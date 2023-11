Sageder: „Wir wollen dem FC Liverpool alles abverlangen“

Ein absolutes Highlight erwartet den LASK am fünften Spieltag der UEFA Europa League. Die Athletiker sind am Donnerstag (21.00 Uhr MEZ, live ServusTV, Sky...

Ein absolutes Highlight erwartet den LASK am fünften Spieltag der UEFA Europa League. Die Athletiker sind am Donnerstag (21.00 Uhr MEZ, live ServusTV, Sky Sport Austria) beim 19-fachen englischen Meister FC Liverpool zu Gast. Vor dem Match an der Anfield Road dürfen die Schwarz-Weißen weiter auf ein Überwintern im Europacup hoffen.

Mit dem 1:0-Erfolg über die WSG Tirol starteten die Linzer erfolgreich in den letzten Block vor der Winterpause. In der Europa League warten mit der Partie gegen den sechsfachen Königsklassen-Champion und mit dem abschließenden Heimspiel gegen Toulouse noch zwei wichtige Aufgaben. Mit drei Punkten liegen die Athletiker derzeit einen Zähler hinter dem Drittplatzierten Saint-Gilloise. Dieser Rang würde zum Umstieg in die Conference League berechtigen.

In Liverpool ist der LASK bestrebt, an die starke Leistung vom Hinspiel anzuschließen und der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erneut alles abzuverlangen. Im ersten Duell mit den „Reds“ waren die Schwarz-Weißen durch das Prachttor von Florian Flecker sogar mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen, ehe der Favorit das Match in Hälfte zwei noch drehen konnte. Dennoch nährt dieser Auftritt ebenso die Hoffnungen wie das 3:0 zuletzt im Heimspiel gegen Saint-Gilloise.

Sechstes Duell gegen englischen Klub

Die Briten sind in der Premier League seit dem 1:2 Ende September bei Tottenham ungeschlagen und knöpften am vergangenen Wochenende Manchester City ein 1:1 ab. Mit erst einer Saisonniederlage belegt der FC Liverpool derzeit Rang drei hinter Leader Arsenal und Titelverteidiger City. In der Europa League führt die Klopp-Elf die Tabelle mit drei Siegen und einer Niederlage (2:3 in Toulouse) an.

Für den LASK ist es das sechste Europacup-Duell mit einem englischen Vertreter nach jeweils zwei Spielen gegen Manchester United und Tottenham Hotspur. Liverpool stand bislang neun Mal einem österreichischen Klub gegenüber.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Für uns als Mannschaft und für den gesamten Verein ist dieses Spiel natürlich eine tolle Geschichte, die Vorfreude bei uns allen ist riesig. Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, glauben wir immer an unsere Chance, etwas mitnehmen zu können. Wir wollen dem FC Liverpool alles abverlangen.“

Team-News:

Es fehlen: –

Pressemeldung LASK