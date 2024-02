Bereits dritte Leihe für Ex-Austria-Verteidiger Billy Koumetio

Den Herbst 2022 verbrachte der kamerunisch-stämmige Franzose Billy Koumetio bei der Wiener Austria. Die Veilchen hatten den 195cm großen Innenverteidiger aus der U21-Mannschaft des...

Den Herbst 2022 verbrachte der kamerunisch-stämmige Franzose Billy Koumetio bei der Wiener Austria. Die Veilchen hatten den 195cm großen Innenverteidiger aus der U21-Mannschaft des Liverpool FC geliehen. Das „Reds“-Talent fiel aber eher mit Unsicherheiten auf – nun fand Koumetio bereits seinen dritten Leihklub.

Die Leihe in Wien war alles andere als von Erfolg gekrönt. Koumetio kam für die Kampfmannschaft der Austria auf elf Einsätze, spielte vier weitere Male nur für die Young Violets. Das Leihgeschäft wurde nach einem halben Jahr aufgelöst, obwohl es ursprünglich für die ganze Saison 2022/23 geplant war.

Auch die zweite Leihe nicht von Erfolg gekrönt

Danach blieb Koumetio wieder für knapp neun Monate in Liverpool, wo er in der U21-Premier-League wieder auf regelmäßige Einsätze kam. Da Liverpool seinem Abwehrtalent aber Spielpraxis auf Profilevel verschaffen wollte, wechselte Koumetio im September 2023 zur USL Dunkerque in die zweite französische Liga. Doch auch dort war sein Engagement nicht von Erfolg gekrönt – er kam auf neun Pflichtspieleinsätze und der Klub steht knapp nach der Saisonhalbzeit auf einem Abstiegsplatz, kassierte mehr Gegentreffer als alle anderen Ligue-2-Klubs.

Ziel „sicheres Mittelfeld“ mit den Blackburn Rovers

Koumetios neuer Klub sind nun die Blackburn Rovers. Der Premier-League-Meister von 1995 spielt bereits seit 2012 zweitklassig, musste für die Saison 2017/18 sogar in die League One, die dritte Leistungsklasse Englands, wo aber postwendend der Wiederaufstieg gelang.

Aktuell liegt Blackburn in der Championship nur auf Rang 18, allerdings mit relativ komfortablen acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Wie schon in Frankreich erwischt Koumetio hier allerdings den Klub mit den meisten Gegentoren in der laufenden Saison. Die verbleibenden 18 Saisonspiele können die Rovers dennoch relativ entspannt angehen und sich eher in Richtung gesichertes Mittelfeld orientieren.

Keine Kaufoption

Der aktuelle Star im Team des dänischen Trainers Jon Dahl Tomasson ist der Ire Sammie Szmodics, der es in der laufenden Spielzeit bereits auf 21 Pflichtspieltreffer brachte. Ob Koumetio bei Blackburn, das keine Kaufoption besitzt, eine längere Zukunft hat, wird sich in den nächsten Monaten weisen.