Rapid-Fans vor WAC-Spiel gespannt auf die Neuzugänge

Rapid möchte nach drei sieglosen Pflichtspielen zu Hause gegen den Wolfsberger AC wieder voll anschreiben. Wir haben vor dem Spiel der 7. Runde die Meinungen und Erwartungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Boidi: „Die Aufstellung wird diesmal interessant. Gerade in der Verteidigung. Rechne mit Kasanwirjo eigentlich fix in der Startelf nach den Tönen von Zoki, Kongolo wohl auch aufgrund fehlender Alternativen. Kommt wohl darauf an ob’s für 90 Minuten reicht.“

FloRyan: „Dieses Spiel muss, wie auch schon die vorhergehenden Heimspiele, gewonnen werden, ohne wenn und aber. Der WAC ist seit fünf Bundesligaspielen ohne Sieg (1. Spieltag, zuhause, 2:1 vs. BW Linz). In den bisherigen zwei Auswärtsspielen in dieser Saison (Klagenfurt, FAK) holten sie jeweils ein Unentschieden (2:2, 0:0).“

Woody: „Bin mal auf unsere Aufstellung gespannt vor allem defensiv. Offensiv sind die Optionen wohl ohnedies sehr überschaubar. Bin aber guter Dinge, dass wir eine gute Leistung abliefern und 3 Punkte holen. Die Länderspielpause ist da sicherlich zur richtigen Zeit für uns gekommen!“

Chaostheorie: „Die Pause mit der (angenehmen) Länderspielabwechslung neigt sich dem Ende zu. Die Partie gegen den WAC wird sehr richtungsweisend. Eine Niederlage und der Start in der Liga war dann sehr schlecht, dann wird man sehr wahrscheinlich auch nach elf Runden nicht in den Top 5 sein. auch wenn es am Spielersektor durchaus positive Überraschungen gibt, so eine richtige Zuversicht will sich bei mir noch nicht einstellen. Würde mich über Minuten für 1, 2 Neuzugänge freuen.“

Berbatov: „Ich erwarte mir sehr viel von diesem Spiel. Der Tank ist bei den meisten Spielern wieder voll. Der WAC war diese Saison bisher alles andere als überragend. Da muss ein Sieg rausschauen. Ich rechne noch nicht mit Grgic in der Startaufstellung, sondern Kerschbaum. Auf Kongolo und Kasanwirjo bin ich aber schon gespannt.“

FloRyan: „Bin gespannt wie viele Minuten Zimmermann spielen wird. Zuletzt hatte er seinen Platz relativ klar an Sabitzer verloren. Eventuell setzt Schmid wie gegen den FAK darauf, dass er wohl besonders motiviert sein könnte und daher doch von Beginn an spielen darf.“

Batigol_7: „Glaub die Herren Leihspieler wollen sich hier mit Sicherheit beweisen und sind nicht aus Therapiegründen her gekommen – das sagt mir zumindest mein Gefühl.“

EricTheKing: „War interessant, dass Zoki bei der Pressekonferenz bestätigt hat, dass Kongolo und Kasanwirjo einen motivierteren und fitteren Eindruck machen, als Druijf und Casius. Spannend, dass er das so einfach bestätigt.“

Grüner-Wiener: „Zu Burgstaller: Katastrophe wenn er noch mehrere Wochen fehlt. Schlimmer gehts nicht. Der kann nicht mal zu 50 % ersetzt werden.“

AC58: „Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, Mayulu mit Zimmermann zu vergleichen, dazu sind sie zu verschieden. Beide haben fast konträre Vorzüge und Schwächen. Zimmermann wäre zwar im Moment beruhigender weil er schon länger da ist, hatte aber leider auch gerade dann immer wieder Phasen, in denen er selten richtig postiert oder effektiv war. Ein Lehrjahr an frischer Luft tut ihm sicher gut. Im Frühjahr wird man sehen, wo es weiter geht.“

Dansch10: „Muss irgendwie gewonnen werden, sonst geht es bald in Richtung Fehlstart.“

Zuckerhut: „Ohne Sieg gegen WAC wird es ganz mühsam. Ohne Burgstaller sehe ich leider nur ein Unentschieden.“

Lichtgestalt: „Wir brauchen diesen Sieg und wir werden ihn holen. Die Mannschaft hatte Zeit, die neuen zu integrieren und der WAC ist heuer deutlich schwächer als in den Vorjahren, hat seit Runde eins nicht mehr gewonnen. Bin überzeugt, dass wir das packen.“

Da Oide Bimbo: „Für heute ist alles angerichtet, ein lauer Spätsommertag und ein Neustart mit fast allen Neuzugängen fit. Es spricht nichts gegen einen deutlichen Sieg bei guter Stimmung in einem gut gefüllten Haus.“

Doena: „Ich bin nach der Länderspielpause immer extrem negativ eingestimmt, ich glaube da waren wir die letzten fünf Jahre jedes Mal schwach im ersten Spiel, obwohl man gehofft hat, dass die Jungs endlich ausgeruht und eingespielt sind. Aber Situationen ändern sich, heute wird alles anders sein.“

Sterz: „Aus meiner Sicht ist das Spiel heute ein Richtungsweisendes. Mit einem Sieg setzt man sich oben fest, mit einer Niederlage bist irgendwo. Vor allem könnte die Stimmung in „alle schuldig, alle raus“ kippen, sollte man verlieren. Ich persönlich fahre heute mit einem sehr guten Gefühl ins Stadion. Für mich ist es angerichtet. Es wird den erwünschten Sieg geben, davon bin ich überzeugt.“

