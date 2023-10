LASK-Fans: „Es fehlen noch Kleinigkeiten für internationale Erfolge“

Was war das für ein bitterer Abend für den LASK. Die Oberösterreicher lagen gegen den belgischen Tabellenführer bis zur 84. Minute mit 1:0 in...

Was war das für ein bitterer Abend für den LASK. Die Oberösterreicher lagen gegen den belgischen Tabellenführer bis zur 84. Minute mit 1:0 in Führung, mussten dann schließlich nach zwei Gegentreffern die Heimreise doch noch ohne Punkte im Gepäck antreten. Wir wollen schauen was die LASK-Fans zum Spiel und zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, weshalb wir uns für euch im Austrian Soccer Board umgehört haben.

UdoH: „Man muss das heute richtig einordnen. Wenn Sageder vor der Partie meinte, er hätte die Schwachstellen im Spiel von USG gefunden, so muss man ihm Recht geben. Die Führung zur Halbzeit war hart erarbeitet und verdient. Umgekehrt hat Blessin dann an den richtigen Schrauben gedreht und mit dem Doppelwechsel hatten sie das Spiel völlig im Griff und wir waren nur noch mit Defensivaufgaben beschäftigt. Zumindest die haben wir sehr lange gut erfüllt, während wir in der Offensive nicht mehr vorhanden waren. Goiginger und Mustapha kamen heute überhaupt nicht zur Geltung. Am Ende gibt es zwei Dummheiten (Fouls von Luckeneder und Taloverov), die uns dann auch das Spiel kosten. Eine bittere, aber doch nicht ganz unverdiente Niederlage. Aber eine jener Sorte, die mich nicht auf die Palme bringt, weil wir über sehr lange Zeit eine sehr starke Leistung gegen einen sehr starken Gegner gezeigt hat. Im Gegensatz zum Saisonbeginn hat man nun das Gefühl, dass jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Zudem sieht man eine attraktive Spielanlage, weshalb es wieder Spaß macht dieser Truppe zuzusehen. Da Liverpool gewonnen hat, haben wir es weiterhin selbst in der Hand: es gibt aber keine Alternative zu zwei Heimsiegen.“

LASK1965: „Union SG dann doch einfach auch die bessere Mannschaft, die am Ende Zweiter werden wird. Unser Gegner um den dritten Platz ist Toulouse.“

GH78: „Die Leistung der Mannschaft war gestern sehr ordentlich meiner Meinung nach. USG ist schon ein wirklich starkes Team. Über 60 Minuten hatten wir das ganz gut unter Kontrolle. Dann schwanden bei dem einen oder anderen die Kräfte, die es braucht wenn du so eine Mannschaft fordern willst. Zwei Punkte gibt’s auszusetzen: Beim Elfer-Foul von Luckeneder kann man sich nur auf den Kopf greifen. Bis dahin hat man es ganz gut geschafft dahingehend kein Risiko im eigenen Strafraum einzugehen. Und dann geht Luckeneder so rein. Das hat im Stadion schon krass ausgesehen. In der TV-Ansicht ist es einfach nur unglaublich. Der zweite Punkt ist, dass uns offensiv einfach noch die Effektivität fehlt. Klare Chancen auf das 0:2 waren da. Wie ins Salzburg ist es nicht gefallen. Ich hoffe das wird noch.“

Steve McManaman: „Erste Hälfte gut und verdient in Führung. Auch in der zweiten Hälfte bis zur 60. Aber dann war die Kraft zu Ende.“

