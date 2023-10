Salzburg-Gegner tankte Selbstvertrauen, aber verlor zwei Schlüsselspieler

Heute Abend trifft Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League auf Real Sociedad. Im Baskenderby tankte der Klub vor dem Gastspiel in der...

Heute Abend trifft Red Bull Salzburg in der UEFA Champions League auf Real Sociedad. Im Baskenderby tankte der Klub vor dem Gastspiel in der Mozartstadt reichlich Selbstvertrauen. Unser Gegnercheck über die Königsklassen-Kontrahenten der Salzburger.

Real Sociedad – Athletic Bilbao 3:0 (1:0) – xG 1.53 : 1.14

Mit einem 3:0-Heimsieg im baskischen Derby im Gepäck reiste Real Sociedad gestern nach Salzburg. Doch das Derby war für den Klub aus San Sebastián auch ein Pyrrhussieg. Nach 25 Minuten machte beim schottischen Linksverteidiger Kieran Tierney im hinteren Oberschenkel ein Muskel zu. Der Stammspieler musste ausgewechselt werden.

Wenige Minuten später sorgte der Innenverteidiger Robin Le Normand nach einer Billardsituation im gegnerischen Strafraum per Volley für das 1:0. Ebendieser Le Normand, ebenfalls ein Fixstarter im Team von Trainer Imanol Alguacil musste nach einer Stunde ebenfalls verletzungsbedingt vom Platz und wurde durch Jon Pacheco ersetzt.

Da stand es allerdings schon 2:0 für Real Sociedad: Der enorm formstarke Japaner Takefusa Kubo erzielte unmittelbar nach der Pause den zweiten Treffer und der eingewechselte Mikel Oyarzabal traf in der 66. Minute nach nur drei Minuten auf dem Platz für das dritte Tor.

In der Defensive hat Real Sociedad somit Umstellungsbedarf. Dafür kam in der Offensive die RB-Leipzig-Leihgabe André Silva nach längerer Verletzungspause zu seinem Debüt für den Salzburg-Gegner. Der Klub ist hiermit Fünfter in LaLiga und liegt sechs Punkte hinter Tabellenführer Real Madrid.

Der Gegner, den Salzburg bereits am ersten Spieltag erfolgreich bezwungen hat, hat indes Big Points in der portugiesischen Liga geholt.

SL Benfica – FC Porto 1:0 (0:0) – xG 2.07 : 0.59

Im Heimspiel gegen den großen Rivalen aus Porto feierte Benfica einen schlussendlich verdienten, aber auch glücklich zustandegekommenen 1:0-Sieg. Porto war bereits nach 19 Minuten ein Mann weniger, nachdem der Innenverteidiger Fábio Cardoso wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz musste.

In der ersten Halbzeit kam Porto noch zum einen oder anderen Entlastungsangriff, in Hälfte zwei spielte aber praktisch nur noch Benfica und fand große Chancen durch Neres, Gökcü, Otamendi und Di Maria vor. In der 68. Minute war es dann aber doch soweit und Di Maria sorgte für das erlösende 1:0 für die Gastgeber. Der argentinische Weltmeister traf eine Hereingabe von Neres nicht perfekt, schoss auch noch seinen Gegenspieler an, der den Ball unhaltbar abfälschte.

Porto konnte in weiterer Folge kaum Gefahr ausstrahlen und Benfica stieß mit dem 1:0-Sieg auf Rang zwei hinter Lokalrivale Sporting vor. Eine Zusammenfassung der Partie könnt ihr hier auf YouTube sehen.

Über die kuriose Woche von Inter Mailand, dem dritten Gruppengegner der Salzburger, die heute gegen Benfica ran müssen, haben wir bereits in einem separaten Artikel berichtet. Nach einer vermeidbaren 1:2-Heimniederlage gegen Sassuolo und einer schwachen Leistung, konnte Inter im Auswärtsspiel bei Salernitana für Wiedergutmachung sorgen. Beim 4:0-Sieg erzielte alle vier Tore der eingewechselte Superstar Lautaro Martínez.