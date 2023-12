„Ur-Bayer“ Müller vor neuerlicher Vertragsverlängerung

Thomas Müller, DAS Urgestein des FC Bayern München, wird dem deutschen Serienmeister erhalten bleiben. Uli Hoeneß stellte klar, dass es sich bei der Verlängerung seines Vertrag um ein weiteres Jahr wohl nur noch um „Tage oder Stunden“ handeln dürfte.

Der Vertrag des 34-Jährigen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen – die Bayern konnten sich nun mit dem 126-fachen Nationalspieler aber auf eine Verlängerung bis 2025 einigen, wie auch der renommierte, italienische Fußballjournalist Fabrizio Romano bestätigte.

Obwohl Müller bei den Bayern kein Stammspieler mehr ist, gilt er als unverzichtbare Integrationsfigur im Verein. Der Ur-Bayer kam bereits im Jahr 2009 in die Kampfmannschaft der Münchner, gewann zwölf deutsche Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel, sowie mit der Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft 2014.

In der laufenden Saison brachte es der „Raumdeuter“, wie er sich selbst nennt, zwar nur auf knapp 750 Einsatzminuten in 18 Partien und erzielte dabei zwei Tore und fünf Assists, aber auch als Einwechsler ist der flexible Offensivspieler stets eine gefährliche Waffe. Insgesamt kam Müller für die Bayern auf 684 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei 237 Tore und 261 Assists. Alleine diese ausgeglichene Statistik ist ein klarer Beweis für seine Polyvalenz.

Zuletzt wurde Müller aber aufgrund der sinkenden Einsatzzeiten in München auch immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Manchester United soll großes Interesse an einer Verpflichtung gehabt haben und auch andere englische Premier-League-Klubs wie Everton oder Newcastle haben sich in den letzten Jahren vorsichtig in Stellung gebracht – wohlwissend, dass es sehr schwer sein würde, Müller von „seinen“ Bayern zu trennen.

Dies scheint nun aber ohnehin vom Tisch zu sein. Müller wird in München verlängern und wohl einen Vertrag unterschreiben, der im Sommer 2025 und damit drei Monate vor seinem 36. Geburtstag auslaufen wird.

🔴🤝🏻 Thomas Müller signs new deal at Bayern until June 2025, confirms Uli Hoeness: “It’s only a matter of days or hours until it’s announced”.

“I think it’s in the interests of the entire club for Thomas Müller to stay with us”, told Servus TV. pic.twitter.com/dQKtOGQmIQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023