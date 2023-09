Sturm-Fans nach Auftaktniederlage: „Die wären zu biegen gewesen…“

Der SK Sturm Graz verlor seinen Auftakt in die UEFA Europa League unglücklich mit 1:2 gegen den Sporting CP. Wir haben die Fanmeinungen der...

Der SK Sturm Graz verlor seinen Auftakt in die UEFA Europa League unglücklich mit 1:2 gegen den Sporting CP. Wir haben die Fanmeinungen der Sturm-Fans nach der Partie im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußballcommunity eingeholt.

killver: „Ja schade. Ein Punkt hätte uns sehr gut getan logischerweise für die Moral und die weitere Gruppenphase. Auswärts wird’s sicher nicht einfacher gegen Sporting. Am Ende ist der Sieg für Sporting verdient, aber es schmerzt doch.“

DanBue: „Scherpen war meiner Meinung nach einer der Besten heute! Wenn er heute nicht so gehalten hätte, wären wir baden gegangen.“

plieschn: „Wahnsinnig schade aber nach einer solchen Partie braucht keiner herumsudern. Man kann wegen dem Ergebnis enttäuscht sein, bin ich auch, aber auf diese Mannschaft muss man uneingeschränkt stolz sein. Das war ein unglaublich guter Auftritt gegen eine Mannschaft, deren überlegene Qualität sich leider durchgesetzt hat. Genau so muss man die restlichen Partien auch spielen, dann werden die Erfolge auch kommen. Danke an die gesamte Mannschaft für diese großartige Leistung, auch wenn sie nicht belohnt wurde, da braucht man nicht den Kopf hängen lassen. Das war einfach nur stark!“

papomilano: „Mund abputzen und weiter! Wenn man sich erinnert, wie man vor zwei Jahren noch gegen PSV, Monaco und Sociedad aufgetreten ist und wie man heute gegen den 19fachen Meister aus Portugal gespielt hat, braucht man nicht den Kopf in den Sand stecken! Gegen Atalanta sollte und vor allem die Polen muss man dann die Punkte holen, da ist glaub ich einiges drin! Auch in Lissabon wird man sich nicht verstecken müssen.“

OoK_PS: „Schade, das Spiel hätte man nicht zwingend verlieren müssen. Sporting ist zwar eine gute EL-Mannschaft, aber von CL-Material schon ein schönes Stück entfernt. Gegen Rakow muss jetzt angeschrieben werden.“

SchenaPeda: „Am Ende bleibt, dass man sich nicht angeschissen hat. Das ist ja mehr, als sich viele erhofft haben. Brav gekämpft, gut gestanden, aber mit Potential nach vorne. Insgesamt ein Auftritt, der für die restliche EL-Saison durchaus hoffen lässt. Jatta wird auch noch fit und wird vielleicht der Unterschiedsspieler, der heute vorne gefehlt hat.“

kranklhaska: „Was hat Ilzer bitte an Hierländer gefressen, was ist eigentlich mit Serrano, kann doch nicht sein, dass der so hinterherhinkt. Der hatte schon LaLiga-Spiele, was in diesem Team, außer Prass, nie einer erreichen wird auf so einem Liga-Niveau zu spielen. Ist er verletzt oder fehlt es an der Motivation, das kann doch nicht sein. Hierländer am Platz zu sehen, und seine Verdienste in Ehren, ist international nicht ausreichend, sorry.“

Frohnatur: „Offensiv hatte man eigentlich keine Torchance bis aufs Tor, defensiv war man mehrmals unter Druck. In der zweiten Hälfte ging halt gar nix mehr bis aufs Tor, da war eigentlich nur mehr Sporting am Drücker bzw. kontrollierte das Spiel. Die erste Hälfte war zerfahren. Die Defensivleistung ist grundsätzlich in Ordnung, aber ein paar Fehler mischen sich immer wieder ein, die von besseren Gegnern bestraft werden. Man ist knapp dran, aber ein Eutzerl fehlt einfach. Ziel ist mit Platz 3 jetzt ganz klar, gegen Atalanta und Sporting Lissabon ist man meiner Meinung nach chancenlos, wenn die die Europa League so halbwegs ernst nehmen.“

