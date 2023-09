Faktencheck zum 7. Spieltag 2023/24

Die siebten Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag steht natürlich das absolute Spitzenspiel...

Die siebten Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Am Samstag steht natürlich das absolute Spitzenspiel der Liga im Fokus, wenn der Vizemeister SK Sturm den amtierenden Meister Red Bull Salzburg zum Duell empfangen wird. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo im Abendspiel der SK Rapid den Wolfsberger AC zu Gast haben wird.

SK Austria Klagenfurt – LASK

Samstag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der Erfolgslauf vom SK Austria Klagenfurt setzte sich auch vor der Länderspielpause fort und bestätigte die eigene starke Verfassung. Im Gastspiel bei der Wiener Austria präsentierte man sich als der erwartet schwer zu bespielende Gegner und kehrte beim 2:2 mit einem Punktegewinn nach Klagenfurt zurück. Damit ist man nach wie vor eines der drei Teams, welches bisher noch ungeschlagen geblieben ist. Dieser Serie hofft man natürlich auch gegen den LASK zu prologieren, wobei man seit dem Wiederaufstieg nach wie vor auf den ersten Erfolg gegen die Linzer wartet und es gegen den großen „Angstgegner“ geht.

Der LASK ging ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause und mit dem dritten Heimsieg in Serie, stieß man wieder zurück in die Spitzengruppe der Liga vor. Beim 2:0 über Austria Lustenau trat man zwar erneut nicht wirklich überzeugend auf, holte aber letztlich die wichtigen drei Zähler, was das Umfeld etwas milde stimmen konnte. Jedoch wehrte die Ruhe nur kurz, denn die Gemüter wurden während der Länderspielpause wieder erzürnt, nachdem die Nichtberücksichtigung von LASK-Ikone Michorl für die Europa League bekannt wurde. LASK-Trainer Sageder hat mit dieser Entscheidung für neue Angriffsfläche gesorgt und eine Baustelle aufgemacht, die es nun zu Händeln gilt. Sollte das Spiel in Klagenfurt nicht erfolgreich verlaufen, könnte hier Ungemach drohen.

Fakten

– Der LASK ist in der Bundesliga seit sechs Spielen gegen Teams aus Kärnten ungeschlagen (4-mal gegen den SK Austria Klagenfurt und 2-mal gegen den WAC) – bei einem Torverhältnis von 20:5 und einem Torschnitt von 3,3 Toren pro Spiel.

– Der SK Austria Klagenfurt verlor erstmals keines der ersten sechs Spiele einer Saison der Bundesliga, in der vergangenen Spielzeit verloren die Kärntner noch drei der ersten sechs Spiele. Klagenfurt ist seit saisonübergreifend sieben BL-Spielen ungeschlagen (3S 4U) – erstmals in der Klubgeschichte.

– Der LASK gewann in der Bundesliga erstmals unter Thomas Sageder zwei Spiele in Folge (zuvor 1 Sieg in den ersten 4 Spielen) und blieb auch erstmals unter Sageder zwei BL-Spiele in Folge ohne Gegentor (einmal in den ersten 4 Spielen). Zwei BL-Spiele in Folge ohne Gegentor gab es für die Linzer Athletiker zuletzt im März 2022.

– Der SK Austria Klagenfurt verlor in der Bundesliga saisonübergreifend keines seiner letzten fünf Heimspiele (1S 4U) – länger ohne Heimniederlage blieben die Kärntner nur in ihren ersten acht Heimspielen nach dem Aufstieg.

– Der SK Austria Klagenfurt übertraf den eigenen Expected-Goals-Wert um 4,9 Tore (11 Tore bei 6.1 xG) – Bestwert aller 12 Teams in dieser Saison der Bundesliga. Der LASK kassierte drei Gegentore weniger als zu erwarten waren (4 Gegentore bei 7 xGA) – ebenfalls Bestwert.

Letztes Duell: Klagenfurt 1:1 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 6 (3 Remis, 3 Siege LASK)

Verletzt: May, Robatsch, Binder, Soto, Kujrakovic / Pintor, Wiesinger, Taoui, Anselm

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Lustenau / LASK-Hartberg

FC Blau-Weiß Linz – SCR Altach

Samstag 17:00, Hofmann Personal Stadion, Schiedsrichter: Josef Spurny

Vor der Länderspielpause gelang dem FC Blau-Weiß Linz der wichtige Befreiungsschlag und der lang herbeigesehnte erste Saisonsieg. Im Auswärtsspiel bei der WSG Tirol setzte man sich in einer torreichen Begegnung mit 4:2 durch und behielt dank einer starken Leistung auch verdientermaßen die Oberhand. Damit kletterte man auch erstmal wieder nach oben und verließ den letzten Tabellenplatz. Nachdem man nun Blut geleckt hat, hofft man klarerweise sofort nachlegen zu können und den nächsten Sieg folgen zu lassen. Einfach wird dies jedoch nicht, ist der Gegner doch ein unangenehm zu bespielender Kontrahent und bestechen die Vorarlberger durch ihre Kompaktheit.

