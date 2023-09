Austria-Fans: „Müssen unsere Defensivprobleme in den Griff kriegen!“

Die Austria hofft nach fünf sieglosen Pflichtspielen in Serie auf eine Kehrtwende in Hartberg. Die Aufgabe wird aber durchaus schwierig, wie auch die Fans...

Die Austria hofft nach fünf sieglosen Pflichtspielen in Serie auf eine Kehrtwende in Hartberg. Die Aufgabe wird aber durchaus schwierig, wie auch die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum denken.

QPRangers: „Wird nicht einfach, Entrup. Avdijaj… die haben schon ein paar Kicker, die uns weh tun können.“

Viereee: „Ein deprimierender Spiegel der Zeit, wenn man sich schon vor Entrup, Avdijaj fürchten muss. Hoffen wir, dass es bald wieder bergauf geht – irgendwie ist die Euphorie der letzten Derbys verloren gegangen, und es macht sich Sorgenstimmung breit…“

violalaola: „Die Stimmung kann auch schnell wieder ins Positive ausschlagen. Wenn wir die nächsten zwei Spiele gewinnen (will man ins obere Playoff sind Hartberg und Altach Pflichtsiege), spielen wir im Derby sehr wahrscheinlich darum vor Rapid zu stehen (gegen WAC und Sturm holen sie maximal vier Punkte). Und wenn das gelingt sind wieder alle euphorisch und gut drauf.“

ViolettErlaa: „Die nächsten beiden Spiele werden extrem wichtig – für die Stimmung vor dem Derby wie auch in der Tabelle, will man den Anschluss ans obere Playoff nicht gleich am Anfang verlieren. Ich hoffe, dass die Mannschaft endlich mal ihre Abwehrprobleme in den Griff bekommt. Zeit war ja jetzt mehr als in den Wochen zuvor!“

Decay26: „Sollte Plavotic fit genug sein, würde ich Galvao auf links ziehen und Plavotic den zentralen Part geben. Ebenso bei Holland, wenn er fit ist für 90 Minuten würde ich ihn statt Fischer aufstellen. Eventuell könnte man noch über Jukic statt Fischer diskutieren, der hat mir im letzten Spiel nach der Einwechslung gut gefallen. Ich denke jedoch, beide sind noch nicht fit genug für die Startelf. Was mir ein Anliegen wäre: Baltaxa auf der Bank zu lassen. Da spielt ein Meisl deutlich stabiler.“

ozzy: „Ranftl Rechtsverteidiger und Martins rechts innen wäre eine sinnvolle Variante. Hartberg spielt sehr oft genau dort in in die Schnittstellen und Entrup sucht geradezu den Platz auf dieser Seite um in die Tiefe zu kommen. Martins hat das Tempo um ihn dort im Fall des Falles auch abzulaufen.“

Torberg*1911: „Handl bzw. Plavotic waren Anfang der Woche MO/DI noch nicht im Mannschaftstraining dabei, im Gegensatz zu Holland, Huskovic und Potzmann, d.h. für die Innenverteidigund ist eher die Frage: Baltaxa oder Meisl.“

valentin1911: „Box-Besetzung sollte mit Asllani und Gruber/Huskovic jetzt auch weniger problematisch sein als mit Huskovic im Zentrum. Außerdem dürfte sich Guenouche jetzt wohler fühlen und häufiger durchlaufen (siehe 1:0 gegen Klagenfurt).“

forzaviola84: „Wird ein Auswärtssieg. Dank Holland sind wir wieder stabil. Vorne machen Gruber und Asllani die Hütten.“

