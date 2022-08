Sturm-Fans: „Mit viel Selbstvertrauen und offenem Visier antreten“

Der SK Sturm empfängt heute im Rückspiel des Champions-League-Playoffs Dynamo Kiew und muss einen 0:1-Rückstand aufholen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans...

Der SK Sturm empfängt heute im Rückspiel des Champions-League-Playoffs Dynamo Kiew und muss einen 0:1-Rückstand aufholen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Glauben sie an den Aufstieg ins Champions-League-Playoff? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

lovehateheRo: „Mit Selbstvertrauen, wenn man sein Spiel durchzieht, wird’s ein Sieg. Wenn man ängstlich und zurückhaltend agiert eine Niederlage und das Gefühl, dass definitiv mehr gegangen wäre.“

GrazTiefschwarz: „Eigentlich müssen wir sie lebendig auffressen, das ist eine Riesenchance, wir haben zumindest am Papier nichts zu verlieren und ich hoffe, dass wird sich auch endlich mal am Feld widerspiegeln. 2:0 Højlund, Højlund (wird seine vergebenen Chancen gutmachen).“

SturmfanDöblingMitCape: „Ich würde mich ja gerne irren, aber ich kann den Optimismus hier nicht teilen. Kiew war aus meiner Sicht im Hinspiel die klar bessere, reifere Mannschaft, die unser System mit der Raute sehr geschickt gelesen und auseinandergenommen hat, und so zum Beispiel oft mit zwei Spielern gegen einen unserer Außenverteidiger agiert hat und so zu gefährlichen Hereingaben kam. Die individuell besseren Spieler haben sie überwiegend auch. Realistisch betrachtet liegt ein Weiterkommen nicht „nur“ daran, dass wir einen starken Tag haben müssen, sondern auch dass der Gegner einen schlechten Tag haben muss – und das ist immer schlecht, denn ergo haben wir es nicht in der eigenen Hand.“

Vöslauer: „Vorfreude ist da, Anspannung auch. Wird eine harte Nuss zu knacken sein, aber jo – heuer ist hoffentlich internationale Erntezeit. Das Playoff und die dazugehörigen Fix-Einnahmen hätten sich die Spieler und gerade auch Ilzer, Schicker und Staff einfach verdient. Der Funken muss von den Rängen auf die Spieler springen, eigentlich egal wann wir das Tor schießen. Sobald das da ist, können danach schnell noch 1-2 weitere von uns fallen.“

GORILLA: „Morgen muss man einfach alles geben und die fünf Millionen einsacken. Laut Wettquoten sieht man uns nach wie vor als Favorit. Ich hoffe Fortuna ist auf unserer Seite und wir haben einen guten Spielverlauf. Das Wetter wird perfekt und vielleicht geht sich ein ausverkauftes Haus aus. Alles ist angerichtet.“

prep0an: „Es ist sehr schade, dass man die Wucht der ersten 25 Minuten nicht über das ganze Match bringen konnte. Wobei man natürlich schon auch festhalten sollte, dass es halt ein Hinspiel war und an dem Tag jeder von seinem Peak recht weit entfernt war. Da ist es mir schon lieber, zumindest darauf zu schauen, dass es nur beim 1:0 bleibt und nicht mit Biegen und Brechen nach vorne ackert um sich dann noch ein bis zwei Konter einzufangen, weil dann wär der Kas gegessen. So sind noch immer alle Chancen da, Auswärtstorregel gibt es auch nicht mehr, also 110% Intensität auf den Platz bringen und die Torchancen nutzten. Morgen reicht es, mehr Tore als der Gegner zu machen. Fußball kann so einfach sein.“

Boulevard: „Erhoffe mir eine Mannschaft ohne Braunstift in der Hose. Offenes Visier und Vollgas! Kiew ist natürlich kein Jausengegner aber unterm Strich wird man es vermutlich nie mehr so „leicht“ haben in ein Playoff zu kommen. Bitte nicht falsch verstehen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass in Polen mehr möglich gewesen wäre! Für mich hatte das Spiel irgendwie so einen „Testspiel-Charakter“.

MrColl: „Hab ein wenig so die Befürchtung das es am Ende so laufen wird wie damals gegen BATE Borisov da war auch die Hoffnung groß bzw. die Mehrheit hat geglaubt, dass man es zuhause schon noch drehen wird und dann kam ein 2:0 raus wo man quasi nie eine Chance hatte. Wenn Kiew das 1:0 macht glaube ich ist auch morgen direkt alles vorbei, weil man dann wieder nervös und verunsichert wird. Wirklich eine gute Chance rechne ich uns aus, wenn wir 90 Minuten so wie gegen Salzburg spielen und noch am besten in der 1 Halbzeit das 1:0 machen.“

