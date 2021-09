Chelsea holt Saul Niguez, Arsenal vollzieht späte Defensivtransfers

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Saul Niguez

ZM, 26, ESP | Atlético Madrid – > Chelsea FC

Der spanische Meister und zweifache Europa-League-Sieger Saul Niguez wechselt nach sechs Saisonen als Stammspieler bei Atlético Madrid zum Chelsea FC und unterschreibt dort vorerst einen Leihvertrag mit Kaufoption. Vorerst sollen fünf Millionen Euro Leihgebühr nach Madrid fließen, ein fixer Kauf wäre weitere 35 Millionen Euro wert. Einen idealen Zeitpunkt für den Kauf von Saul Niguez erwischte Chelsea aber möglicherweise nicht. Finanziell wäre der Kauf sicher vertretbar, aber Saul zeigte in der vergangenen Meistersaison keine solch starken Leistungen wie davor und wirkte oft verkopft, weshalb er in LaLiga auch elfmal nur von der Bank kam. Der 19-fache Nationalspieler stand 13 Jahre bei Atlético unter Vertrag, wurde lediglich in jungen Jahren für ein Jahr zu Rayo Vallecano verliehen. Chelsea ist nun die erste Auslandsstation für den 26-Jährigen.

Pablo Sarabia

RA, 29, ESP | Paris Saint-Germain – > Sporting Lissabon

Nach dem Kauf von Lionel Messi ist für den 29-jährigen Spanier Pablo Sarabia bei PSG vorerst kein Platz mehr. Der neunfache Nationalspieler wechselt deshalb leihweise zum portugiesischen Meister Sporting Lissabon, der allerdings keine Kaufoption auf die PSG-Leihgabe besitzt. Sarabia spielte zuletzt zwei Jahre in Paris und wusste mit 22 Toren und 12 Assists in 79 Spielen durchaus zu überzeugen. Auch bei der Europameisterschaft im vergangenen Frühsommer zählte Sarabia zu den stärksten Spaniern. Für Sporting ist der Rechtsaußen definitiv als „Königstransfer“ zu werten.

Takehiro Tomiyasu

IV, 22, JPN | FC Bologna – > Arsenal FC

Der krisengeschüttelte Arsenal FC verstärkte kurz vor Ende der Transferzeit noch einmal seine Defensive: Der Japaner Takehiro Tomiyasu kommt um fast 19 Millionen Euro aus Bologna und unterschrieb einen Vierjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Tomiyasu kam im Jänner 2018 aus Japan nach Belgien und wechselte im Sommer 2019 in die Serie A, wo er sich schnell als sicherer Innenverteidiger etablierte und sich auch einen Stammplatz im japanischen Team erarbeitete. Zuletzt waren mehrere große Premier-League-Klubs am 22-Jährigen interessiert, unter anderem Tottenham und Leicester. Arsenal, das zuvor bereits knappe 60 Millionen Euro für Ben White, einen weiteren Innenverteidiger ausgab, investierte im Transfersommer insgesamt 165 Millionen Euro in neue Spieler. Das Team von Mikel Arteta ist nach drei Runden Tabellenschlusslicht der Premier League.

Hector Bellerin

RV, 26, ESP | Arsenal FC – > Betis Sevilla

Vor genau zehn Jahren kam der pfeilschnelle Rechtsverteidiger Hector Bellerin zu Arsenal und durchlief ab der U18 den Nachwuchs der Gunners. Zwischenzeitlich verbrachte er einige Leihmonate in Watford, rückte dann im Sommer 2014 in die Kampfmannschaft der Londoner auf und absolvierte seitdem 239 Spiele für den Klub. Die gerade begonnene Saison wird Bellerin aber erstmals im spanischen Profigeschäft verbringen: Betis Sevilla lieh den 26-Jährigen für ein Jahr aus, hält keine Kaufoption. Der Katalane war zuletzt auch mit dem AC Milan und Atlético Madrid in Verbindung gebracht worden, entschied sich nun aber für die Arbeit unter Coach Manuel Pellegrini.