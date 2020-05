Bundesliga-Start in Deutschland: So stehen die Einsatzchancen unserer Legionäre

Kommendes Wochenende wagt die deutsche Bundesliga als erste europäische Top-Liga den Neustart. Seit der letzten Runde ist viel Zeit vergangen und der Fußball rückte...

Borussia Dortmund – FC Schalke 04

Samstag, 15:30 Uhr

Beim heißersehnten Revierderby haben gleich drei Österreicher Chancen auf Einsatzminuten, wobei alle drei Legionäre in den Reihen des FC Schalke 04 stehen. Es ist noch nicht fix ob die Gäste in einem 4-4-2- oder 4-2-3-1-System auflaufen werden, wobei es aber ganz danach aussieht, dass Guido Burgstaller in jedem Fall einen Platz im Sturmzentrum einnehmen wird. Alessandro Schöpf und Michael Gregoritsch werden zu Beginn vermutlich auf der Ersatzbank sitzen. Der BVB muss einige Spieler vorgeben, da neben Can, Reus und Zagadou vermutlich auch Witsel ausfallen wird. Einen Österreicher sucht man vergebens in den Reihen des BVB, aber immerhin wird mit Haaland ein Spieler in der Startaufstellung stehen, der vor kurzer Zeit noch in der österreichischen Bundesliga für Furore sorgte.

RB Leipzig – SC Freiburg

Samstag, 15:30 Uhr

Bei RB Leipzig werden mit Marcel Sabitzer und Konrad Laimer zwei absolute Schlüsselspieler in der Mittelfeldzentrale agieren. Laimer hat laut den Statistiken eine der intensivsten Zweikampfführungen in den fünf europäischen Top-Ligen und ist insbesondere im Spiel gegen den Ball äußerst wichtig. Sabitzer machte ebenfalls einen riesigen Schritt nach vorne und stellte im letzten Pflichtspiel vor dem Abbruch, beim 3:0-Sieg gegen Tottenham, mit zwei Treffern eindrucksvoll seine Torgefahr unter Beweis. Allerdings ist Sabitzer so wie Stürmer Schick nicht zu hundert Prozent fit – für einen Einsatz von Beginn an sollte es dennoch reichen. Auf der Gegenseite erwarten wir den Innenverteidiger Philipp Lienhart vorerst nur auf der Ersatzbank. Hannes Wolf hat seinen Kredit bei Nagelsmann verspielt und könnte sich im Sommer einen neuen Verein suchen.

TSG Hoffenheim – Hertha BSC Berlin

Samstag, 15:30 Uhr

Bei den Hausherren werden drei Österreicher im Kader stehen, wobei mit Florian Grillitsch zumindest ein Legionär sicher in der Startaufstellung stehen dürfte. Innenverteidiger Stefan Posch könnte eventuell ebenfalls von Beginn an auflaufen, allerdings schätzen wir die Chancen auf eine Reservistenrolle beim Abwehrspieler etwas höher ein. Ähnliches gilt auch für den Offensivspieler Christoph Baumgartner – der 20-Jährige könnte neben Bebou im Sturm starten, hat aber mit Brunn Larsen und Skov harte Konkurrenz.

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn

Samstag, 15:30 Uhr

Bei den Hausherren darf man zwei österreichische Legionäre in der Startaufstellung erwarten. Markus Suttner startet links in der Viererkette und Kevin Stöger im offensiven Mittelfeld. Neben Stöger wird übrigens der ehemalige Salzburg-Legionär Valon Berisha auflaufen, der sich bei Lazio nicht durchsetzen konnte und von den Italienern an die Fortuna verliehen wurde. Stögers Vertrag läuft übrigens diesen Sommer aus und durch seine starken Leistungen konnte er das Interesse von einigen Vereinen wecken – so soll beispielsweise der FC Schalke 04 großes Interesse am Österreicher haben.

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

Samstag, 15:30 Uhr

Beim FC Augsburg wird es für Georg Teigl nicht für einen Platz in der Startaufstellung reichen. Auf der Gegenseite wird dafür Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld starten, zumal sich sein Teamkollege Yannick Gerhardt im Training mehrere Gesichtsfrakturen zuzog. Da Casteels im Tor beginnt wird Pavao Pervan auf der Ersatzbank sitzen. Trainer Oliver Glasner wird den Ex-Salzburger Pongracic und den ehemaligen LASK-Flügelspieler Joao Victor vermutlich vorerst auf der Ersatzbank lassen.

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach

Samstag, 18:30 Uhr

Martin Hinteregger hat in der Innenverteidigung einen Fixplatz bei der Eintracht und wird im Abwehrzentrum neben Abraham beginnen. Im zentralen defensiven Mittelfeld könnte Stefan Ilsanker neben Rode starten, allerdings könnte statt dem Österreicher auch Hasebe beginnen. Bei den Gästen wird Trainer Marco Rose auf der rechten Abwehrseite auf den österreichischen Nationalspieler Stefan Lainer setzen.

1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05

Sonntag, 15:30 Uhr

Bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FSV Mainz 05 könnten sich zwei österreichische Flügelspieler gegenüberstehen. Bei den Hausherren wird Florian Kainz am linken Flügel starten, zumal der 20-jährige Jakobs noch einen Trainingsrückstand aufweist und das Spiel gegen die Mainzer für ihn zu früh kommt. Karim Onisiwo hat ebenfalls Chancen auf einen Platz in der Startaufstellung und könnte am rechten Mainzer Flügel beginnen. Rechtsverteidiger Phillipp Mwene wird nicht in der Startelf stehen.

Union Berlin – Bayern München

Sonntag, 18:00 Uhr

Bei den Hausherren wird Kapitän Christopher Trimmel im 3-4-3-System im rechten Mittelfeld starten, wohingegen Florian Flecker sich für Starteinsätze erst empfehlen wird müssen. Beim Tabellenführer aus München ist David Alaba nach wie vor in der Innenverteidigung gesetzt, wo er neben Boateng im Abwehrzentrum starten wird. Die Gäste können auf die wiedergenesenen Offensivspieler Coman und Lewandowski zurückgreifen, Süle und Coutinho werden weiterhin fehlen.

Werder Bremen – Bayer Leverkusen

Montag, 20:30 Uhr

Werder-Abwehrspieler Marco Friedl wird nicht von Beginn an in der Viererkette gegen Bayer Leverkusen stehen. Voraussichtlich wird Bayer-Legionär Julian Baumgartlinger der einzige Österreicher sein, der in dieser Partie in der Startaufstellung stehen wird. Aleksandar Dragovic spielt aktuell leider keine große Rolle und hat in der Dreierkette, die aus Tah, Bender und Tapsobah bestehen wird, aktuell keinen Platz. Bayer Leverkusen würde den Innenverteidiger bei einem passenden Angebot im Sommer ziehen lassen.