Tottenham holt „Absteiger“ Maddison, Kai Havertz wird ein Gunner

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

James Maddison

OM, 26, ENG | Leicester City – > Tottenham Hotspur

Nach dem Abstieg von Leicester City landeten zahlreiche spannende Spieler auf dem Transfermarkt. Spieler wie Tielemans, Söyüncü oder Amartey verließen die „Foxes“ bereits – nun folgt auch der dreifache englische Nationalspieler James Maddison. Der 26-Jährige wechselt gegen eine stolze Ablöse von 46 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur und unterschreibt dort bis 2028. Der offensive Mittelfeldspieler aus Coventry spielte zuletzt fünf Saisonen lang für Leicester, war von Anfang an unumstrittener Stammspieler und brachte es in 203 Pflichtspielen auf 55 Tore und 41 Assists. Erst im Jahr 2021 holte er mit dem Klub den FA Cup.

Kai Havertz

ST, 24, GER | Chelsea FC – > Arsenal FC

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz verlässt Chelsea nach knapp drei Jahren und wechselt zum Premier-League-Konkurrenten Arsenal. Die „Gunners“ bezahlten 70 Millionen Euro Ablöse für den 24-Jährigen. Chelsea hatte Havertz im September 2020 um 80 Millionen aus Leverkusen geholt. Der gebürtige Aachener wurde den Erwartungen bei den „Blues“ nie wirklich gerecht, kam in 139 Spielen nur auf 32 Tore. Dennoch zog der flexible Angreifer das Interesse mehrerer großer Klubs auf sich, die immer noch massig schlummerndes Potential im 193cm-Mann sehen. Real Madrid und Bayern München sollen ebenfalls an Havertz dran gewesen sein. Dieser entschied sich nun aber für einen Verbleib in London und einen Arsenal-Vertrag bis 2028.

Edouard Mendy

TW, 31, SEN | Chelsea FC – > Al-Ahli

Nach drei Jahren bei Chelsea wechselt der senegalesische Teamtorhüter Edouard Mendy nach Saudi-Arabien. Der Al-Ahli Saudi Football Club bezahlt eine Ablöse von 18,5 Millionen Euro für den Keeper und bindet ihn für drei Jahre. Auch Nizza, Monaco und Inter Mailand hatten Interesse an einer Verpflichtung des Torhüters, der im Frühjahr mehrere Monate wegen einer Schulterverletzung ausfiel. Im Vergleich zu anderen, groß investierenden saudischen Vereinen hat der Aufsteiger aus der zweiten saudischen Liga derzeit noch eine relativ unbekannte Truppe. Mendy soll allerdings der erste große Transfer von vielen werden.

Mislav Orsic

LA, 30, CRO | Southampton FC – > Trabzonspor

Bei Dinamo Zagreb und im kroatischen Nationalteam ist der 30-jährige Linksaußen Mislav Orsic der Mann für die besonders spektakulären Tore. Bei seinem halbjährigen Premier-League-Intermezzo fühlte sich der Kroate allerdings nie wohl. Für Southampton bestritt er lediglich fünf Pflichtspiele, kickte in der Premier League sogar nur zehn Minuten mit – und die „Saints“ stiegen auch noch ab. Ab der kommenden Saison versucht Orsic in der Türkei sein Glück: Der 27-fache Nationalspieler unterschrieb bei Trabzonspor, wo Nenad Bjelica Trainer ist, einen Vertrag bis Sommer 2027. Trabzon wurde in der vergangenen Saison Sechster und beherbergt aktuell Spieler wie Bruno Petkovic, Jens Stryger Larsen, Marc Bartra oder Maximiliano Gómez.