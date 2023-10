Sturm-Gegner Raków plagen große Verletzungssorgen

Nachdem wir uns in den beiden letzten Tagen interessanten Champions-League-Duellen widmeten, wollen wir nun schauen was den SK Sturm und den LASK heute in...

Nachdem wir uns in den beiden letzten Tagen interessanten Champions-League-Duellen widmeten, wollen wir nun schauen was den SK Sturm und den LASK heute in der Europa-League-Gruppenphase erwartet. Während der LASK gegen den FC Toulouse in Frankreich antreten muss, treffen die Blackies auf den polnischen Meiszer Rakow Czestochowa, der heute Abend gleich mehrere Spieler vorgeben muss.

Rakow Czestochowa – SK Sturm Graz

Donnerstag, 5.10. 2023, 18:45 Uhr

Als vergangenes Jahr Rakow Czestochowa mit neun Punkten Vorsprung auf Legia Warschau die polnische Meisterschaft gewann, staunten viele Fans über die doch eher unbekannte Mannschaft. Dabei kündigte sich der Meistertitel an, immerhin wurde der Klub zwei Mal hintereinander Vizemeister und gewann 2021 und 2022 den Cup. Der Höhenflug des Vereins nahm 2014 seinen Anfang, als der in Czestochowa aufgewachsene Unternehmen sich dem Verein annahm und ihn von der dritten in die erste Liga führte. Trotz der ambitionierten Pläne dauerte dies eine Zeit und erst der unbekannte Trainer Marek Papszun, der sich als wahrer Goldgriff erwies, führte den Klub nach ganz oben. Mittlerweile übernahm der erst 32-jährige Co-Trainer Dawid Szwarga das Trainerzeptor von seinem Mentor.

Szwarga wird gegen den SK Sturm allerdings improvisieren müssen. Der Coach, der in der Abwehr auf eine Dreierkette setzt, muss gleich auf drei Innenverteidiger verzichten. Besonders schmerzhaft sind dabei die Ausfälle von Kapitän Zoran Arsenic (Zehenbruch) und des griechischen Legionärs Stratos Svarnas (Adduktorenabriss). Der dritte Verletzte im Abwehrverband ist der 23-jährige Pole Adrian Gryszkiewicz (Meniskusriss). Der Coach muss daher Bogdan Racovitan, Adnan Kovacevic und Milan Rundic beginnen lassen und hat kaum Alternativen, sollte einer des Trios sich während der Partie verletzen.

Noch bitterer ist aber der Ausfall des kreativen Mittelfeldspielers Ivi López, der in der vergangenen Saison mit bewerbsübergreifenden 14 Pflichtspieltoren und 10 Assists einer der absoluten Schlüsselspieler war. Der Spielmacher wird auch im Rückspiel nicht dabei sein, da er aufgrund eines Kreuzbandrisses seiner Mannschat erst Anfang 2024 wieder helfen wird können.

Mit Jean Carlos Silva fehlt zudem ein weiterer Legionär aus Spanien aus, der in der vergangenen Saison Stammspieler war und insgesamt acht Scorerpunkte beisteuerte.

Auch wenn die Ausfälle enorm schmerzhaft sind, darf man den Gegner nicht unterschätzen. Einerseits befinden sich mit Akteuren wie dem rechten Mittelfeldspieler Fran Tudor, der beispielsweise Interesse vom 1. FC Köln auf sich zog, durchaus einige interessante Spieler im Kader, andererseits lebt die Mannschaft vom Kollektiv und versucht gesamtheitlich die Vorstellungen des jungen Trainers umzusetzen. Speziell in der Defensive könnte es dennoch ersichtlich werden, dass die Schlüsselspieler fehlen, speziell im Aufbauspiel aus der Abwehr heraus. Richtig gut ist Rakóws Torhüter Vladan Kovacevic, der in den kommenden Transferzeiten in einer der Top-5-Ligen landen sollte. Sturms Gegner setzt auf ein 3-4-2-1-System, wobei insbesondere in der vergangenen Saison gegen den Ball das Pressing gut funktionierte und auch das Mittelfeld stark verdichtet wurde. Die Mannschaft kann situativ hoch und intensiv anpressen, sich aber auch über weite Strecken zurückfallen lassen und geduldig auf Fehler des Gegners lauern.

Auch der SK Sturm wird einen Abwehrspieler ersetzen müssen, denn David Schnegg laboriert an einem Seitenbandeinriss. Mit Amadou Dante steht den Grazern aber natürlich ein guter Ersatzmann zur Verfügung. Interessant ist die Situation im Angriff, wo Ilzer nun wieder mehr Möglichkeiten hat. Sarkaria ist nach seiner Verletzung wieder fit und auch der Wiedergenesene Seedy Jatta gab am Wochenende nach seinem Lendenwirbelbruch sein Comeback. Beide Spieler werden aber voraussichtlich eher von der Bank kommen, da sie noch etwas Rückstand haben. Wlodarczyk wird in seinem Heimatland wohl eher nicht geschont werden. Sollte Sarkaria nicht von Anfang an spielen, dann hat William Böving gute Chancen auf einen Startelfeinsatz. Der 20-jährige Däne erzielte im ersten Gruppenspiel, bei der 1:2-Niederlage gegen Sporting, die zwischenzeitliche Führung und brillierte vergangene Saison mit einem Doppelpack beim 2:2-Unentschieden gegen Lazio Rom.