Traunseelaskler: „Nichtsdestotrotz habe ich heute wieder zumindest 60 Minuten gesehen, die mir Mut für den weiteren Saisonverlauf machen. Leider ist man dann nach gutem Start in der zweiten Hälfte relativ schnell zu sehr unter Druck gekommen. Man hat zwar über weite Strecken wirklich beherzt verteidigt und wenig zugelassen, am Ende war die mangelnde Entlastung aber sicherlich mit ein Grund für die ärgerlichen Fehler, welche zu den Gegentreffern führten. Das ist heute natürlich ein bitterer Abend. Man kann aber immerhin dennoch Positives mitnehmen, beispielsweise den Umstand, dass Bello tatsächlich von Spiel zu Spiel besser wird und uns noch sehr viel Freude machen könnte – bekanntlich ist der Bursche auch erst 21.“

trisch: „Trotzdem gut gespielt, zumindest in der 1. Halbzeit! 1:1 wäre echt super gewesen! Kopf hoch, wenn wir so spielen zerstören wir die Wiener am Sonntag.“

JochenGierlinger: „Wie gegen Liverpool habe ich gestern den LASK gesehen, den ich mir morgen wünsche. Und wie gegen Liverpool ist diesem LASK nach 60 Minuten die Luft ausgegangen. Niederlage natürlich extrem bitter, aber wenn man so in den verbleibenden Heimspielen auftritt und etwas mehr Glück im Abschluss hat sind sechs Punkte und die Conference League fürs Frühjahr noch drinnen. Bis 2024 hoffe ich wird der Athletiktrainer die Mannschaft so weit hinbekommen, dass man über 90 Minuten volle Intensität gehen kann. Dann wird das noch eine sehr erfreuliche Saison.“

Wossoides: „Leider fehlt halt noch eine Kleinigkeit für den internationalen Erfolg, so ein Foul in der Schlussphase im Sechzehner darf halt nicht passieren, aber wir haben ja noch zwei Heimspiele.“

Ibinsneta: „Unglaublich bitter, weil beide Gegentore ziemlich unnötig waren. Trotzdem zumindest eine Stunde lang ein starker Auftritt gegen einen wirklich starken Gegner. Schade, dass Bello in der Halbzeit ausgewechselt werden musste, mit ihm ist viel Offensivkraft verloren gegangen.“

fußball123oö123: „Mich machen die Phasen mit dem Ball wegdreschen so fertig. Ja, ich weiß das ist kein LASK-Ding alleine, aber so dermaßen in Serie blinde Abschläge wie in der Saison sind schon eine Eigenheit und macht so mancher Abstiegskandidat intelligenter. Ja das ist jetzt kein Wunder-Kader, aber mit ein bisschen mehr Ruhe am Ball könnt man weitaus besser dastehen.“

lasso: „Trotz diversen Suchtmitteln und zwei Kleinkinder die zuhause teilweise für bürgerkriegsähnliche Zustände sorgen, wird mein Sargnagel fix der Fußball sein. Jede LASK-Niederlage raubt mir an Lebenserwartung, solche bitteren wie gestern natürlich etwas mehr. Normalerweise bin ich nach so einer Niederlage für meine Umwelt ungenießbar, aber heute früh mischte sich ein doch nach Niederlagen ungewöhnliches Gefühl dazu. Die Hoffnung, dass der Weg, der eingeschlagen wurde, am Ende doch Früchte tragen wird. Dazu muss gesagt werden, dass ich die Belgier für grundsätzlich ein sehr gutes Team halte. Wer letzte Saison in das Europa League Viertelfinale eingezogen ist und heuer die belgische Liga anführt, ist fix kein Nasenbohrer. Wie es der LASK hier knapp 60 Minuten gelöst hat fand ich sogar fast besser, als beim verdienten Sieg gegen den Konzern. Ich denke auch nicht das die Mannschaft bewusst das Kicken eingestellt hat sondern, dass der Gegner seine grundsätzlich höhere Qualität einfach besser auf dem Platz gebracht hat. Klar ist die Niederlage extrem bitter aber sollten die letzten beiden Leistungen kein Strohfeuer gewesen sein und man kann an diese anschließen, bzw. sogar steigern, werden wir im Juni nächsten Jahres nicht so unglücklich auf die Performance des Teams zurückblicken.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans nach der Last-Minute-Niederlage gegen die USG.