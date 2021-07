Fans: „Die beiden besten Mannschaften stehen im Finale“

England gewann gestern gegen Dänemark in der Verlängerung mit 2:1 und steht damit im Finale, wo die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate auf Italien...

England gewann gestern gegen Dänemark in der Verlängerung mit 2:1 und steht damit im Finale, wo die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate auf Italien trifft. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum gestrigen Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Joke: „Bei aller Liebe, aber Sieg Dänemark heute wäre absolut unverdient gewesen.“

Coops: „Auch wenn ich der Meinung bin, dass der Elfmeter eine Fehlentscheidung war, muss man anerkennen, dass die Engländer nach dem heutigen Spiel schon verdient im Finale stehen.“

paytv23: „Nun gibts wenigstens ein namhaftes Finale. Aber spielerisch werden sich die Three Lions gegen die Forzas schwertun. Italien wirds wohl werden.“

killver: „Hochverdient am Ende, mit leicht saurem Beigeschmack. Der Schiedsrichter war generell sehr schwach.“

miffy23: „Also zu allererst einmal: Das war ein sehr harter Elfer. Auf der einen Seite liegt ein zweiter Ball am Spielfeld, sogar *in Richtung des Spielflusses* – wieso hier fortgesetzt wird, aber stellenweise der Kick-off auf der Gegenseite unterbrochen wird, weil am anderen Ende an der Seitenoutlinie ein zweiter Ball rumkullert, ist rätselhaft für mich. „Es hat nicht gestört“ könnte man hier wie bei vielen Situationen anwenden. Dann war das einfach eine äußerst harte Entscheidung. Kaum Kontakt, der Ball war im Prinzip weg, da hätte nicht viel mehr herausgeschaut. Tragisch, leider. Dann auch noch gehalten und nur im Nachschuss – die Dänen taten mir furchtbar leid. Schmeichel hat übrigens einen grünen Laserpointer ins Gesicht bekommen beim Elfer, das nur nebenbei. Sind die Engländer unterm Strich verdient weiter? Ja, sicherlich. Die Dänen waren leider einfach ab der 2. Halbzeit völlig k.o., sie haben nur stellenweise noch einmal aufzeigen können. Das fällt leider mit in die Kategorie „dieses Turnier ist eine völlige Farce“, da sie endlose Reisekilometer abspulen mussten im Gegensatz zu den Engländern. Bei vollen Akkus hätte ich die Dänen vorne gesehen – in der ersten Halbzeit waren sie meiner Meinung nach die grundsätzlich gefährlichere Mannschaft, ihre Züge nach vorne waren klüger, öffnender.

Abschließend muss ich sagen, dass ich mich in einer Zwickmühle sehe. Ich habe zwar traditionell immer den Engländern die Daumen gedrückt, aber mich beschleicht das Gefühl, dass dieses Turnier einfach zu sehr zu ihren Gunsten läuft. Daher kann ich mich nicht richtig begeistern für sie. Von den wenigen Reisen, die sie antreten mussten, bis zur wirklich um vieles leichteren KO-Auslosung. Während die Italiener sich gegen starke Österreicher (vergleichbar mit den Dänen in diesem Spiel, würde ich sagen), aber vor allem Belgien und starke Spanier durchsetzen mussten, ging England über ein nicht einmal mittelmäßiges Deutschland, die das Spiel mit etwas mehr Glück trotzdem hätten drehen können, inferiore Ukrainer, und leider konditionsmäßig völlig ausgelaugte Dänen.“

Jaisinho: „Ich freu mich auf Sonntag. Finale daheim und Italien. Das schreit nach englischer Staatstrauer.“

Antirapidler: „Es gibt noch einen Fußballgott, Traumfinale in Europa und in Lateinamerika.“

Heikki: „Traumfinale bei einer EM wäre für mich eher Österreich gegen Gibraltar.“

Pezi: „Es war so eine geile Partie. Gestern war schon unglaublicher Fußball zu sehen, aber heute das war nochmal eine Steigerung für mich persönlich, denn endlich einmal England im Finale. Der Spielstil heute und gestern total unterschiedlich, aber ich steh auf diesen britischen/nordischen Fußball. Die Dänen hätte es sich allemal verdient, aber England steht verdienter im Finale. It’s coming home. Beer is coming home. Endlich wieder bei einem Spiel betrunken und alle Tore gesehen. So ich mach mir noch eines auf.“

Alex011: „England und Italien waren am Ende schon auch die besten Mannschaften der EM.“

fcw_1913: „Mit Pickford im Tor nur ein Gegentor zu bekommen ist nahezu unmöglich.“

killver: „Die rechte Seite des Grids war halt die Einfachere, auch für England. Ob die über ein Belgien oder Spanien (oder Österreich) drübergekommen wären steht in den Sternen. Dänemark hat immerhin nur gegen Wales und Tschechien gewonnen, und ist damit im Halbfinale, aber gut, so ist es. Sollte dennoch ein spannendes Finale werden.“

steveme: „England war heute schon klar besser. Die Dänen sind halt brave Arbeiter und Handwerker. Taktik hin oder her. Da war eine Klasse dazwischen heute.“

