Das sagen die Sturm-Fans zur 0:1-Niederlage gegen Rakow Czestochowa

Der SK Sturm hätte gestern ein Überwintern im Europacup gegen Rakow Czestochowa fixieren können, verlor aber etwas überraschend gegen die ersatzgeschwächten Polen, die sich im Vergleich mit dem Hinspiel deutlich steigerten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen und welche Ursachen sie für die Niederlage ausmachten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schönaugürtel Mario: „Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit bin ich angefressen auf die Mannschaft. Das war einfach zu wenig. Die Polen wären schlagbar gewesen aber wir sind unter unseren Möglichkeiten geblieben. Keine gute Leistung.“

wayfarer1501: „Klassisch vercoacht, wie schon so oft in internationalen Spielen. Dazu kommen noch unzählige Fehlpässe und das Auslassen von Großchancen und fertig ist diese zu vermeidende Niederlage gegen technisch starke, aber im Endeffekt harmlose Polen.“

Alex011: „In den letzten Jahren konnte man immer die Ausrede der starken Gegner wählen, heute nicht.“

Quaiz: „Diese Niederlage geht heute in erster Linie auf Ilzer und das sage ich als großer Befürworter seiner Person. Warum man gerade im wichtigsten Spiel des Jahres das 4-2-2-2 auspackt ist ein Witz, noch dazu, wenn dieses System oder besser gesagt dieser Zustand noch nie funktioniert hat. Warum bringt man ohne Not einen Borkovic, der in dieser Saison wie viele Spiele in der ersten absolviert hat? Schnegg agiert schon lange wieder in Normalform und wird trotzdem Dante vorgezogen. Grottenleistung von ihm und er spielt durch, keine Ahnung warum. Die Doppelsechs hat ihn auf seiner Seite zwar wenig unterstützt, in Summer hat er aber unzählige Fehlpässe gespielt und antizipiert wie ein Anfänger…Die Alarmglocken sollten läuten, Ilzer uns sein Team sind gefordert, sonst haut man sich eine ergebnistechnisch gute Hinrunde noch zusammen.“

schwarzweißblau: „Selten so viele Fragezeichnen nach einer Partie gehabt. Wie kann Ilzer nicht reagieren, wenn wir augenscheinlich arge Probleme haben? Wie kann ein Schnegg durchspielen, wenn er einfach Null zusammenbringt? Warum spielt ein Sarkaria zum Schluss Solospitze, wenn er blau und überhaupt nicht in Form ist? Warum passt die Körpersprache bei manchen überhaupt nicht? Warum schaffen wir nicht einmal annähernd eine Schlussoffensive? Warum reagieren wir nicht und wechseln den Schützen, wenn die Flanken von Sarkaria irgendwo landen? Warum schaffen wir es nicht in so einem Spiel voll da zu sein? Heute war einfach brutal mühsam.“

swalley: „In den entscheidenden Momenten haben wir die Hosen wieder mal voll. Das schlechteste Spiel des Herbstes im wichtigsten Spiel. Die Enttäuschung sitzt tief.“

schwoaza_burgenländer: „So enttäuscht und angefressen war ich schon lange nicht mehr. In der Halbzeit sag ich noch zu meinem Kumpel: Mit einem X musst zufrieden sein. Und dann kriegst trotz der Leistung einen 100er und machst nichts draus. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir in den entscheidenden Spielen immer so kolossal verkacken. Und dass unser Coach in der Halbzeit nicht einsieht, dass Schnegg heute maßlos überfordert war, versteh auch wer will.“

LaPantera69: „Ist nicht das erste Mal, dass wir Tote zum Leben erweckten. Sich so stümperhaft die Butter vom Brot nehmen zu lassen, ist echt erbärmlich. In Lissabon wird so nix zu holen sein. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf ein langes Wochenende in Portugal.“

Vöslauer: „Es hat alles gefehlt, einfach alles auf dem Niveau. Alle entscheidenden Zweikämpfe verloren, überhaupt kein Zugriff im Spiel und eine unfassbare Fehlpassorgie. Man könnte fast meinen es war wieder Halbzeit 1 gegen Austria Lustenau…Zu den Polen: Sie haben wirklich gut gespielt. Der Kontrast zu deren Performance im Hinspiel war irre. Auch unserer, jo eh, aber trotzdem, deren Coach hat alle Hausaufgaben gemeistert. Wie sie uns nach wenigen Minuten schon auf den Außen aufgerissen haben, mit schnellen Abspielen und tollen Wechselpässen.“

MrColl: „Noch ein kleines negatives Detail am Rande Wlodarczyk hat insgesamt sechs (!) Pässe gespielt wovon ganze zwei ankamen – das sagt halt schon sehr viel aus. Also man hat es auch im Spiel gemerkt, dass er mal wieder sehr schwach war ich erinnere mich an eine Situation wo er eigentlich einen einfachen Pass auf Sarkaria spielen kann und der eine Riesen-Chance dann gehabt hätte, aber er irgendeinen Pass dann spielt. Und Hierländer hat von fünf Pässen danach auch nur einen angebracht. Wer mir heute auch negativ aufgefallen ist mit zwei bis drei richtig schlimmen Ballverlusten war Stankovic, der hat in Halbzeit 1 ich glaub zwei Chancen für die Polen eingeleitet mit Pässen, die man einfach nicht gewohnt ist von ihm. Aber heute hat man wieder gesehen, dass wenn wir eine schlechte Passgenauigkeit haben, dass solche Spiele dann fast immer genau so aussehen und ich bleib dabei, ich darf von einer Profi-Mannschaft erwarten, dass man 70% der Pässe an den Mann bringt. Das sollte ja das Minimum sein, außer wenn du gegen Real oder City spielst, dann lass ich das noch als Ausrede durchgehen, aber wir haben einfach viel zu viele Spiele wo unsere Passgenauigkeit sehr schlecht ist und ich glaub auch, dass das eben unser größtes Problem in dieser Saison ist. Hab auch da noch zwei, drei Zahlen: Wir sind von allen Teams in der Europa League das Team, das die wenigsten genauen Pässe pro Spiel spielt. Wir spielen 220 Pässe, das vorletzte Team hat 252 und bei der Passgenauigkeit sind wir auch letzter mit 66,6% – da ist übrigens der LASK vorletzter mit 70,9%.“

GrazTiefschwarz: „Ich bin, wie ihr alle gerade, sehr emotional. Man sollte rational bleiben. Wir sind uns völlig einig, das war heute ein Desaster! Diese Chance nicht zu nützen, ist irre. Nur, auch wenn das unstrittig so ist, bitte jetzt nicht aufgeben! Bitte jetzt nicht die lahme „Alle schuldig – Alle raus“- Laier runterbeten oder gar schon den Trainer verteufeln. WEITERMACHEN. Das ist jetzt genau der Scheidepunkt, wenn man jetzt kollektiv den Kopf hängen lässt, und nicht mehr dran glaubt, ja dann hat man wirklich schon verloren. Wenn man sich jetzt aber wie ein echter Vollprofi verhält, der nun mal immer gewinnen will, dann heißt es: AUFSTEHEN, und nächstes Mal besser machen! Und auch wenn die Chance noch so klein ist, wir müssen (!) sie nützen und dran glauben. Es ist noch nicht vorbei. ALLES GEBEN. Ich erwarte in Portugal eine furiose Leistung, man muss einfach alles probieren und reinhauen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage des SK Sturm.