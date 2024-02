Sturm-Fans vor Slovan-Bratislava-Duell: „Wird ein heißer Tanz“

Der SK Sturm Graz trifft heute in der Europa Conference League auf Slovan Bratislava. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vor dem...

Der SK Sturm Graz trifft heute in der Europa Conference League auf Slovan Bratislava. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vor dem Spiel gegen den slowakischen Klub erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

kranklhaska: „Vielleicht bringen wir gerade nicht immer das spielerisch „Beste“ auf den Platz aber man merkt , das Team ist eine Einheit, da müssten wir schon drüber kommen über Bratislava, ohne diese damit zu unterschätzen.“

killver: „Medial gefällt mir gar nicht wie auf Sky auch wieder der Gegner schlechtgeredet wird. Bin mir aber sicher intern wird man das sehr professionell, wie immer, angehen. Bin sehr gespannt.“

GrazTiefschwarz: „Ich sehe die Partie ähnlich wie gegen Rakow zuhause. Wenn man da nicht konzentriert seine Chancen rausspielt und nützt, wird das ebenso nach hinten losgehen. Ich hoffe, man hat daraus gelernt und macht es diesmal besser.“

trebbiani: „Absolut auch meine Meinung. Gegen Rakow waren wir auch ‚Favorit‘ und haben dann mit vollen Windeln gespielt. Slovan muss man auf jeden Fall von der ersten Minute an ernst nehmen. Dann sollte nichts passieren. Aber ‚locker‘ wird die Partie leider bei weitem nicht. Ich denke aber, dass Sturm soweit ist und den Gegner absolut richtig einschätzen wird. Wir sollten halt nicht vergessen, das Sturm Graz auch für Bratislava ein absolutes ‚Glückslos‘ ist. Einen leichteren Gegner hätten die auch nicht kriegen können. Vielleicht wird ja Sturm von Bratislava unterschätzt.“

Schönaugürtel Mario: „Wie wir inzwischen alle wissen hat Bratislava ein paar ältere Kicker in den Reihen, die auch schon für Top-Klubs gespielt haben. Leicht wirds nicht, machbar ist es.“

Vöslauer: „Slovan steht zu hundert Prozent im Besitz eines reichen Investors, der ihnen vor paar Jahren mit öffentlicher Unterstützung eine moderne Arena hingestellt hat. Welche bisher auch durchaus imposant gefüllt wurde in der EC-Saison 2023/2024. Die Favoritenrolle ist mir wurscht, will sie auch nicht dementieren- Klar ist für mich: Das wird ein heißer Tanz und wir werden schwitzen wie Schweine, nichtsdestotrotz wäre ich natürlich enttäuscht, wenn wir scheitern.“

Manu_Graz: „Wir sind realistisch gesehen (und das sehen die Buchmacher auch so) Favorit aufs Weiterkommen. Da reden wir aber von Quoten bei uns von 1.70 und bei Slovan von 2.10. Also eigentlich relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für uns. Ich sehe bei Slovan den Vorteil, dass die in der Liga 10 Punkte vorne sind und wohl den ganzen Fokus auf diese Spiele legen werden. Ansonsten wurde eh schon der Rakow Vergleich gebracht. So sehe ich die Kräfteverhältnisse auch. Wenn alles gut läuft, wird man aufsteigen, aber wir werden da richtig schwitzen und die werden uns ordentlich was abverlangen.“

quaiz: „Slovan ist überlegener Tabellenführer und hat in der Conference League gut gespielt. Wir sind leichter Favorit ja, aber dem Gegner vorher schon jegliche Qualität abzusprechen ohne auch nur eine Partie von Bratislava gesehen zu haben ist schon sehr abenteuerlich und wirklich respektlos dem Gegner gegenüber.“

OoK_PS: „Der vermeintlich „Erfahrungsvorteil“ von Slovan wird mir viel zu großgeschrieben von den Medien. Es ist ja nicht so als hätte Sturm eine blutjunge Mannschaft, vielmehr ist Slovan schon sehr alt. Und wenn dann auch noch Spieler wie Kevin Wimmer den Altersschnitt hochtreiben, ist das eh bezeichnend. Ich erwarte 90 Minuten Vollgas und selbstbewusstes Auftreten von Anfang an. Dann sollte sich die größere Klasse von Sturm durchsetzen. Ein Ausscheiden wäre sehr enttäuschend.“