Chr1s: „Bin heute schon ein bisserl z’wider. Defensiv fand ich es über weite Strecken wirklich gut, aber nach vorn ging ja kaum was. Das beginnt aber meiner Meinung nach schon bei einem Affengruber, der jeden Ball einfach nur nach vorn drischt. Ein typisches Sturm EL-Spiel. Eh brav aber verloren. Und diese Spiele fucken mich mittlerweile schon richtig an. Sporting ist bei weitem nicht so stark wie die Holländer. Hoffentlich ist beim Rückspiel Jatta voll im Saft. Da kann schon was gehen.“

OoK_PS: „Die Leistung war sicherlich in Ordnung, aber nichts, weshalb man in Lobeshymnen ausbrechen musste. Verloren ist verloren, wie interessiert morgen niemanden mehr. PSV war wesentlich stärker (aber auch, weil wir viel schwächer waren).“

wayfarer1501: „Verschenkte Punkte. Sporting schwächer als erwartet. Am Ende hatten wir halt nicht mehr als einen Torschuss. Hierländer ist auf diesem Niveau leider überfordert und wird erst kurz vor Ende ausgewechselt. Auch ein Prass ist derzeit nicht zum Anschauen. Ihm würde ich sogar das erste Tor ankreiden, weil er den nie und nimmer seelenruhig flanken lassen darf. Was am Ende bleibt ist eine depperte Niederlage, müde Körper und das bevorstehende Duell gegen die Wiener, die schon ihre Messer wetzen.“

Chr1s: „Habs eh vor Wochen schon mal geschrieben. Wenn man sich weiterentwickeln will, wie man es die letzten Jahre getan hat, dann ist meiner Meinung nach die Innenverteidiger-Position neben Wüthrich fast Baustelle Nummer eins. Auch national.“

lovehateheRo: „Die Zeit von Hierländer als Stammspieler muss vorbei sein, das reicht einfach nicht mehr. Prass auch sehr frustrierend im Moment, nie die einfachen Sachen machen und stattdessen immer was Besonderes probieren ist keine gute Taktik.“

Vöslauer: „Nach einer 1:0-Führung zu dem Zeitpunkt, einigen sensationellen Saves von Scherpen, darf man diese Partie eigentlich nicht mehr so verspielen. Alles ist angerichtet, auch das Glück (lange…) und es reicht trotzdem nicht. Das tut weh… vier Europacup-Niederlagen in Folge und einmal mehr die Gewissheit (welcher ich mir ja bewusst bin… aber es bleibt ernüchternd) wo man international steht. Kotzt mich an, aber so richtig aufgrund des Spielverlaufs. Die Sensation lag in der Luft und dann diese Bruchlandung. Sündenbock braucht man keinen finden, jeder Einzelne könnte noch mehr performen und müsste es auch, damit schlussendlich auch mehr geerntet wird. In ein paar Tagen lässt sich lockerer darüber schreiben. Herausragende Akteur war für mich heute übrigens Dante.“

lovehateheRo: „Und die waren heute aber sowas von zu biegen, da braucht keiner von nötigen Sensationen oder so einem Blödsinn zu reden, als ob das irgend eine Wundertruppe wäre.“

GrazTiefschwarz: „Heute tut es wirklich weh. Es ist bitter, erstens weil wir das mit ein bisserl Glück auch so irgendwie gewinnen können (was die nicht so glorreiche Variante gewesen wären), und zweitens, weil Sporting schlagbar war. Die waren ja richtig schlecht in HZ 1. Das kann man schon mal ausnützen, aber es hilft eh nix.“

