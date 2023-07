Chelsea holt Jackson aus Villarreal und gibt Loftus-Cheek ab

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Nicolas Jackson

ST, 22, SEN | Villarreal CF – > Chelsea FC

Der in Gambia geborene senegalesische Teamstürmer Nicolas Jackson wechselt nach London. Der 22-jährige Angreifer, der in der offensive praktisch auf allen Positionen eingesetzt werden kann, kostet den Chelsea FC 37 Millionen Euro Ablöse und unterschreibt den längstmöglichen Vertrag bis Sommer 2031. Jackson wechselte im Sommer 2019 aus Senegal in den Nachwuchs von Villarreal und arbeitete sich langsam in die Kampfmannschaft hoch. Zwischenzeitlich vollzog er eine erfolglose Leihe mit dem Zweitligisten Mirandés, aber speziell in der abgelaufenen Spielzeit zeigte er beim „gelben U-Boot“ mit 13 Toren und fünf Assists in 38 Partien sein Potential. Neben Chelsea waren auch Leipzig und Bournemouth an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert.

Ruben Loftus-Cheek

ZM, 27, ENG | Chelsea FC – > AC Milan

Chelseas zentraler Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek verlässt den Klub in Richtung Mailand. Der AC Milan bezahlt 16 Millionen Euro Ablöse für den 191cm großen Achter und bindet ihn bis Sommer 2027. Der 27-Jährige galt viele Jahre als eines der größten Talente Englands und bestritt immerhin zehn Länderspiele für die „Three Lions“, wurde aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. So fiel er beispielsweise 2019/20 aufgrund eines Achillessehnenrisses für neun Monate aus – gerade zu einer Zeit, als er begann, sich bei Chelsea zu etablieren. In der vergangenen Saison war er weitgehend Stammspieler bei den „Blues“, enttäuschte aber mit nur zwei Assists und keinem einzigen Treffer in 33 Spielen.

Marcus Thuram

ST, 25, FRA | Borussia Mönchengladbach – > Inter Mailand

Es stand bereits seit längerem fest, dass der zehnfache französische Nationalspieler Marcus Thuram seinen auslaufenden Vertrag in Mönchengladbach nicht verlängern wird. Nun wechselt der 25-Jährige ablösefrei zu Inter Mailand und unterschreibt dort bis 2028. Der Sohn von Frankreichs Fußballerlegende Lilian Thuram erzielte in 134 Pflichtspielen für die „Fohlen“ 44 Treffer und bereitete 29 weitere vor. Die Liste der Interessenten für eine ablösefreie Verpflichtung des Stürmers war lang: In der deutschen Bundesliga wollten Bayern und Leipzig zuschlagen und weiters stand Thuram auf der Liste von PSG, Atlético Madrid und dem AC Milan. Bei Inter ist er nun der erste Neuzugang, nachdem die bisherigen Leihspieler Kristjan Asllani von Empoli und Routinier Francesco Acerbi von Lazio bereits fix verpflichtet wurden.

Efthymios Koulouris

ST, 27, GRE | LASK – > Pogon Szczecin

Beim LASK floppte der griechische Angreifer Efthymios Koulouris, der vergangenen Sommer um eine Million Euro von Atromitos Athen kam und erzielte in 16 Spielen nur ein Tor. Im vergangenen Frühjahr war er an den türkischen Klub Alanyaspor verliehen, wo er es immerhin auf drei Treffer in zehn Partien brachte. Nun verlässt der 27-Jährige die Linzer fix: Koulouris unterzeichnete einen Dreijahresvertrag beim polnischen Vorjahresvierten Pogon Szczecin, wo mit Benedikt Zech und Alexander Gorgon auch zwei Österreicher unter Vertrag stehen.