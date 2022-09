5 Punkte, die den SK Sturm Graz derzeit stark machen!

Der SK Sturm Graz startete zwar nicht ideal in die neue Bundesligasaison, zeigte aber beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Midtjylland am vergangenen Donnerstag in...

Der SK Sturm Graz startete zwar nicht ideal in die neue Bundesligasaison, zeigte aber beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Midtjylland am vergangenen Donnerstag in der Europa League sein großes Potential auf.

Im Austrian Soccer Board machte sich der User „Vöslauer“ an eine kleine Analyse und listete einige Punkte auf, die Sturm Graz derzeit so stark machen. Er trifft damit den Nagel auf den Kopf, weshalb wir euch dieses ausführliche Posting nicht vorenthalten wollen:

Was für ein unglaubliches, geiles Spiel war das bitte? Der Spielverlauf bzw. unsere Dominanz war dermaßen augenscheinlich, ich hätte mir das ehrlich gesagt nicht so erwartet, geschweige denn erträumen können. Das war eine Klasseunterschied… zu unseren Gunsten.

Ein paar Punkte:

Tommy Horvat ist bei uns angekommen!

Was für eine bärenstarke Leistung unseres slowenischen Primgeigers! Die erste Halbzeit war phänomenal. Tolle Dribblings, Pässe so süß wie ein Schokodonut und einfach ein super Naserl für den Raum. Dieses Naserl hatte er schon immer zur Schau gestellt, aber es ist letztens oft an der Umsetzung gescheitert. Jetzt läuft’s aber richtig! Verschossene Elfer kommen vor, es sind schon schlechter geschossene reingegangen… so ist das Leben. Aber nochmals… Hut ab vor dieser Leistung gestern.

Emegha ist eine Waffe!

Unorthodox, das trifft’s ganz für Emegha. Aber immer gefährlich. Hat sich immer toll angeboten und es dadurch auch Prass/Horvat einfacher gemacht, tolle Zuspiele zu finden. Wie er es immer wieder schafft sich vor den Verteidiger reinzuzwängen, oftmals am Rande der Legalität, ist schon beeindruckend. Hätte sich gestern mit mindestens 2 Toren belohnen dürfen. Aber die hebt er sich halt für Rotterdam auf.

Die schwarz-weiße Flügelzange knackt Nüsse!

Tolle Leistung unserer Außenverteidiger. Gazibegovic und Dante waren überall zu finden und hatten einen sehr spektakulären Drive nach vorne. Gleichzeitig auch hinten nichts anbrennen lassen. Und mir taugt wie Gazibegovic mit seiner bosnischen Temperamentader die Gegenspieler immer aufziegelt. Gleichzeitig bin ich traurig, mit solchen Leistungen wird das seine Abschiedssaison bei uns.

Wüthrich ist unser Fels in der Brandung

Auch er war gestern eine imposante Leitfigur unseres Spiels. Antreiber wie Prass und Wüthrich am Feld zu haben ist schon verdammt wichtig auf dem Niveau.

Die Nordkurve war ein toller Antrieb

Über die vollen 90 Minuten war das ein toller Support. für die Jungs am Feld. Der Funken springt (leider) meiner Meinung nach nie richtig von den Haupttribünen aufs Feld (da gibt’s ganz andere Hexenkessel in Europa auch ohne Fankurven…) aber was unser Block macht ist fantastisch.

Was gibt’s sonst noch zu erzählen? Man kann immer nur so gut spielen, wie es der Gegner zulässt und umgekehrt. Ich hätte mir nie so pomadige und zurückhaltende Dänen in der ersten Halbzeit erwartet. Defensiv haben’s auch sehr schlampig gearbeitet. Und wie es immer so ist bei solchen Mannschaften… in den letzten 10 Minuten kommen dann plötzlich doch Emotionen, Frust und Einsatz und es wird dadurch spannend. Und dafür, dass wir einen Mann weniger waren, haben wir das clever nach Hause gespielt. Beim „herausgeschundenen“ Corner von Ajeti sind mir trotzdem dann schon paar Steine vom Herzen gefallen, da wusste ich, dass es heute einfach nicht der Tag der Dänen sein soll.

Emotional einer der schönsten Sieger der vergangenen Jahre. Wir sind endlich mal in Europa angekommen. Danke ausnahmsweise auch an Fortuna, welche uns am Schluss nicht im Stich gelassen hat.