Fan-Proteste erfolgreich: Kein Investoren-Deal in der deutschen Bundesliga

Das Präsidium der DFL hat in seiner Sondersitzung heute in Frankfurt am Main einstimmig entschieden, die Verhandlungen zur Etablierung einer Vermarktungspartnerschaft nicht fortzusetzen.

Die DFL wollte gegen eine Beteiligung an den zukünftigen TV-Erlösen rund eine Milliarde Euro lukrieren. Mit den Erlösen sollte unter anderem die Vermarktung der deutschen Bundesliga im Ausland vorangetrieben werden. Fan-Proteste, die einen Ausverkauf der Liga und eine Aufweichung der 50+1-Regel befürchteten, waren die Folge, sodass es immer wieder zu langen Spielunterbrechungen kam, da Tennisbälle auf den Platz geworfen wurden, oder ferngesteuerte Autos das Spielfeld unsicher machten. Die Proteste zeigten Wirkung und der Deal wurde abgeblasen.

Der Sprecher des Präsidiums des DFL e.V., Hans-Joachim Watzke: