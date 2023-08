Fix: Wiener Klubs wären im ECLQ-Playoff ungesetzt

Seit gestern Abend stehen die Paarungen in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League fest. Rapid trifft auf den Debreceni VSC aus Ungarn, die Austria muss gegen den polnischen Rekordmeister Legia Warschau ran. Wenn die Wiener Klubs die dritte Runde überstehen, sind sie im Playoff definitiv ungesetzt.

Bei Austria Wien war klar, dass es sich für eine Setzung im Playoff nicht ausgehen wird. Auch in der dritten Quali-Runde waren die „Veilchen“ ungesetzt.

Bei Rapid hingegen bestand Hoffnung auf eine Setzung. Fünf besser gesetzte Teams hätten in der 3. Quali-Runde ausscheiden müssen, sodass Rapid in die Liste der gesetzten Teams rutscht. Allerdings schieden nur zwei aus und so bleibt Rapid ungesetzt.

Auf die Wiener Klubs warten demnach im Playoff voraussichtlich harte Brocken: Mit Eintracht Frankfurt, LOSC Lille, Aston Villa und der Fiorentina sind vier Teams bereits fix im Playoff. Die anderen möglichen Gegner setzen sich aus den Siegern von 13 Drittrundenpaarungen zusammen. Hier sind die stärkstmöglichen Gegner wohl Brügge, Alkmaar, Olympiakos, Genk, Gent und Fenerbahce. Ebenfalls starke Teams wie Viktoria Pilsen, Bodö/Glimt, Maccabi Tel-Aviv oder Partizan Belgrad wären hier fast schon als „Losglück“ zu bezeichnen.

Eine kleine Hoffnung auf einen vermeintlich schwächeren Playoffgegner gibt es aber dennoch. Nämlich dann, wenn es in der 3. Quali-Runde zu Sensationen durch kleinere Teams kommt. Die Außenseiter in den Spielen gegen die gesetzten Teams werden nämlich für das Playoff die Setzung ihrer Gegner übernehmen, falls sie aufsteigen. Für Rapid und die Austria heißt es aber vorerst ohnehin: Erstmal die dritte Runde überstehen…

Die Auslosung des Playoffs findet bereits am 7. August um 14 Uhr MEZ statt – also bevor die Hinspiele der 3. Quali-Runde angepfiffen werden.

One for the Aston Villa fans!

In the Europa Conference League Play-off round, Aston Villa will play against one of the teams in orange.

On Monday, 7 August at 14:00 CET, Aston Villa will be drawn against either Osasuna or one of the QR3 ties with two teams.

(1/3) pic.twitter.com/bUXVprGHtk

— UEFA Rankings (@UefaRankings) August 3, 2023