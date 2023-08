Sturm-Fans: „Erhobenen Hauptes in die Europa League!“

Sturm Graz hielt phasenweise gut mit, verlor schließlich aber auch das Heimspiel gegen eine starke PSV Eindhoven mit 1:3. Wir haben die Reaktionen und...

Veteran82: „Verbessert nach dem letzten Mal, aber noch immer zu wenig gegen diese PSV-Mannschaft. Bin ich froh, dass es bald wieder gegen Rapid, Wattens oder BW Linz geht.“

Stgr1909: „Gefühlt war nach dem 1:1 bzw. dann spätestens beim 1:2 die Überzeugung und Motivation auch weg. Naja, waren halt zwei Extraspiele auf hohem Niveau. Dass es wenig zu holen gibt war eh vorher auch klar. Wichtig wäre am Wochenende der Sieg in Vorarlberg.“

Auslandsschwoazer: „Schad drum, aber mit der heutigen Leistung kann man erhobenen Hauptes aus der Quali gehen. Verloren hat man’s bereits letzte Partie durch den Angsthasenfußball in Holland. Das war heute viel besser und so soll man sich auch präsentieren. Nächstes Jahr neues Glück probieren… oder direkt über die Meisterschaft in die CL einziehen, wäre noch besser.“

OoK_PS: „Das war heute sehr okay, der Gegner einfach nur zu stark. In der Europa League wird man mit solchen Leistungen wieder gute Ergebnisse erzielen, hoffentlich aus Topf 3.“

MrColl: „Zweimal gegen eine klar bessere Mannschaft verloren. Dennoch nicht so schlimm, wenn so eine Mannschaft wie PSV einen guten oder sogar nur normalen Tag hat, hast du halt in 9 von 10 Spielen keine Chance – von daher finde ich das jetzt auch nicht so tragisch, wie andere das finden. Man hat alles gegeben und hat gegen ein klar besseres Team verloren von daher alles nicht so schlimm. Jetzt einfach auf die Europa League hoffen, dass man eine gute Auslosung hat und dort vielleicht wieder so eine Leistung wie letzte Saison abrufen kann.“

plieschn: „Unglaublich bitter, aber auf die Leistung kann man stolz sein. Viel mehr Pech hätte man heute nicht mehr haben können, zuerst die Abwehr gegen Boving, wo der Torhüter enorm Glück hatte, zwei Stangenschüsse in 10 Sekunden von einem Spieler, kann mich überhaupt nicht erinnern, jemals sowas gesehen zu haben und ein zurückgenommenes Tor, wo halt der Underdog-Nachteil sich ausgewirkt hat. Das alles gegen einen übermächtigen Gegner. Die Mannschaft hat großartig gekämpft und gespielt, da kann man heute gar nichts sagen. Das war einfach nur stark. Mit solchen Leistungen kann in der EL schon etwas gehen!“

Chr1s: „Gutes Spiel. Im Gegensatz zur letzten Woche absolut zufrieden. Mit bisserl mehr Glück spielst zumindest X. Hoffentlich wird das eine lässige EL-Saison.“

SchenaPeda: „Geile Stimmung im Stadion! Spielerisch besser als letzte Woche. Die Flügel waren viel besser unter Kontrolle. Stürmer für Konter hat mir gefehlt. Da hätten sich schon ein paar Chancen ergeben.“

killver: „Jetzt alle Spieler halten, noch einen starken Stürmer, gute Auslosung und auf geht’s!“

Schönaugürtel Mario: „Stimmung war vorallem in der ersten Halbzeit ziemlich geil. Guter Fußball ist auch geboten worden. Dass da dann letztlich nix zu machen war, hat wohl jeder selbst gesehen.“

GrazTiefschwarz: „Tja, was soll ich heute zum Spiel sagen? Schwierig, es war jedenfalls ein Wechselbad der Gefühle. Stark begonnen, vor allem Böving hatte heute gefühlt richtig Bock, hat mir gut gefallen. Teixeira am Beginn auch mit ein paar schönen Aktionen, wobei der einfach auch viel Pech hat, glaub ich halt. Wenn wir ein bisschen mehr Fortuna hätten, hätte der von Böving auch gleich mal reingehen können. Dann ein super herausgespieltes Tor, das war echt ein Traum. Das Stadion förmlich explodiert, so laut war es schon lange nicht mehr. Und dann kommt auch diese Euphorie und Spiellaune auf, ich hab schon wieder ein bissl geträumt, und BAM. Da legt sich einer von Eindhoven hin und nimmt mit dieser depperten Behandlungspause das komplette Momentum raus. Ein Gegentor und das war es dann ja effektiv auch mit der winzigen verbliebenen Restchance… die haben das dann gut gemacht, individuell vorne (De Jong) natürlich einfach eine Klasse besser, und wenn der Gegner dann schon so abgeklärt ist, dann ist auch noch bei jedem unserer Tore ein Beinhaar vom Stankovic im Abseits und der VAR zoomt aus Langeweile rein. Kurz gesagt, es hat einfach nicht sein sollen. Insgesamt hab ich aber eine klar verbesserte Leistung zur Auswärtspartie gesehen, was zeigt dass die Mannschaft jedenfalls (noch immer) lernfähig ist. Ich könnt jetzt auch ein paar Dinge kritisieren, die mir aufgefallen sind, wie z.B. dass wir beim Rausspielen manchmal einfach viel zu schlampig sind, dass ich unseren Herrn Scherpen ehrlich gesagt ein bissl unsicher gefunden habe und dass gewisse Herren ihre Kraft bei Hereingaben scheinbar nicht dosieren können, aber das Kritisieren übernimmt eh Ilzer für mich.“