Nachdem der SCR Altach zuletzt aus drei Spielen sieben Punkte machte, folgte vor der Länderspielpause ein kleiner Dämpfer. Im Heimspiel gegen den SK Sturm lieferte man dem Vizemeister einen aufopferungsvollen Kampf und verlangte den Grazern alles ab, um letztlich in der Nachspielzeit doch noch die Begegnung mit 1:2 zu verlieren. Die Niederlage wird mittlerweile sicherlich verarbeitet worden sein und blickt man nun wieder nach vorne, wo man gegen den Aufsteiger aus Linz sicherlich auf einen Punktegewinn aus sein wird. Gelingt sogar ein Sieg, könnte der zwischenzeitliche Sprung in die Meistergruppe gelingen.

Fakten

– Der FC Blau Weiß Linz und SCR Altach duellierten sich in den Saisonen 2011/12 und 2012/13 in der 2. Liga. Dabei gewann Blau Weiß zwei der ersten drei Duelle (1N) und Altach blieb in den letzten fünf dieser Spiele ungeschlagen (3S 2U).

– Der SCR Altach ist seit sechs Spielen in der Bundesliga gegen Aufsteiger sieglos (1U 5N) – so lange wie zuvor nur von Februar 2017 bis November 2018 (9 Spiele – 2U 7N). Die Vorarlberger blieben in vier dieser sechs Spiele torlos und kassierten dabei 13 Gegentore (2,2 pro Spiel).

– Der FC Blau Weiß Linz ist der erste Neuling in der Bundesliga seit dem WAC 2012/13, der keines der ersten zwei Heimspiele gewinnen konnte. Die Linzer kassierten acht Gegentore in den ersten zwei Heimspielen dieser BL-Saison – so viele waren es überhaupt zuvor nur bei vier Teams und bei keinem mehr (zuletzt SKN St. Pölten in der Saison 2019/20).

– Der SCR Altach verlor in der Bundesliga nur eines der letzten sieben Auswärtsspiele (0:4 beim SK Rapid Wien, dazu 2S 4U) – von den sieben vorangegangenen Auswärtsspielen verlor Altach noch fünf (1U 1S).

– Altachs Paul-Friedrich Koller traf zuletzt in zwei Spielen in Folge – in seinen ersten vier Spielen (3 für Altach, 1 für die Admira gegen Altach) in der Bundesliga blieb er ohne direkte Torbeteiligung. Kein anderer Spieler des SCR Altach erzielte 2023 zwei BL-Tore des Klubs in Folge.

Letztes Duell: Altach 2:1 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 9 (3 Siege BW Linz, 2 Remis, 4 Siege Altach)

Verletzt: Tursch / Bukta

Gesperrt: Niemand / Strauss

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Salzburg-BW Linz / Altach-Austria

SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg

Samstag 19:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Dank eines Last-Minute Siegs, konnte der SK Sturm Graz vor der Länderspielpause auf den Fersen des Tabellenführers Salzburg bleiben. Im schwierigen Gastspiel bei Altach taten sich die Steirer lange Zeit schwer und erspielten sich wenige Chancen, jedoch nutzte man die wenigen eiskalt aus und entführte somit drei Zähler aus dem Vorarlberg. Damit hat man nun im direkten Duell gegen den Liga-Krösus die Gelegenheit, mit einem Sieg an den Bullen vorbeizuziehen und die Tabellenführung zu übernehmen. Daher ist alles angerichtet für ein spannendes Spiel und verlassen kann man sich auch auf die eigenen Fans, wird die Heimstätte doch ausverkauft sein.

