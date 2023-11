Sturm-Gegner: Hochspannung bei Sporting, Atalanta unterliegt Inter

Das bevorstehende Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo ist für den SK Sturm Graz sicher eines der Highlights der diesjährigen Europa-League-Gruppenphase. Wir blicken auf das vergangene...

Atalanta Bergamo – Inter Mailand 1:2 (0:1) – xG 1.35 : 1.34

In einer weitgehend ausgeglichenen Partie konnte sich Inter Mailand am Wochenende mit 2:1 bei Sturms EL-Gegner Atalanta durchsetzen und damit die Tabellenführung behaupten. Atalanta ist nach der Niederlage Fünfter und liegt bereits neun Punkte hinter Tabellenführer Inter. Es war die vierte Niederlage im elften Spiel für den Sturm-Gegner und die erste Heimniederlage in der laufenden Serie-A-Saison.

Kurz vor der Pause ging Inter vom Elfmeterpunkt in Führung. Nach einem Foul an Matteo Darmian, der erst sieben Minuten zuvor für den verletzten Benjamin Pavard in die Partie kam, verwandelte Hakan Calhanoglu den Strafstoß. Nach der Pause legte Lautaro Martínez mit seinem bereits 12. Saisontreffer nach. Nur drei Minuten nach dem 2:0 für Inter kam Atalanta durch Gianluca Scamacca auf 1:2 heran. Der Neuzugang von West Ham dürfte nun so richtig in Fahrt kommen, nachdem er bereits in der Vorwoche einen Doppelpack gegen Empoli erzielte.

Bei Atalanta fehlten mit Angreifer El Bilal Touré und dem Innenverteidiger José Luis Palomino zwei Kaderspieler verletzungsbedingt. Rafael Tolói sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot, was aber auf das Duell mit Sturm Graz am Donnerstag natürlich keine Auswirkung hat.

Sporting CP – Estrela Amadora 3:2 (1:0) – xG 2.30 : 1.35

Beim portugiesischen Tabellenführer Sporting entwickelte sich im Heimspiel gegen den Mittelständler Estrela Amadora eine spektakuläre Partie. Zunächst sorgte Mittelfeldspieler Daniel Braganca nach starker Vorarbeit des schwedischen Angreifers Viktor Gyökeres für die 1:0-Pausenführung.

Aber die Gäste kamen überraschend zurück in die Partie: Ein Handelfmeter von Leo Jaba und das 1:2 durch Kikas drehten die Partie. Aber Sporting hatte in der Schlussphase doch noch einiges anzubieten: Ein perfektes Solo inklusive ebenso sauberem Abschluss von Rechtsaußen Marcus Edwards sorgte für das 2:2 und Paulinho stellte nach einer Edwards-Flanke nach 79 Minuten auf 3:2.

In der absoluten Schlussphase der Partie hatte Sporting dann sogar noch Großchancen auf das vierte oder sogar fünfte Tor. Mit dem sechsten Ligasieg in Folge halten die Grün-Weißen den Lokalrivalen Benfica, der mit 2:0 bei Chaves gewann, weiterhin mit drei Punkten Unterschied auf Distanz. Eine Zusammenfassung der spannenden Partie könnt ihr hier auf YouTube ansehen.

Rakow Czestochowa – Zaglebie Lubin 5:0 (2:0) – xG 3.76 : 0.48

Nachdem das Team zuletzt in der polnischen Ekstraklasa ein wenig schwächelte und aus den letzten zwei Partien nur einen Punkt holte, konnte Rakow im Heimspiel gegen Zaglebie Lubin einen Befreiungsschlag feiern. Der 5:0-Sieg war nie gefährdet und hätte vor allem in der zweiten Halbzeit noch höher ausfallen können.

Dabei hatte Rakow mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen, musste mit Svarnas, Arsenic, Ivi Lopez und Zwolinski gleich vier potentielle Stammspieler vorgeben. Nur drei Tage vor dem Spiel gegen Lubin hatte sich Rakow im Cup auswärts erst nach Verlängerung mit 2:0 über den Tabellenletzten der Ekstraklasa – LKS Lodz – geplagt.

In der Liga war von diesen Problemen aber nichts zu sehen: Abwehrchef Racovitan traf schon nach vier Minuten per Kopfballabstauber zum 1:0 und kurz vor der Pause legte John Yeboah nach einem schönen Sololauf nach. In der zweiten Halbzeit stellte Yeboah schnell auf 3:0 und Ante Crnac – diesmal Solospitze im 3-4-2-1 von Rakow – schon nach 55 Minuten auf 4:0. Sonny Kittel konterte gegen das in Auflösungserscheinungen befindliche Zaglebie Lubin nach 66 Minuten noch das 5:0 rein. Danach wurde der Tabellensiebte verschont, musste aber dennoch eine 0:5-Klatsche beim Meister einstecken.

Rakow liegt in der Tabelle weiterhin auf Platz vier und hat bei einem Spiel weniger sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Slask Wroclaw. Mit dem Kantersieg über Lubin hat Rakow die zweitmeisten Tore der Liga erzielt (29) und wird in dieser Statistik nur vom Tabellenzweiten Jagiellonia Bialystok (34) übertrumpft.