen sich für die Endrunde im Nachbarland zu qualifizieren. So wie vier andere Mannschaften, könnte das Team von Ralf Rangnick sogar bereits am siebten Spieltag das Ticket nach Deutschland lösen. Wir wollen euch einen kleinen Überblick verschaffen, welche Mannschaften am 7. Spieltag die Chance haben sich für die Endrunde zu qualifizieren.



Schottland: Die erste Mannschaft, die am 7. Spieltag alle klarmachen kann, findet sich in der Gruppe A. Dort stehen die Schotten etwas überraschend mit fünf Siegen aus fünf Spielen klar an der Tabellenspitze. Das ist durchaus überraschend, da der große Favorit der Gruppe A, Spanien, auf den zweiten Platz verwiesen wurde. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente musste sich nämlich bereits am zweiten Spieltag in Glasgow gegen Schottland mit 0:2 geschlagen geben. Heute haben die Spanier in Sevilla die Möglichkeit zu einer Revanche und in der Tabelle zumindest nach Verlustpunkten gleichzuziehen. Spanien absolvierte eine Partie weniger als Schottland und hat deshalb aktuell sechs Punkte Rückstand.

Schottland kann sich jedoch sogar bei einer Niederlage qualifizieren, wenn sich Norwegen einen Umfaller gegen Zypern leistet. Die Norweger brauchen jedoch unbedingt drei Punkte, wenn sie sich in den verbleibenden Spieltagen noch Chancen auf den 2. Platz ausrechnen wollen.

Frankreich: In der Gruppe B bietet sich ein ähnliches Bild. Frankreich führt die Tabelle mit 15 Punkten an, absolvierte aber eine Partie mehr als die Niederländer, die mit neun Punkten auf dem zweiten Platz liegen. Griechenland darf sich ebenfalls noch Chancen ausrechnen, da die Mannschaft von Trainer Gus Poyet so wie die Niederländer neun Punkte aufweisen, allerdings ein Spiel mehr absolvierte. Morgen kommt es zum Spitzenspiel zwischen Frankreich und den Niederlanden. Sollte Mbappe und Co. in Amsterdam drei Punkte erbeuten, ist man fix für die Endrunde qualifiziert. Ein Unentschieden reicht ebenfalls, sollte Griechenland im Parallelspiel gegen Irland verlieren. Die Iren holten in den ersten fünf Spieltagen nur einen Sieg gegen Gibraltar und verloren alle weiteren Partien. Der EM-Traum könnte schon morgen ausgeträumt sein.

Österreich und Belgien: In der Gruppe F stehen Belgien und die österreichische Nationalmannschaft unangefochten an der Spitze. Im ersten direkten Duell zwischen den beiden Mannschaften gab es eine Punkteteilung, nun folgt morgen die Revanche im Happel-Stadion und sollte es diesmal einen Sieger geben, ist dieser fix in der EM-Endrunde dabei. Beide Mannschaften ließen jedoch gegen die anderen Gruppengegner nichts anbrennen, sodass die Chancen äußerst groß sind, dass beide Teams bei der Endrunde in Deutschland vertreten sein werden. Schweden fuhr in den ersten fünf Spielen nur sechs Punkte ein und hat nur noch theoretische Chancen auf den zweiten Gruppenplatz.

Portugal: In der Gruppe J weist Portugal nach sechs Spieltagen noch eine blütenweise Weste auf. Nicht nur die 18 Punkte aus den ersten sechs Spielen sind eine beeindruckende Leistung, sondern insbesondere das Torverhältnis von 24:0. Viel wird den Portugiesen demnach nicht mehr passieren können und mit einem Sieg im morgigen Spiel gegen die Slowakei ist man fix qualifiziert. Sollte Luxemburg im Parallelspiel gegen Island mit einer Niederlage nach Hause fahren, reicht den Portugiesen sogar ein Unentschieden. Die Überraschungsmannschaft der Gruppe J ist jedenfalls Luxemburg, das zwar eine herbe 0:9-Niederlage gegen Portugal einstecken musste, aber dennoch vor Island und Bosnien auf Platz 3 in der Tabelle liegt und noch immer den Außenseiter-Traum einer EM träumen darf.

In der Gruppe I hätte sich die Schweiz mit einem Sieg gegen Israel ebenfalls fix für die Europameisterschaft in Deutschland qualifizieren können, doch die Partie wurde nach den Raketenangriffen der Hamas natürlich verschoben.