Makellos präsentiert sich in dieser Saison der amtierende Meister Red Bull Salzburg und spaziert man von einem Erfolg zum nächsten. Am letzten Spieltag wurde auch der SK Rapid aus dem Weg geräumt und setzte man sich hochverdient mit 2:0 durch, womit man die Tabellenführung behaupten konnte. Nun wartet auf die Bullen das nächste Highlight, gastiert man doch beim direkten Verfolger Sturm, wo man die Möglichkeit hat, den Abstand auf die Grazer mit einem vollen Erfolg auszubauen. Bangen müssen die Salzburger jedoch um Abwehrchef Pavlovic, der angeschlagen von der Länderspielreise zurückkehrte und fraglich ist. Das wäre definitiv ein herber Verlust und darüber hinaus ein weiterer Ausfall in der bereits dezimierten Abwehrreihe.

Fakten

– Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga zwei der letzten drei Heimspiele gegen den FC Red Bull Salzburg (1N) und damit so viele wie von den vorangegangenen 10 BL-Heimspielduellen gegen Salzburg (1U 7N). Salzburg traf aber in 11 BL-Auswärtsspielen beim SK Sturm in Folge – erstmals so lange.

– Zum 14. Mal duellieren sich der SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg als Führungsduo in einem Spiel der Bundesliga. Sturm gewann drei dieser Spiele, Salzburg deren acht, bei zwei Remis.

– Der SK Sturm Graz holte aus den ersten sechs Spielen 16 Punkte, so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt einer Saison der Bundesliga zuvor nur 1983/84 (16, umgerechnet auf 3 Punkte pro Sieg) und zuletzt 2017/18 (damals sogar 18 Punkte).

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 36 Spielen ungeschlagen (28S 8U) – BL-Rekord. Die letzte Niederlage kassierte Salzburg in der zweiten Runde der vergangenen Saison gegen den SK Sturm Graz (1:2 A), auch die vorletzte Niederlage gab es gegen die Steirer (Ende April 2022, ebenfalls 1:2 A).

– Der SK Sturm Graz und der FC Red Bull Salzburg kassierten jeweils nur zwei Gegentore in den ersten sechs Spielen dieser Saison der Bundesliga. Die Steirer kassierten erstmals so wenige Gegentore in den ersten sechs BL-Spielen, Salzburg gelang das zuletzt 2014/15 (damals sogar nur ein Gegentor).

Letztes Duell: Salzburg 2:1 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 186 (57 Siege Sturm, 51 Remis, 78 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Jatta / Solet, Omoregie, Yeo, Wallner,Diambou, Sucic, Capaldo, Fernando, Ratkov, Okoh, Guindo

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Kiteishvili / Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-Sturm / Salzburg-BW Linz

SC Austria Lustenau – WSG Tirol

Sonntag 14:30, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Wenig zu holen gab es für den SC Austria Lustenau am vergangenen Spieltag, wo man sich dem LASK mit 0:2 geschlagen geben musste. Zwar vermochte man es, die Begegnung lange Zeit offen zu halten, jedoch war man in der Offensive so harmlos, dass ein Sieg de facto nie im Bereich des Möglichen lag. Nun darf man gespannt sein, wie die Vorarlberger aus der Länderspielpause herauskommen werden und ob man ein besseres Gesicht zu sehen bekommt. Die beiden Neuzugänge Fredriksen und Schmid sollten zumindest nun besser integriert und bereit für größere Rollen sein. Das würde den Lustenauer sicherlich einen dringend benötigen Schub geben, ist man doch mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Das es zum Duell Tabellenletzter gegen den Vorletzten kommt liegt auch daran, dass auch die WSG Tirol am letzten Spieltag als Verlierer vom Platz ging und sich dem Aufsteiger Linz mit einem 2:4 geschlagen geben musste. Besorgniserregend waren aus Sicht der Tiroler vor allem die Probleme in der Defensive, wo man teilweise vogelwild agierte und die Rechnung in Form von vier Gegentoren präsentiert bekam. Daher wird wohl in den vergangenen beiden Wochen der Fokus in der Trainingsarbeit von Trainer Silberberger im Defensivverhalten gelegen haben und man darf gespannt sein, welche Resultate dabei herausgekommen sind. Fakt ist, stabilisiert man sich in diesem Bereich nicht, wird man kaum von unten herauskommen können.

Fakten

– Der SC Austria Lustenau und die WSG Tirol entschieden in der Bundesliga je zwei der vier Duelle für sich, sowohl die Vorarlberger als auch die Tiroler je ein Auswärts- und ein Heimspiel. Lustenau erzielte in jedem der vier BL-Duelle gegen die WSG Tirol genau zwei Tore – nur gegen den TSV Hartberg (2,6) und SK Austria Klagenfurt (2,5) hat Lustenau einen höheren Toreschnitt.

