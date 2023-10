Sturm-Fans: „Entscheidendes Spiel fürs Europacup-Überwintern“

Der SK Sturm trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf den polnischen Meister Rakow Czestochowa, eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren einen wahren Höhenflug...

Der SK Sturm trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf den polnischen Meister Rakow Czestochowa, eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren einen wahren Höhenflug hinlegte und von einem Nobody zum Meister avancierte. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans von ihrer Mannschaft in diesem Auswärtsspiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsfourm.

steinzeit: „Wahrscheinlich das Schlüsselspiel betreffs Europa-Überwinterung. Eine Einschätzung ist sehr schwer, weil RKS doch für die meisten eine große Unbekannte ist. Von einer „Nudeltruppe“ werden sie wohl weit entfernt sein, auch Polen kann Fußball, aber dürfte schon eher in unserer Reichweite liegen. Wichtig, wie eigentlich immer, dass wir unsere PS auf den Platz bringen und zu alten Tugenden finden. Mutig, schnell und passsicher, dann werden wir zumindest einmal anschreiben.“

GrazTiefschwarz: „Es stimmt schon, wenn wir zumindest in die Conference League umsteigen wollen (was wie ich finde auch gut passen würde), dann müssen wir die Polen zwei Mal schlagen. Das wäre sehr wichtig für die Moral…Nachdem ich Jatta am Wochenende das erste mal richtig gesehen habe, bin ich aber schon vorsichtig hyped, dass er ähnlich schwer zu verteidigen sein wird, wie Emegha. Das könnte auch ein wichtiger Faktor sein.“

11mousa: „Ein Sieg hier wäre immens wichtig, ein Unentschieden auch (weil auswärts) kein Beinbruch. Mit einem Sieg setzen wir Rakow massiv unter Druck, mit einem X schaffen wir zumindest eine neutrale Ausgangsposition. Wenn wir gegen Sporting zumindest den einen (nicht unverdienten) Punkt geholt hätten, wäre es natürlich nochmal leichter. Aber wichtig wäre, dass wir uns in eine Situation bringen, in der Rakow entweder in Graz oder sonst wo gewinnen muss, wenn sie eine Chance auf die ECL behalten wollen.“

Sohnemann: „Mangelnden Respekt vor dem Gegner halte ich für deplatziert, weder von uns, noch von den Polen. Ich schätze das als Duell auf Augenhöhe ein. Umso wichtiger wäre es, aus diesen beiden Duellen 4-6 Punkte zu holen – will man wirklich aufsteigen.“

MrColl: „Das Spielerische macht mir schon etwas Sorgen, denn diese Saison war bis jetzt selten was dabei, wo man sagen könnte man hat wirklich schön gespielt, solange die Ergebnisse passen ist das noch kein Problem wenn man jedes Spiel irgendwie 1:0 gewinnt fragt auch keiner mehr, aber wenn vielleicht dann die Ergebnisse nicht mehr kommen, muss man sich schon ein wenig Gedanken machen. Aber selbst Ilzer hat ja gestern erwähnt, dass man sich in die Saison reinkämpft – das klingt schon so, dass er das selbst auch sieht und merkt das es spielerisch einfach noch nicht so läuft wie zb letzte Saison. Zumindest, wie erwähnt spielerisch, die Punkteausbeute hingegen passt ja.“

Ray09: „Raków ist ein Gegner, den man vom Papier her nicht schlagen muss, aber, um in einem europäischen Bewerb überwintern zu wollen, dann doch schlagen müsste. Und ich traue es auch dem jetzigen Team zu, auch wenn ich keine Sekunde von der polnischen Mannschaft gesehen habe.“

Vöslauer: „Die Polen erwarte ich auf alle Fälle auf Augenhöhe. Die Buchmacher sehen sie als leichte Favoriten. Ein voller Erfolg wäre auf alle Fälle ein fettes Statement in dieser Saison, eines welches wir uns wohl alle auch sehnlichst wünschen nach insgesamt vier bitteren Europacup-Niederlagen in Folge. Enttäuschend wäre jedenfalls eine weitere Niederlage. Aber nachdem es eine 50:50 Partie und Fortuna eine echte Bitch in Europa sein kann… schließe ich mal lieber nichts aus. Xerl würde ich heute wohl mit Vernunft unterschreiben aber in Wahrheit schmeiß ich am Donnerstag auch alle Chips auf Schwarz. Es muss einfach was gelingen.“

Stgr1909: „Wloda würde ich wegen seinem Heimvorteil mal fix einsetzen. Der ist da sicher übermotiviert. Vielleicht gibts auch wieder das System mit der Solospitze und zwei spielerische dahinter.“

steinzeit: „So, soeben Informationen erhalten: 3 (!) Innenverteidiger fallen verletzungsbedingt aus, blöd wenn man mit 3er Kette spielt. Zusätzlich fehlen die angeblich stärksten Mittelfeldmänner (Lopez und Silva). Von daher sind wir ja einmal keinem „Übermächtigen“ ausgesetzt. Mein polnischer „Freund“ sieht uns jedenfalls in der Favoritenrolle, kann aber auch damit zusammenhängen, dass er glühender Legia-Fan ist. Er meinte auch, dass Rakow unser Tempo nicht gewöhnt sei und schätzt unsere Liga doch um einiges stärker ein, guter Junge!“

