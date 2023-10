LASK-Fans: „Brauchen deutliche Leistungssteigerung in Toulouse“

Der LASK trifft heute auf den FC Toulouse und hofft nach der Niederlage gegen Liverpool, wo die Spieler beherzt kämpften und zwischenzeitlich sogar in...

Der LASK trifft heute auf den FC Toulouse und hofft nach der Niederlage gegen Liverpool, wo die Spieler beherzt kämpften und zwischenzeitlich sogar in Führung gingen, nun die ersten Punkte mitzunehmen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Der Athletiker: „Der LASK trifft nach 1995 (FC Metz) wieder auf einen französischen Gegner. Für Toulouse ist es überhaupt die erste Begegnung mit einer Mannschaft aus Österreich. Lustigerweise haben die im letzten Spiel gegen den FC Metz 3:0 gewonnen. Nach dem Spiel am Samstag (Anm. 1:2-Niederlage gegen den WAC) ist definitiv eine größere Leistungssteigerung notwendig. Ansonsten wird man da wieder mit 0 Punkten heimfahren. Bezüglich der Startaufstellung bin ich gespannt, ob Darboe möglicherweise schon in der Startelf steht, oder erst gegen Altach als Horvath Ersatz. Im Sturm würde ich Havel wieder mal auf die Bank geben und bei Ljubicic wäre es mal wieder Zeit, dass er die Kugel reinmacht.“

Nicolas_Linz: „Nachdem wir in europäischen Bewerben eigentlich immer anschreiben und selbst Liverpool das Leben schwer machten, gehe ich von einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem WAC-Spiel aus. Ein Punkt, oder optimalerweise 3 Punkte wären für die weitere Gruppenphase schon von enormer Bedeutung. Ich freu mich jedenfalls auf den Ausflug nach Südfrankreich! Da ich nun doch schon von vielen Schworz-Weißen gehört habe, dass sie auch vor Ort sind, gehe ich von einem stimmungsvollen Tag aus, der uns hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.“

Much1: „Gehe davon aus, dass Toulouse unser Gegner um Platz 3 wird in dieser Gruppe und hoffe demnach, dass wir dort zumindest ein Körndl holen. Wird aber extrem schwer nach den letzten Leistungen. Hoffentlich können sich die Spieler wieder so motivieren, wie gegen Liverpool, dann ist was möglich… Havel würd ich wiedermal von der Bank bringen, da kam er immer wesentlich besser zur Geltung. Wer vom Duo Mustapha/Usor beginnt ist mir eigentlich egal. Die sollen einfach die Abwehr müde laufen, das machen sie eigentlich immer ganz gut, auch wenn sonst nicht viel herausschaut.“

SaschaDerMetlitski: „Bin gespannt wie sich der neuerliche Ausfall von Renner auswirken wird. Macht die Aufgabe definitiv nicht einfacher, andererseits wird es eh Zeit, dass ein Ba oder Bello aufzeigt.“

LASK1965: „Grundsätzlich muss man schon sagen, dass sich auf dem Papier die Defensive gut anstellt unter Sageder. Blickt man jetzt jedoch auf die letzten beiden Spiele, gab es unzählige Situationen, in denen man richtig, richtig schlecht verteidigt hat. Mit etwas Pech gehst sowohl gegen Hartberg, als auch gegen den WAC richtig grausig unter. Sageder selbst hat es ja auch angesprochen, dass die Umstellung in der Defensive für Unsicherheit gesorgt hat. Was mir allerdings da doch mehr Sorgen bereitet, ist, dass es wirklich selten gelingt durch schnelle Spielzüge gefährlich vor das gegnerische Tor zu gelangen. Zuletzt gab es wieder zwei Situationen, die hängengeblieben sind, wo man mit direkterem Spiel die Wolfsberger ziemlich aufmachen hätte können.

Bohemian Flexer: „Darboe wird am Wochenende seine Chance bekommen, wenn Horvath gesperrt ist. Beide nebeneinander wäre gegen Toulouse wohl auch zu offensiv, da beide zu spielähnliche Kicker sind und somit ein Kämpfer wie Jovicic fehlen würde. Im Sturm der ehemalige Franzosen-Legionär Kone, der vor zwei Jahren noch gegen Toulouse spielte somit am meisten Erfahrung gegen sie hat und weitergeben kann. Dazu ist ein Havel von der Bank eine größere Waffe wie von Anfang an. Schon langsam wird die Verletzungsbank immer größer, der große Kader kann das zum Glück noch locker auffangen und somit bleibt die Hoffnung aus Frankreich Punkte mitzunehmen.“

