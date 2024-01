Sturm-Trainer Ilzer Kandidat beim 1. FC Köln

Ursprünglich sollte beim Trainingsstart des 1. FC Köln ein neuer Cheftrainer präsentiert werden, der als Nachfolger von Steffen Baumgart den Kölner Klassenerhalt bewerkstelligen sollte....

Ursprünglich sollte beim Trainingsstart des 1. FC Köln ein neuer Cheftrainer präsentiert werden, der als Nachfolger von Steffen Baumgart den Kölner Klassenerhalt bewerkstelligen sollte. Einer der Kandidaten soll laut dem deutschen Fußball-Fachmagazin der aktuelle Sturm-Trainer Christian Ilzer sein.

Trainersuche, Transfersperre, Abstiegsplatz

Der 1. FC Köln liegt aktuell punktegleich mit dem 1. FSV Mainz 05 und dem SV Darmstadt 98 auf dem geteilten 16.-18. Tabellenplatz. Erschwerend kommt dazu, dass der internationale Sportgerichtshof CAS eine Transfersperre gegen den 1. FC Köln verhängte, die zwei Transferperioden andauern wird. Der zum Trainingsstart versprochene neue Mann an der Seitenlinie ist noch nicht da und Sportdirektor Jens Keller äußerte durchaus Selbstkritik: „Wir sind 17. mit zehn Toren und zehn Punkten, ein sehr gut arbeitender Cheftrainer ist nicht mehr da, wir bekommen eine Transfersperre und haben Nebenschauplätze wie die Pyro-Strafe aus dem Gladbach-Spiel„. In der Tat liest sich diese Bilanz nicht gut.

Ilzer und Kohler Kandidaten in Köln

Laut dem Kicker wird es keine interne Lösung bei der Nachbesetzung geben. Stattdessen werden Matthias Kohler und Sturm-Trainer Christian Ilzer als potentielle Nachfolger gehandelt. Eine der Bedingungen ist, dass die Co.Trainer André Pawlak und Kevin McKenna auch unter dem neuen Coach weiterarbeiten dürfen. Torwart-Trainer Uwe Gospodarek und der dritte Co-Trainer René Wagner sind allerdings seit gestern nicht mehr bei den Geißböcken und sollen nachbesetzt werden.

Wer ist Ilzer-Konkurrent Kohler?

Matthias Kohler ist erst 32 Jahre alt und damit 14 Jahre jünger als der aktuelle Sturm-Trainer. Kohler leitete bereits mit 22 Jahren die Nachwuchsakademie von Ajax Cape Town, einen Ableger von Ajax Amsterdam in Südafrika. Danach war er als Nachwuchstrainer bei Ajax in Amsterdam tätig, eher er als Interimstrainer beim AS Trenčín aushalf. Nach einem Intermezzo bei Basels U21-Mannschaft trainierte er als Co.-Trainer von Wim Jonk den FC Volendam, den er von der Eerste Divisie in die Eredivisie führte und dort den Klassenhalt schaffte. Seit Anfang der aktuellen Saison war er bei diesem Klub schließlich als Cheftrainer tätig, da Wim Jonk die Rolle des technischen Leiters übernahm. Im Dezember trat er von seinem Posten zurück, nachdem es Streitigkeiten zwischen dem Aufsichtsrat und dem Management gab.

Matthias Kohler gilt als moderner Trainer, weist aber im Vergleich zu Christian Ilzer sicherlich weniger Erfahrung als Cheftrainer einer Profimannschaft auf und wäre wohl die riskantere Option. Der SK Sturm weiß allerdings auch, was er an seinem Trainer hat und würde sich einen Abgang wohl gebührend bezahlen lassen.

Neo-Coach erwartet schwierige Aufgabe

Den Trainer erwartet aufgrund der vorhandenen Transfersperre jedenfalls eine schwere Aufgabe, da er Wunschspieler seinem Sportdirektor erst gar nicht mitteilen braucht. Die Kölner dürfen aktuell nicht einmal Jugendspieler für die Nachwuchsmannschaften verpflichten, sofern sie älter als 15 Jahre alt sind. Selbst vertragslose Spieler dürfen in den kommenden Monaten nicht beim 1. FC Köln andocken.

Grund für die harte Strafe war die Posse rund um Jugendspieler Jaka Cuber Potocnik, der seinen Vertrag bei Olimpija Ljubljana kündigte und beim 1. FC Köln unterschrieb. Der 1. FC Köln konnte allerdings nicht belegen, dass die Kündigungsgründe gerechtfertigt waren und dass er nichts mit der einseitigen Kündigung zu tun habe. Der Vorwurf der Anstiftung zum Vertragsbruch konnte nicht entkräftet werden.