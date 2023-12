Letztes EL-Gruppenspiel: Glauben die Sturm-Fans an den Aufstieg?

Der SK Sturm trifft heute im Europa-League-Gruppenspiel auf Sporting. Die Grazer liegen punktegleich mit Rakow auf Platz 3 und wollen diesen Platz auch noch...

Der SK Sturm trifft heute im Europa-League-Gruppenspiel auf Sporting. Die Grazer liegen punktegleich mit Rakow auf Platz 3 und wollen diesen Platz auch noch nach dem sechsten Gruppenspieltag innehaben. Dazu dürfen sie nicht weniger Punkte holen als die Polen im Parallelspiel gegen Atalanta. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Für Atalanta geht es parallel gegen Rakow um überhaupt nichts mehr. Ich gehe daher davon aus, dass die Polen gewinnen werden. Für Sporting geht es gehen Sturm auch nur um die Ehre. Man kann mich für verrückt halten, aber: Ich rechne mir dort aufgrund der Ausgangslage etwas aus…“

Chr1s: „Sporting spielt am Wochenende darauf gegen Porto. Sicher auch kein Nachteil für uns.“

OoK_PS: „Sporting spielt drei Tage später gegen Porto und wird dementsprechend durchrotieren. Das Spiel ist also zu gewinnen.“

themanwhowasntthere: „Ich würde mir EINMAL so ein Auftreten wie der LASK gegen Liverpool oder der WAC damals gegen Dortmund wünschen und dann wäre es mir auch fast wurscht ob wir schlussendlich verlieren (deutlich oder knapp/unglücklich). Ich würde nur gern in einem internationalen Entscheidungs-Spiel mal endlich das Feuer und den unbedingten Willen zum Sieg sehen, anstatt immer und immer wieder nur diese Lähmung und die vollen Hosen der Spieler.“

Vuibrett: „Einstellung wird diesmal mit Sicherheit TOP sein, man wird aber dennoch am Ende wieder mit leeren Händen dastehen…Man redet die Gegner schon vor Beginn stark und dementsprechend spielt man da auch. Das Heimspiel gegen Sporting war sinnbildlich. Das musst einfach gewinnen – ohne Wenn und Aber. In Bergamo ging es dann ähnlich wie gestern, man hatte nie das Gefühl, dass man an sich selbst glaubt.“

stormzy: „Im Hinspiel und auch gegen Atalanta hat man gesehen, dass das Umschaltspiel gegen nominell stärkere Teams eigentlich besser funktioniert, als wenn wir selbst das Spiel machen müssen. Hoffe wieder auf Dante links hinten und eine Mittelfeldraute mit Kite und Horvat. Bei Jatta wird es wohl vom Fitnesslevel abhängen ob er startet, ansonsten hätten wir mit ihm und hoffentlich Böving zumindest zwei vielversprechende Optionen von der Bank.“

quaiz: „Ich gehe davon aus das Rakow gewinnt, auf die Italiener ist kein Verlass, wenn es um Europacup geht. Und Sporting wird daheim auch nicht verlieren wollen gegen uns. Wäre aber alles egal, hätten wir uns gegen die Polen daheim nicht so angeschüttet.“

GrazTiefschwarz: „Irgendwie ja auch gut, dass wir keinen Druck mehr haben. Wie bereits gesagt, verloren haben wir schon in Graz. Rein von den Zutaten und Rahmenbedingungen her wäre eine kleine Europacup-Sensation ja aufgelegt. Die bereits hoffnungslosen Grazer gewinnen eine völlig irre Partie in Lissabon, während Rakow zuhause in letzter Minute das entscheidende Tor kassiert…“

Jaisinho: „Beschimpft mich als Pessimist, aber für mich hat es sich mit der Niederlage gegen die Polen daheim erledigt. Sollte es ein vorzeitiges Weihnachtswunder geben, dürft ihr dann gerne auf mich draufhauen. Auf die Italiener hoffen ist kein guter Rat. Und ob die Unsrigen es mental packen wage ich nach der Polen-Partie auch stark zu hinterfragen. Der Druck ist ja am Donnerstag noch weit größer.“

JoggaBonito: „Verstehe die negative Stimmung nicht ganz. Warum sollte Sporting so viel motivierter sein als Atalanta, geht eh für beide um nix. Und wir haben die bessere Ausgangslage. Warum man da schon alles abschreibt kann ich nicht nachvollziehen.“

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Sporting und dem SK Sturm findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel des SK Sturm gegen Sporting.