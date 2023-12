Die Kommentare der LASK-Fans nach dem 0:4 gegen den Liverpool FC

Der LASK verlor gestern das Auswärtsspiel in der Europa League gegen den Liverpool FC mit 0:4, zeigte aber dennoch eine recht engagierte Leistung. Der...

Der LASK verlor gestern das Auswärtsspiel in der Europa League gegen den Liverpool FC mit 0:4, zeigte aber dennoch eine recht engagierte Leistung. Der Klassenunterschied war am Ende aber doch zu groß, wobei die Fans ihren Spaß hatten, wie man an diesem Video sehen kann. Wir wollen uns ansehen was die Anhänger zu der Partie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Das_Zebra_vom_ASK: „Bin noch nie so zufrieden nach einer 0:4-Niederlage gewesen. Der Support war Weltklasse und ich bin richtig stolz, Teil dieses Blocks zu sein. Gespielt wurde auch sehr gut, auch wenn man leider nichts Zählbares ausrichten konnte. Und das Beste: Wir haben die Chance, zuhause das Ticket für die Conference League zu lösen, wo wir unter Umständen sehr weit kommen könnten. Die Devise lautet also: Schwoaz Weiß verteidigen Tåg für Tåg! (und am meisten am kommenden Donnerstag).“

laskler89: „„Was will man sich als LASK vorwerfen? Gar nichts, maximal, dass man mit den doch vorhandenen Chancen zu stümperhaft umgegangen ist, aber ansonsten haben wir unsere Farben, unsere Stadt und die Liga würdig vertreten. Bitterer Beigeschmack bleibt, dass Liverpool gegen Toulouse mit der Dreier-Garnitur aufspielt und gegen uns unter Zugzwang stand – ich erwarte mir von Klopp und Liverpool, dass man nun gegen die Belgier in Brüssel ähnlich energisch auftritt wie gestern gegen den LASK.“

lasso: „Der Block war absolut irre. Was für eine Show. Zum Spiel – es war es gut anzusehen, wie Usor trotz seiner bekannten Defizite Stress in der Liverpooler Hintermannschaft verursacht hat. Lawal wird der zukünftige Teamtorhüter Österreichs.“

Blackboy98: „Stimmung war ganz gut vom Sitzer aus betrachtet. Leider war die Mitmachquote maximal bei 50% – eher weniger. Da wäre schon noch einiges an Potential gewesen. Zu Liverpool: schlechteste Stimmung, die ich je gesehen habe. Da ist bei einem 2. Klasse Kick mehr Emotion dabei.“

JochenGierlinger: „Mythos Anfield: Europa League interessiert halt in England keine Sau. Viele geben ihre Tickets lieber für gutes Geld an Touristen weiter. Der Spielverlauf war halt auch suboptimal. Generell hast nur mehr wenige Top-Spiele wo Anfield wirklich kocht. Hätte mir vom LASK einen Auftritt wie in Linz erwartet – Vollgas bis zum Umfallen. Aber irgendwie war man gestern nie wirklich im Spiel. Away-Support war einfach genial über 90 Minuten. Beim Wechselgesang haben viele Engländer auf dem Main Stand ihre Handys gezückt um ein Video zu machen. Finde schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Einige Plätze wären ganz rechts ja noch übrig gewesen. Ordner waren ganz streng. Haben eine Gruppe Linzer, die bei „Steht auf wenn ihr LASKler seid“ sehr energisch gefeiert haben, des Stadion verwiesen.“

sturmhaubenfetischist: „War schon ganz geil insgesamt, aber irre war der Block leider nicht. Die Mitmachquote war über weite Strecken ehrlicherweise miserabel. Da waren einfach viele „Fußballtouristen“ im Sektor, die sonst eher (wenn überhaupt) am Sitzer anzutreffen, sind oder vielleicht sogar zum ersten Mal mit dem LASK auswärts dabei waren. Viele Junge, die daheim Stimmung machen, können sich die Reise wohl auch noch nicht leisten. Ändert aber nichts daran, dass sicher 700, 800, 900 Laskler über 90 Minuten alles gegeben und insgesamt eine geile Stimmung fabriziert haben. Wenn der Sektor so laut ist, merkt man von außen halt nicht, dass noch viel mehr gehen könnte. Marsch sehr mächtig. Ich bin froh, dass ich LASKler bin und kein Liverpool-Anhänger, bis aufs YNWA (und selbst das nicht so gut) sehr schwach, was die fabrizieren, noch schwächer, als erwartet. Hat was von Theater, Emotionen eher wenige, und dann gehen große Teile sogar noch ab der 80. Minute oder hauen pünktlich mit dem Schlusspfiff sofort ab. Hab den Einheimischen, die wissen wollten, was wir von der vermeintlich beeindruckenden Atmosphäre halten, gesagt; ehrlicherweise nichts.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:4-Niederlage des LASK gegen Liverpool.