– In vier der letzten fünf Heimspiele des Tabellenletzten gegen den Tabellenelften blieb das Schlusslicht auch danach am Tabellenende. Allerdings verlor die WSG Tirol in der Bundesliga beide Auswärtsspiele als Tabellenelfter beim Tabellenletzten – im August 2023 (0:1 in Altach) und November 2021 (0:3 beim LASK).

– Der SC Austria Lustenau blieb zum zweiten Mal nach 1998/99 in den ersten drei Heimspielen einer Saison der Bundesliga sieglos – damals sogar in den ersten vier Heimspielen. Allerdings blieben die Vorarlberger in dieser Saison erstmals punkt- und torlos in den ersten drei BL-Heimspielen – das passierte zuvor nur dem FC Linz 1996/97 und dem WAC 2012/13.

– Die WSG Tirol ging in zwei der sechs Spiele dieser Saison der Bundesliga mit 1:0 in Führung – nur der SC Austria Lustenau (1-mal) seltener. Lustenau und die WSG Tirol sind die einzigen zwei Teams in dieser Saison, die nach 1:0-Führung sieglos sind (jeweils Unentschieden).

– Tirols Luca Kronberger erzielte drei Tore in dieser Saison der Bundesliga – zwei mehr als in seinen ersten drei BL-Saisonen zusammen. Er erzielte drei der fünf Saisontore der WSG Tirol. Gegen den SC Lustenau absolvierte er allerdings erst drei BL-Minuten – so wenige wie gegen kein anderes BL-Team, gegen das der 21-jährige auflief.

Letztes Duell: Lustenau 2:4 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 4 (2 Siege Lustenau, 2 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Maak / Oswald, Tomic, Blume, Kronberger, Müller

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Klagenfurt-Lustenau / WSG-WAC

TSV Hartberg – FK Austria Wien

Sonntag 14:30, Profertil-Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der TSV Hartberg konnte am vergangenen Spieltag den Ruf als Wundertüte der Liga mal wieder bestätigen, diesmal viel das Pendel zu eigenen Gunsten aus. Im Auswärtsspiel beim WAC zeigte man eine bärenstarke Vorstellung und setzte sich hochverdient mit einem 3:0 durch, womit man den Sprung in die Meistergruppe schaffte. In diesem Spiel zeigten die Steirer, welches Potenzial in ihnen steckt und dass man mit den schönsten Fußball der Liga spielen lässt. Nun wartet aber mit der Wiener Austria eine ungleich härtere Aufgabe auf die Hartberger, sieht die Bilanz gegen die Violetten doch alles andere als rosig aus und verlor man die letzten sechs Spiele allesamt, dabei zum Teil auch recht deutlich.

Mit einem enttäuschenden Ergebnis, musste der FK Austria Wien in die Länderspielpause gehen, kam man doch im Heimspiel gegen Klagenfurt nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei kann man das Ergebnis sicherlich als „Selbstfaller“ bezeichnen, lud man den Gegner doch leichtfertig zu Toren ein und nur einem eigenen Treffer in der Nachspielzeit ist es zu verdanken, dass man nicht verlor. Nun darf man gespannt sein, welches Gesicht die Mannen von Trainer Wimmer nach der Länderspielpause zeigen werden und ob man an den richtigen Schrauben drehen konnte, um das eigene Spiel zu verbessern. Wichtig wird hier auch die Rückkehr von Routiniers wie Holland und Potzmann sein, die sich wieder einsatzbereit melden und für zusätzliche Optionen sorgen.

Fakten

– Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga die letzten sechs Spiele gegen den TSV Hartberg. Mehr BL-Siege in Folge gegen ein Team feierte die Wiener Austria zuletzt gegen den SV Mattersburg (7 von 2012 bis 2015).

– Der FK Austria Wien blieb in der Bundesliga in den letzten drei Duellen gegen den TSV Hartberg ohne Gegentor. Mehr BL-Spiele in Folge ohne Gegentor gegen ein Team gelangen der Wiener Austria zuletzt gegen den FC Wacker Innsbruck (6 von März 2012 bis Mai 2013).

– Der TSV Hartberg holte acht Punkte aus den ersten sechs Spielen – einen mehr als in der Vorsaison und zuvor nur 2019/20 so viele (sogar 11). Platz 5 nach den ersten sechs Spielen in einer Saison der Bundesliga gelang den Oststeirern zuvor auch nur 2019/20, sonst war Hartberg nach sechs Spielen immer in der unteren Tabellenhälfte klassiert.

