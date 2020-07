Dortmund landet Bellingham-Coup, Ajax holt ghanaisches Toptalent

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Mohammed Kudus OM,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Mohammed Kudus

OM, 19, GHA | FC Nordsjaelland – > Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam verstärkt sich mal wieder mit einem Top-Talent, das zuletzt in einem umliegenden Land überzeugen konnte. Der 19-jährige Ghanaer Mohammed Kudus kommt vom dänischen Klub Nordsjaelland zu Ajax, wo er in der vergangenen Saison in 27 Spielen 11 Tore erzielen konnte. Kudus kam dabei entweder im Angriff oder im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, gilt demnach als Spieler, der auf der Zentralachse vielseitig einsetzbar ist. Für das ghanaische Nationalteam bestritt er ebenfalls bereits zwei Partien und erzielte bereits bei seinem Debüt sein Premierentor. Kudus kostete neun Millionen Euro Ablöse, womit er zum zweitteuersten FCN-Spieler nach Emre Mor wurde. Bei Ajax unterschrieb er nun einen Fünfjahresvertrag.

Michael Blauensteiner

RV, 25, AUT | FK Austria Wien – > SKN St.Pölten

Der SKN St.Pölten verstärkt seine Defensive mit dem Rechtsverteidiger Michael Blauensteiner von der Austria. Im vergangenen Herbst kickte der 25-Jährige noch leihweise in Litauen für Suduva Marijampole, im Frühjahr kam er für die Young Violets in der 2.Liga zum Einsatz. Für die Kampfmannschaft der Wiener Austria bestritt er nur elf Bundesligaspiele, das letzte im Mai 2018. In St.Pölten unterzeichnete Blauensteiner nun einen Vertrag über eine Saison, mit Option auf eine weitere Saison.

Fred

ST, 36, BRA | Cruzeiro – > Fluminense

Das brasilianische Urgestein Fred wechselt innerhalb der Serie A die Seiten. In der vergangenen Saison steuerte der 36-Jährige fünf Tore in 30 Ligaspielen für Cruzeiro bei. Nun wechselt der 39-fache Nationalspieler, der im Jahr 2014 seine Teamkarriere beendete, nachdem er heftig in der Kritik stand, zu Fluminense, wo er bereits zwischen 2009 und 2016 spielte. Fred erzielte für „Flu“ in 181 Spielen 104 Tore und unterzeichnete beim Vorjahresvierzehnten einen Vertrag bis Sommer 2022. Dann wird der 185cm große Mittelstürmer bereits 38 Jahre alt sein.

Jude Bellingham

ZM, 17, ENG | Birmingham City – > Borussia Dortmund

Der BVB landet einen Transfercoup: In unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt haben wir den Engländer Jude Bellingham von Birmingham City bereits vorgestellt. Der Box-to-Box-Midfielder feierte erst vor drei Wochen seinen 17.Geburtstag, war aber dennoch ein absoluter Schlüsselspieler beim englischen Zweitligisten. In der laufenden Saison brachte er es auf 43 Einsätze, erzielte vier Tore und drei Assists. Neben Dortmund waren auch Bayern München, Manchester United und der FC Chelsea an einer Verpflichtung des Juwels interessiert. Dortmund kümmerte sich am intensivsten um den Transfer und erhielt nun den Zuschlag, der den Schwarz-Gelben stolze 23 Millionen Euro wert ist. Der Youngster soll bis 2025 in Dortmund bleiben, wobei er vorerst einen Dreijahresvertrag innehat, der sich aber mit seinem 18.Geburtstag im nächsten Jahr um zwei weitere Jahre verlängert. Bellingham ist nun der elftteuerste U18-Spieler der Geschichte – die drei Teuersten waren Luke Shaw, Rodrygo und Spitzenreiter Vinicius Junior, der 45 Millionen kostete.