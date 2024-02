EL-Vorschau: Serie-A-Klubs mit unangenehmen Aufgaben

AS Roma

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Europacup-Spiele liefern. Heute blicken wir nach Rotterdam und Mailand. Feyenoord –...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Europacup-Spiele liefern. Heute blicken wir nach Rotterdam und Mailand.

Feyenoord – AS Roma

Donnerstag, 15.02.2024, 18:45 Uhr

Heute finden in der Europa League die Finalrunden-Play-offs statt. Acht Gruppendritte der Champions League dürfen hier gegen acht Gruppenzweite der Europa League um einen Platz um das EL-Achtelfinale spielen.

Im Duell zwischen diesen beiden Mannschaften darf man zwei spannende Begegnungen erwarten, denn Feyenoord sollte nicht unterschätzt werden. Die Niederländer liegen in der heimischen Meisterschaft auf dem zweiten Tabellenplatz und weisen bereits zehn Punkte Vorsprung auf PSV Eindhoven auf. PSV spielt aktuell allerdings Fußball von einem anderen Stern und holte aus 21 Partien 19 Siege und zwei Unentschieden. Feyenoord steht deshalb etwas im Schatten, hat aber seinerseits auf den Tabellenfünften Ajax beispielsweise 14 Punkte Vorsprung. In 21 Liga-Spielen holte man 15 Siege, vier Unentschieden und musste sich nur zwei Mal geschlagen geben. Auch die Tordifferenz von 55:17 ist durchaus beeindruckend.

Feyenoord muss allerdings einige verletzte Stammkräfte vorgeben. Neben Tormann Justin Bijlow fehlt leider auch der österreichische Legionär und Nationalspieler Gernot Trauner, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung pausieren muss. Thomas van den Belt fehlt aus und Quinten Timber ist aufgrund einer Gehirnerschütterung fraglich. Die Hoffnungen liegen eindeutig auf Mittelstürmer Santiago Gimenez, der eine unglaubliche Entwicklung hinter sich hat und nach 20 Spielen in der Eredivisie bei 19 Toren und vier Assists steht. Der beste Vorlagengeber ist der offensive Mittelfeldspieler Calvin Stengs, der in der bewerbsübergreifend schon zwölf Treffer vorbereitete.

Der Tabellensechste der Serie A muss Tammy Abraham vorgeben, hat aber in der offensiven Dreierreihe mit Lukaku, Dybala und El Shaarawy nicht allzu viele verletzungssorgen. Evan N’Dicka wird nach dem Triumph im Afrika-Cup mit der Elfenbeinküste vermutlich noch pausieren. Bryan Cristante ist zudem auch fraglich. Auf der Trainerbank sitzt mit Daniele De Rossi ein neuer Mann, der im Jänner als Nachfolger von Jose Mourinho installiert wurde. Unter dem neuen Coach gewann man die ersten drei Partien, ehe man sich am Wochenende Tabellenführer Inter geschlagen heben musste. Einfach wird die Auswärtspartie für die Römer sicherlich nicht werden, denn Feyenoord ist in den letzten sieben Heimspielen ungeschlagen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Feyenoord und der AS Roma findet ihr bei wettbasis.com

AC Milan – FC Stade Rennes

Donnerstag, 15.02.2024, 21:00 Uhr

AC Milan hatte bei der Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase gehöriges Pech, denn die Mailänder wurden in die „Todesgruppe“ gelost und trafen auf Paris-Saint Germain, Borussia Dortmund und Newcastle United. Nach zwei 0:0-Unentschieden gegen Newcastle und den BVB verlor man gegen PSG mit 0:3 und gewann anschließend zuhause etwas überraschend gegen den Ligue-1-Klub mit 2:1. Es folgte eine 1:3-Niederlage gegen Dortmund und ein 2:1-Auswärtssieg gegen Newcastle United, der immerhin den dritten Gruppenplatz zur Folge hatte.

In der Meisterschaft läuft es nach einer Schwächephase im Herbst wieder gut und man holte aus den letzten neun Parzien sieben Siege und zwei Unentschieden, wobei man unter anderem den SSC Neapel und die AS Roma bezwang. Der Tabellendritte der Serie A setzt im Sturm auf den 37-Routinier Olivier Giroud, der in der Liga neben 11 Toren auch acht Assists beisteuerte. Der beste Vorlagengeber ist Linksaußen Rafael Leão, der neben drei Toren schon neun Treffer vorbereitete.

Nicht nur der AC Milan befindet sich in einer blendenden Verfassung, auch der FC Stade Rennes fand rechtzeitig wieder in Form. Zwischen dem 8.10.2023 und dem 17.12.2023 gewannen die Franzosen nur eine einzige Partie. In dieser Phase kam es zu einem Trainerwechsel und Julien Stephan schaffte es nach ein paar Wochen das Steuer herumzureißen. Aus den letzten fünf Liga-Spielen holte die Mannschaft 15 Punkte und schob sich damit auf den 7. Tabellenplatz vor! Rennes hatte im Sommer einige Abgänge zu beklagen. Insbesondere Jeremy Doku, der um 60 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, hinterließ eine Lücke im Kader. Aktuell agiert die Mannschaft jedoch sehr stabil, sodass es für die Mailänder kein Selbstläufer werden sollte.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem AC Milan und dem FC Stade Rennes findet ihr bei wettfreunde.net