Vuibrett: „Am Ende PSV klar über uns zustellen, auch wenn der Gesamtscore von 7:2 sicher nicht unserem wahren Können entspricht. Viele Tore hat man sich quasi selbst geschossen, aber sei es drum. Unser Bewerb ist die EL und da wollen wir heuer überwintern. GEMMA!!!“

Paul M: „Wir sind verdient ausgeschieden gegen ein deutlich besseres Team, aber wir können auf die Mannschaft trotzdem stolz sein und hoffen, dass es noch eine geniale Europacup-Saison wird.“

themanwhowasntthere: „Ich hoffe man lernt vor allem hinsichtlich der Cleverness aus diesen Begegnungen. Allein wie sich der PSV Spieler nach unserem Tor minutenlang behandeln lässt um uns komplett das Momentum zu nehmen und sie uns darauffolgend wie Hydranten aussehen zu lassen und den Ausgleich zu erzielen…sowas erwarte ich mir in Zukunft von uns.“

GraveDigger: „Heute kann man wirklich nicht viel meckern – mit ein bisschen mehr Spielglück kannst da auch tatsächlich X spielen. Schade um die erste Chance von Boving, die wohl deutlich einfacher war als der sehenswerte Treffer; ansonsten aber sehr starkes Spiel von ihm, mMn das beste als Stürmer von ihm. Will den trotzdem lieber aus dem offensiven Mittelfeld sehen. Stimmung vor allem nach dem 1:0 auch absolut dort, wo sie öfters sein sollte. Alles in allem völlig in Ordnung und bei weiten nicht so einseitig wie im Hinspiel; man muss eben einfach eingestehen, dass PSV auf einem ganz anderen Niveau spielt. Gute Euro League Auslosung jetzt bitte mit einem Knaller aus Topf 1 und zwei schlagbaren/attraktiven Gegnern aus den weiteren Töpfen und alles ist gut.“

Vöslauer: „Die Art und Weise wie uns Eindhoven über zwei Spiele gesehen her- & hingerichtet hat, tat weh. Ich würde schon sagen, dass auch der Gesamtscore in dieser Höhe in Ordnung geht. Als De Jong und Bakayoko den Platz verließen, keimte bei mir zwar kurz die Hoffnung auf, dass wir das als Einzelergebnis noch drehen und den “feel good”-Moment erzeugen, aber wie uns dann der VAR doppelt “reingeschissen” hat genau so wie das Aluminium bei Jantscher war dann auch symptomatisch für den heutigen Tag. Das “weggenommene” Tor von der Standard-Maschine Affengruber nach gefühlt 5 Minuten… ob’s richtig war oder nicht ist mir da schon Powidl, sowas killt einfach jede Emotion und fühlt sich moralisch wie ein Gegentor oder Platzverweis an. Was soll man sagen, Scheibenkleister. Aber auch solche Watschn gehören zu einer Entwicklung dazu. Wir werden zwar niemals langfristig das Standing und die Reputation von Eindhoven erreichen, aber alleine die Tatsache, dass wir die Gelegenheiten bekommen, 4x in kurzer Zeit gegen sie zu spielen (und zu verlieren…) zeigt, dass unser Weg der Richtige ist. Momentan könnt ich zwar darauf verzichten, aber lass uns noch weitere 4x in den nächsten Jahren gegen die spielen, der Gap würde dann vielleicht auch wieder ein wenig kleiner werden. Wir sollten danach trachten jedes Jahr gegen solche Kaliber spielen. Um positiv abzuschließen: Boving war hervorragend unterwegs und auch Prass hat meiner Meinung nach phasenweise fantastisch gespielt. Für mich zwei Kicker denen ich nach bisschen Akklimatisierungszeit auch zutraue, dieses wahnsinnige PSV-Tempo immer zu gehen. Soll heißen: Die sind für höheres bestimmt.“

Jaisinho: „Summa summarum wurden uns in 2 Spielen klar die Grenzen aufgezeigt. Und das durch einen Gegner, der mindestens 1 Stufe über uns zu stellen ist. Zumindest war im Rückspiel eine klare Leistungssteigerung zu erkennen und man kann der Mannschaft keinen Vorwurf hinsichtlich Wollen oder Einsatz machen. Verloren hat man Alles schon im Hinspiel. Aber unterm Strich halt dann doch nicht gut genug um so einem Gegner Paroli bieten zu können. Das muss man auch offen aussprechen und akzeptieren. Bleibt zu hoffen, dass man das Ein oder Andere „lernen“ konnte. Passiert ist jetzt auch nicht wirklich was. Die fixe EL nimmt uns keiner.“

