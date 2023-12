LASK-Fans: „In den entscheidenden Momenten zu schwach“

Der LASK musste sich gestern dem FC Toulouse mit 1:2 geschlagen geben und wird damit im Frühjahr nicht mehr international vertreten sein. Wir wollen...

Der LASK musste sich gestern dem FC Toulouse mit 1:2 geschlagen geben und wird damit im Frühjahr nicht mehr international vertreten sein. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Oberösterreicher zum letzten Spiel der Mannschaft im Kalenderjahr 2023 sagen und haben uns dafür wie immer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

JochenGierlinger: „Verlieren kann man ja. Aber in so einem Spiel immer wieder den nötigen Einsatz vermissen zu lassen macht mich einfach extrem wütend.“

Schlaftablette: „Hinten sind wir zu dumm und leichtsinnig und vorne fehlt einer, der aus keiner Chance ein Tor macht. Einziger Lichtblick ist Lawal, ohne dem wir heuer schon 20+ Tore mehr bekommen hätten.“

Youngle90: „Schade. Hab nur die letzten 15 Minuten gesehen, war leider heute verhindert. Kann nicht beurteilen wie das Spiel war. Auch ein Sieg hätte uns leider nicht geholfen.“

LASK08: „Leider sehr enttäuschend summa summarum. Ich finde jetzt nicht, dass USG und Toulouse viel besser sind, aber wir waren in den entscheidenden Momenten einfach zu schwach. Vorne, wie auch hinten. Da können wir uns gewaltig in den Arsch beißen. Drei Punkte sind einfach viel zu wenig.“

Der Athletiker: „Wenn man die vier Partien gegen die Belgier und Franzosen hernimmt, scheidet man verdient aus. Man war wiederholt in den wichtigen Momenten nicht da oder zu schlecht.“

Strafraumkobra: „Man steigt nicht nur wegen der Niederlage am letzten Spieltag ab und der ASK ist nicht nur wegen der heutigen Partie eliminiert worden. Das Spiel in Belgien hätte einfach nie und nimmer verloren werden dürfen. Schlussendlich war es heute zu wenig. Dennoch unglaublich wie ungustiös sich die Truppe aus Toulouse heute präsentiert hat.“

Much1: „Zaches Ende dieser Europacup-Saison. Vorne einiges liegen lassen, hinten sehr blauäugig. So gewinnst halt nix auf dieser Ebene. Schade, dass wir keinen Dallinga da vorne haben. Mit so einem Vollstrecker würden wir jetzt nicht als Gruppenletzter dastehen.“

laskler89: „In den entscheidenden Momenten waren wir einfach nicht glücklich genug. Heute ist halt alles zusammengekommen: Eine unnötige Truppe aus Frankreich, ein schwacher Schiedsrichter – nützt nichts, vielleicht wäre am Ende die Conference League sowieso die bessere Bühne gewesen.“

GH78: „Das war heute nicht Fisch und nicht Fleisch. Insgesamt zu wenig vom LASK. Und dennoch hätte das Spiel mit etwas Glück in unsere Richtung laufen können. Die unsympathischen Franzosen hatten meiner Meinung nach eine gute Raumaufteilung, waren oft in Überzahl und haben mit Pressing unseren Spielaufbau gut gestört. Das hat man nicht das erste Mal in dieser Herbstsaison so gesehen. In Summe bin ich mit der Herbstsaison keinesfalls unzufrieden. Das wäre vermessen. Aber ich erwarte mir schon eine Steigerung im Winter und bin auch auf die Transferaktivitäten gespannt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem Ausscheiden des LASK.