OoK_PS: „Sporting ist eine gute EL-Mannschaft, aber nicht mehr und ganz sicher kein Titelanwärter. Die hatten heute ein paar nette Momente, aber alles andere als beeindruckend. Ich denke, gegen Salzburg hätten die richtig schlecht ausgesehen.“

Schönaugürtel Mario: „Pfui. So geil gelaufen und dann geben wir das in den letzten 20 Minuten aus der Hand. Wennst im Europacup vorn bist, musst spielen wie wennst hinten bist.“

quaiz: „Die Effizienz der anderen bricht uns ein ums andere mal das Genick. Sporting war zu biegen, eigentlich eine Partie auf Augenhöhe. Leider stehen wir einmal mehr mit leeren Händen da. Es fehlt ein Typ wie Emegha der einfach nur schnell ist. Da hoffe ich wirklich auf Jatta. Ich sehe die Gruppe sehr ausgeglichen, weder Atalanta noch Rakow sind deutlich besser. Von Platz 1-4 ist immer noch alles möglich. Weder war man heute nicht mutig genug, noch hat man schlecht gespielt. Es entscheiden meist Nuancen und die müssen wir in Zukunft zu unseren Gunsten drehen.“

OoK_PS: „Es ärgert mich noch immer maßlos, dass wir nix mitgenommen haben. Wenn man 15 Minuten vor Ende führt, muss man zumindest mit einem Punkt aus der Partie gehen. Der Vergleich mit den Heimspielen gegen Lazio und Feyenoord bestärkt mich leider in dem, was ich schon in der Bundesliga konstatiert habe: Wir sind nicht so gut wie letzte Saison. Da fehlt aktuell meiner Meinung nach ein gutes Stück zu den Leistungen der Vorsaison.“

soulbro82: „Schade, ein Punktgewinn wäre alle Mal möglich gewesen. Vielleicht hätte es Sinn gemacht nach dem 1:0 Lavalee für Hierländer einzuwechseln und damit für Entlastung in der 4er-Kette und bei Stankovic zu sorgen. Der später eingewechselte Fuseini hätte dann den Deckel zu gemacht.“

zwinkinho: „Meiner Meinung hat Sporting gestern erst zugelegt als die mussten – können hätten sie schon vorher. ABER das ist egal, denn genau solche Chancen muss man nutzen. Wenn’s dann mal 2:0 für uns steht und der Spielverlauf entsprechend ist, dann schau ich mir an ob Sporting, WENN wir dann konsequent den Bus parken, noch so zulegen kann um das Spiel zu drehen.“

Regger13: „Das war gestern leider ein gebrauchter Abend. Sporting wird man selten so schwach präsentiert bekommen. Die erste Halbzeit war eines der unspektakulärsten Spiele die ich seit langem gesehen habe. Beide Mannschaften wirkten sehr verunsichert und die Menge an Fehlpässen war eklatant. Zwei Minuten vor dem 1:0 hab ich mir gedacht: „Die muss man heute biegen“. Dann das Tor und die Hoffnung dass man jetzt befreit kombiniert und noch einen draufsetzt. Leider das Gegenteil und man hat sich hinten reindrängen lassen, ohne wirklich zu mauern. Das Ganze hatte irgendwie den Anschein als ob man einen Mann weniger hätte. Man kann den Spielern den Kampfgeist nicht abstreiten aber spielerisch war das einfach zu wenig. An einem Abend wie gestern muss man mit dieser Mannschaft – die sich kaum verändert hat gegenüber der EL-Vorsaison – mindestens einen Punkt holen.“

OoK_PS: „Es ist halt leider auch bezeichnend, dass Sporting nach sieben sieglosen Spielen zum ersten Mal überhaupt in Österreich gewonnen hat. Und ich traue mich zu behaupten, dass das gestrige Sporting im historischen Kontext ein eher schwächeres war.“

