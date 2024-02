EL-Vorschau: Danso im Rückspiel gegen Freiburg gesperrt

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch auch diesmal eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Partien liefern. Heute blicken wir nach Rom und SC...

SC Freiburg – RC Lens

Der SC Freiburg brachte sich mit einem 0:0-Unentschieden gegen Lens in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, die allerdings auch noch etwas besser hätte sein können. Der deutsche Bundesligist war in Frankreich nämlich die bessere Mannschaft und hätte durchaus auch gewinnen können. Insgesamt standen die Abwehrreihen der beiden Mannschaften aber sehr gut, was sich heute jedoch ändern könnte. Die Gäste aus Frankreich müssen ihre Viererkette umbauen, da der österreichische Legionär und Abwehrchef Kevin Danso aufgrund einer Gelbsperre seiner Mannschaft nicht helfen kann. Allerdings kommt mit Facundo Medina ein starker Innenverteidiger zurück, der im Hinspiel aufgrund einer Sperre passen musste. Deiver Machado und Jimmy Cabot sind neben Danso ansonsten die einzigen Ausfälle.

Auch auf der Gegenseite gibt es Personalsorgen. Neben dem Langverletzten Österreicher Philipp Lienhart droht nun Yannik Keitel auszufallen. Zumindest in den Kader zurückkehren könnte aber Matthias Ginter, dem es nach Problemen mit der Achillesferse wieder besser geht. Innenverteidiger Kenneth Schmidt ist weiterhin verletzt, so wie der offensive Mittelfeldspieler Daniel-Kofi Kyereh. Im Sturmzentrum der Freiburger stehen mit Michael Gregoritsch und Junior Adamu zwei österreichische Legionäre im Kader, die jedoch beide voraussichtlich nicht in der Startaufstellung stehen werden. Adamu enttäuschte bisher in Freiburg und kam bisher in der Bundesliga nur zu Kurzeinsätzen. Lucas Höler hat derzeit im Sturmzentrum die Nase vorne und wird auch heute gegen den RC Lens versuchen die Torsperre zu durchbrechen.

AS Roma – Feyenoord

Donnerstag, 22.02.2024, 21:00 Uhr

Im Europa League-Hinspiel zwischen Feyenoord Rotterdam und AS Roma gab es keinen Sieger. Die Partie in Rotterdam endete mit einem 1:1-Unentschieden. In der ersten Halbzeit übernahm die AS Roma das Kommando und erspielte sich einige Chancen. Feyenoord fand jedoch Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und erzielte kurz vor der Halbzeitpause durch Igor Paixão per Kopf das 1:0. Mitte der zweiten Halbzeit gelang Lukaku nach einem Pass von Leonardo Spinazzola ebenfalls per Kopf der Ausgleich.

Feyenoord musste zahlreiche verletzte Spieler vorgeben, so fehlte etwa auch der österreichische Legionär Gernot Trauner, der sich bei den Niederländern fantastisch entwickelte und als Feyenoords Abwehrchef und Kapitän ein hohes Standing in der Mannschaft genießt. Lutsharel Geertruida war zudem krank und fiel so wie Justin Bijlow, Quinten Timber, Thomas van den Belt und Stürmer Alireza Jahanbakhsh aus. Einige Spieler sollten heute wieder fit werden und Trainer Arne Slot zur Verfügung stehen. Mit Thomas van den Belt, Gjivai Zechiël und Justin Bijlow gibt es neben Trauner aber drei weitere Ausfälle. Am Wochenende setzte sich Feyenoord mit 1:0 gegen Waalwijk durch.

Die Hausherren müssen weiterhin auf Tammy Abraham verzichten und auch der zentrale Mittelfeldspieler Edoardo Bove wird aufgrund einer Rotsperre seiner Mannschaft nicht helfen können. Auch die Römer tankten mit einem Sieg Selbstvertrauen. Der 3:0-Auswärtssieg bei Frosinone Calcio war letztendlich eine klare Angelegenheit. Gegen Feyenoord wartet aber trotzdem ein hartes Stück Arbeit auf die Mannschaft von Trainer Daniele De Rossi, denn die Niederländer waren im Hinspiel die etwas bessere Mannschaft.

