Nächster Rapid-Gegner: Debrecen kam gegen Alashkert mit blauem Auge davon

Rapid trifft in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League auf den ungarischen Klub Debrecen. Die Ungarn mühten sich in der zweiten Quali-Runde über den armenischen Klub Alashkert und mussten gegen den Außenseiter sogar ins Elfmeterschießen.

Auswärts gewann Debrecen mit 1:0, legte damit einen guten Grundstein fürs Rückspiel. Im Heimspiel vor 10.700 Zuschauern wurde der Favorit aber kalt erwischt: Bereits in der 18. Minute verstummte das Nagyerdei Stadion erstmals, als Vitaliy Ustinov nach einer Ecke von Robinson Flores zum 1:0 für die Gäste einköpfte.

In der zweiten Halbzeit nützte Alashkert einen schweren Fehler im Aufbau der Ungarn und stellte sogar auf 2:0. Levan Kutalias Pass verwertete Mimito Biai staubtrocken zum zweiten Tor der Armenier, die mit diesem Ergebnis aufgestiegen wären.

Erst in der Schlussviertelstunde kippte die Partie zugunsten von Debrecen. Nach einem guten Dribbling des eingewechselten Brandon Domingues am rechten Flügel fiel der Ball am Elferpunkt vor die Füße von Altstar Balasz Dzsudzsak, der das 1:2 erzielte. Nach 87 Minuten sah Alashkerts Angreifer Kutalia, der zuvor noch das 2:0 vorbereitet hatte, nach einem groben Foul glatt Rot.

Die Verlängerung entwickelte sich schließlich zur Abwehrschlacht. Debrecen vergab zwei Sitzer, traf einmal aus kürzester Distanz die Latte, brachte einen weiteren „Hunderter“ freistehend am Fünfmeterraum nicht im Tor unter. Alashkert konnte sich ins Elfmeterschießen retten und damit die Chance für die Sensation aufrechterhalten.

Dort versagten bei den Armeniern jedoch die Nerven: Bereits die ersten beiden Elfer durch Yedigaryan und Biai wurden verschossen und nachdem Muzek zwischenzeitlich traf, verschoss auch noch Fatai den vierten Elfer. Bei Debrecen trafen alle drei Schützen, die für den Sieg im Elferschießen nötig waren. Die Ungarn sind also mit einem blauen Auge davongekommen, müssen sich gegen Rapid aber deutlich steigern, wenn sie die Chance auf einen neuerlichen Aufstieg haben wollen…