– Der TSV Hartberg gab neun Schüsse nach Hohen Ballgewinnen (40 oder weniger Meter vor dem gegnerischen Tor) ab – nur der FC Red Bull Salzburg (14) in dieser Saison der Bundesliga mehr. Allerdings kassierte nur Hartberg drei Gegentore nach Ballverlusten 40 oder weniger Meter vor dem eigenen Tor in dieser BL-Saison.

– Hartbergs Tobias Kainz absolviert bei einem Startelf-Einsatz gegen den FK Austria Wien sein 200. BL-Spiel von Beginn an (sein 240. Spiel in der Bundesliga insgesamt). Austria Wiens Andreas Gruber würde bei einem Einsatz gegen den TSV Hartberg sein 200. Spiel in der Bundesliga absolvieren.

Letztes Duell: Austria 3:0 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 12 (3 Siege Hartberg, 1 Remis, 8 Siege Austria)

Verletzt/Angeschlagen: Ehmann / Wustinger, Raguz, El Sheiwi, Handl, Plavotic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Diakite / Niemand

Nächstes Spiel: LASK-Hartberg / Altach-Austria

SK Rapid Wien – Wolfsberger AC

Sonntag 17:00, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Alan Kijas

Die Länderspielpause kam dem SK Rapid Wien sicherlich entgegen, galt es doch die anstrengenden und turbulenten Wochen zu verarbeiten und etwas Ruhe einkehren zu lassen. Gleichzeitig konnte man in der Zeit sicherlich auch die beiden Neuzugänge Kongolo und Kasanwirjo ins Team integrieren und hier Aufbauarbeit leisten. Mit dem Heimspiel gegen den kompakten Wolfsberger AC wartet auf die Wiener auch gleich eine unangenehme Aufgabe, wo spielerische Lösungen und Durchschlagskraft gefragt sein werden. Ein wichtiger Bestandteil dieser Durchschlagskraft wird jedoch fehlen, fällt doch Kapitän und Torjäger Burgstaller weiterhin aus. Daher darf man gespannt sein, ob und wie die Hütteldorfer diesen Ausfall kompensieren werden können.

Einen kräftigen Dämpfer musste auch der Wolfsberger AC vor der Länderspielpause schlucken, mit dem man in dieser Form so wohl nicht rechnete. Im Heimspiel gegen den TSV Hartberg wurde man regelrecht vorgeführt und verlor verdientermaßen mit 0:3. Daher gab es für WAC-Trainer Schmid in der Pause sicherlich einiges anzupacken, um das eigene Team für die kommenden Aufgaben zu rüsten. Bauen wird man sicherlich auf die Rapid-Leihgabe Zimmermann, der gegen die ehemaligen Kollegen sicherlich besonders motiviert sein wird, seine Qualitäten zu zeigen und im besten Fall einen Treffer zu erzielen.

Fakten

– In den letzten 12 Duellen in der Bundesliga zwischen dem SK Rapid Wien und dem WAC gab es immer einen Sieger (7-mal Rapid, 5-mal der WAC). Das letzte Remis in diesem BL-Duell gab es am 7. März 2020 im Lavanttal (2:2).

– Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga in den letzten 15 Duellen gegen den WAC immer (31 Tore) und damit erstmals so lange gegen die Lavanttaler. Der WAC hatte gegen kein anderes BL-Team eine so lange Gegentorserie wie momentan gegen Rapid.

– Der SK Rapid Wien kam in dieser Saison der Bundesliga auf 13 Vertikalangriffe (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – gemeinsamer Höchstwert mit dem FC Red Bull Salzburg. Gegen den WAC wurden nur vier Vertikalangriffe gespielt – so wenige wie sonst nur gegen den TSV Hartberg in dieser BL-Saison.

– Der WAC erzielte die Hälfte seiner Tore (3 von 6) nach Standardsituationen. Der SK Rapid Wien ist in dieser Saison der Bundesliga als einziges Team noch ohne Gegentor nach Standardsituationen.

– Rapids Guido Burgstaller ist mit 53 BL-Toren der beste Torschütze unter allen in dieser Saison aktiven Spielern der Bundesliga. 24 dieser 53 BL-Tore erzielte er seit seiner Rückkehr zum SK Rapid Wien (im Juli 2022) und traf dabei gegen 10 der aktuellen Teams dieser BL-Saison – nur gegen den WAC nicht.

Letztes Duell: WAC 1:2 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 30 (16 Siege Rapid, 10 Remis, 14 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Burgstaller, Schick, Cvetkovic, Pejic, Grgic / Novak

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-Sturm / WSG-WAC