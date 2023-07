ECL-Vorschau: Vaduz mit dem Rücken zur Wand

Wie vor jedem Europa-League-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei Partien und wollen euch damit einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Partien liefern. Neman...

Wie vor jedem Europa-League-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei Partien und wollen euch damit einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Partien liefern.

Neman Grodno – FC Vaduz

Donnerstag, 13.07. 2023, 20:00 Uhr

Der FC Vaduz, der in der vergangenen Saison mit einem Sieg im Playoff den SK Rapid gewissermaßen ins Chaos stürzen ließ, hätte sich den Auftakt in die neue Saison wahrscheinlich anders vorgestellt, denn das Heimspiel gegen Neman Grodno aus Weißrussland lief nicht nach Wunsch. Die Liechtensteiner, die auch in dieser Saison in der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz antreten, verloren das Hinspiel mit 1:2. Die Fans waren nach dem Auftritt ihrer Mannschaft etwas konsterniert, zumal diese in den 90 Minuten nur zwei Schussversuche abgab. Auch der Gegner kam nicht zu allzu vielen Chancen, denn insgesamt feuerten die Weißrussen nur fünf Schüsse ab, von denen zwei aber Tormann Büchel bezwangen.

Neman Grodno befindet sich mitten in der Ganzjahresmeisterschaft und ist in dieser Saison viel besser unterwegs als im Vorjahr, wo man in der Tabelle nur im hinteren Mittelfeld zu finden war. Die Weißrussen durften dennoch an der Conference-League-Qualifikation teilnehmen, da zahlreiche Klubs, die weiter vorne in der Tabelle lagen, von der UEFA sanktioniert wurden und nicht am Europacup teilnehmen dürfen. Für den Rapid-Schreck wird das keine einfache Aufgabe werden, denn die Weißrussen sind weit stärker als im Vorjahr und führen die heimische Tabelle punktegleich mit Dinamo Minsk an. Ein kleiner Vorteil für die Liechtensteiner ist, dass Neman Grodno das Rückspiel nicht vor heimischem Publikum, sondern in Ungarn austragen muss und somit keinen echten Heimvorteil haben wird.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Neman Grodno und dem FC Vaduz findet ihr bei wettbasis.com

Dinamo Batumi – KF Tirana

Donnerstag, 13.07. 2023, 19:00 Uhr

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams, die noch nie in einer europäischen Gruppenphase standen, endete mit einem 1:1-Unentschieden. Der KF Tirana war bei ausgeglichenem Ballbesitz die etwas stärkere Mannschaft, fand aber wie der Gegner nicht allzu viele Möglichkeiten vor. Immerhin brachte man von sieben Schussversuchen zwei auf das gegnerische Tor, während die Georgier mit keinem der vier Schussversuche den Gegner prüfen konnten.

Für die Georgier spricht, dass sie mitten in der Meisterschaft stehen, werden die erste Qualifikationsrunde für den KF Tirana die erste Bewährungsprobe seit der Sommerpause ist. Dinamo Batumi ist zudem in einer guten Form und verlor erst eine Partie in der aktuellen Saison. Aus den letzten sieben Meisterschaftsrunden holte man fünf Siege und zwei Unentschieden. Die Hoffnungen der Georgier liegen vor allem auf der brasilianischen Sturmspitze Flamarion, der im Hinspiel den einzigen Treffer seiner Mannschaft erzielte und auch in der Liga mit 13 Toren und 3 Assists klar der effektivste Spieler im Kader ist.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Dinamo Batumi und dem KF Tirana findet ihr bei wettfreunde.net