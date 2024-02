Die Kommentare der Sturm-Fans vor dem Slovan-Rückspiel

Auf den SK Sturm Graz wartet heute das Rückspiel in der Europa Conference League gegen Slovan Bratislava. Aufgrund des 4:1-Vorsprungs aus dem Hinspiel stehen...

Auf den SK Sturm Graz wartet heute das Rückspiel in der Europa Conference League gegen Slovan Bratislava. Aufgrund des 4:1-Vorsprungs aus dem Hinspiel stehen die Blackies mit mehr als eineinhalb Beinen im Achtelfinale und sollten um den Aufstieg nicht mehr viel zittern müssen. Sehen das die Fans auch so? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

Sturmgewitter: „Vom Gefühl her wunderbar, wenn nach einem sehr spannenden Bundesligaspiel, die Spannung gleich nochmal weitersteigen darf. Bratislava wird alles geben, vor wahrscheinlich 20.000 Fans, aber das wird höchstwahrscheinlich noch immer einiges zu wenig sein. Gazi ist hoffentlich nichts Schlimmes passiert. Ich bin gespannt wie sich Johnston schlagen wird. Offensiv war das ja immer recht ansehnlich. Ich hoffen auf weitere Highlights von Biereth und Camara, sowie Glanzmonente von Prass und Otar. Dann kann dem Europa Conference League-Achtelfinale auch Pressburg nicht im Wege stehen. Wird auf jeden Fall das bisherige Highlight eines bis jetzt prächtigen Februars.“

Juran: „Einfach nur drüber bringen. Ungeschlagen durch den Februar.“

Vöslauer: „Egal wann es fallen sollte, eine 1:0 Führung von Slovan würde die Veranstaltung sehr schnell ungemütlich werden lassen. Wir alle kennen diese einzigartige Europacup-Dynamik und teils gravierenden Kontraste zwischen Heim- und Auswärts-Performance wenn eine Mannschaft „plötzlich muss“! Slovan ist dennoch nicht Sporting und auch nicht Atalanta, zum Glück auch kein Eindhoven, wir haben nach dem Hinspiel einen guten Eindruck was beide Teams können. Die Performance von Slovan in Halbzeit 1 war sehr brauchbar, viele Teams gibt es ja auch nicht die gegen uns binnen weniger Minuten zwei Mal alleine auf Jaros zulaufen beziehungsweise doch zu guten Abschlüssen vor dem Sechzehner kommen. Es wäre aber auch pessimistisch zu glauben, dass wir ihnen den Gefallen machen werden bei einer 4:1 Führung so hoch und riskant zu starten. Pessimistisch wäre auch zu erwarten, dass Slovan in der Lage ist eine 90-minütige Druckwelle auszulösen. Aber 30 bis 45 Minuten, ja das traue ich ihnen zu. Punkto 5-Jahreswertung müssen wir im 100%igen Interesse von Sturm die Schweizer hinter uns lassen, insofern wäre jeglicher Punktezuwachs heute auch wichtig. Viel mehr nimmt aber ein mögliches Europacup-Achtelfinale aber ein historisches Ausmaß in unsere Vereinsgeschichte ein. Das muss Motivation genug sein und ich will, dass wir das heute – um es in Zoki Barisic Worten zu sagen – mit der notwendigen Seriosität erledigen.“

Reinhard Steckin: „Es muss ganz klar die stärkste Mannschaft am Feld stehen, da gibt es keine zweite Meinung. Wichtig wird sein, dass man sich zum einen nicht gleich mal ein Tor fängt und zum anderen, dass man nicht verwaltet, sondern gleich wie im Hinspiel drauf geht und auf Tore spielt. Andernfalls könnte das ganze einen unangenehmen Lauf nehmen. Bin aber richtig guter Dinge, dass wir den Aufstieg mit einem 2:2 schaffen werden.“

steinzeit: „Hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich unsere von einer nicht schlechten, aber sicherlich nicht überragenden Mannschaft (Bratislava) die Butter vom Brot nehmen lassen. Gegen uns „anfahren“ zu müssen und damit aber auch keine Räume öffnen ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Genauso eine Ausgangslage ist wie für uns geschaffen und kommt unserem Spielstil komplett entgegen. Eigentlich eine Ausgangslage, wo wir uns alle, wenn es nicht sowieso schon passiert ist, endgültig in Camara verlieben könnten. Hoffen wir, dass Ilzer dem „Buben“ sein Vertrauen schenkt und wir live erleben dürfen, wie ein Wettbieten um ihn in Europa einsetzt.“

Sohnemann: „Fast ungewöhnlich ist, dass wir mit einem komfortablen Vorsprung ins Rückspiel gehen dürfen. Für mich die ideale Gelegenheit, etwas zu rotieren. Vor allem bei Bøving bin ich der Meinung, das ihm drei oder vier Spiele hintereinander in der Startelf sehr helfen würden.“

Chr1s: „Rotieren würde ich am Wochenende danach, aber nicht gegen Slovan. Gleiche Aufstellung wie gegen Rapid, nur Camara statt Bøving und eben Johnston statt Gazi.“

Jaisinho: „Konzentriert rangehen, die Räume, die man von Start weg erhalten wird, nutzen. Slovan Bratislava wird Hollywood spielen müssen. Sollte uns entgegenkommen.“

Schönaugürtel Mario: „Wir fahren da hoffentlich hin um zu gewinnen und besser zu spielen als jemals zuvor. Alles andere von wegen drüber retten oder mauern ist kompletter Bullshit. Gemma Schwoaze!“

Suni: „Es muss unbedingt auf Sieg gespielt werden. Kein Schonen und voll dagegenhalten. Die sind ausgepufft und der Stürmer vorne hat schon Argumente. Es wird noch ein hartes Spiel heute.“

