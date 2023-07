Ex-Austrianer Djuricin wechselt in die Slowakei, Salzburg-Target nach Schweden

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Marco Djuricin

ST, 30, AUT | HNK Rijeka – > Spartak Trnava

Der mittlerweile 30-jährige Angreifer Marco Djuricin ist ein echter Welten- bzw. eher Europabummler. Die meisten Spiele in seiner Karriere bestritt der Wiener für die Wiener Austria, für die er in 53 Partien 19 Tore erzielte. Djuricin spielte aber auch für Salzburg und Sturm und in Österreichs Nachbarländern für Hertha BSC, Regensburg, die Grasshoppers, Ferencvaros und den Karlsruher SC, sowie zwischenzeitlich leihweise in Brentford. Das letzte Jahr verbrachte Djuricin erfolglos in Rijeka, wo er nur fünf Spiele absolvierte und das letzte Mal im vergangenen Oktober zum Einsatz kam. Nun verleiht ihn der kroatische Erstligist in die Slowakei: Der Angreifer wird die kommende Saison bei Spartak Trnava verbringen.

César Azpilicueta

RV, 33, ESP | Chelsea FC – > Atlético Madrid

Unglaubliche elf Jahre verbrachte der baskische Rechtsverteidiger César Azpilicueta beim Chelsea FC: 508 Spiele bestritt der Mentalitätsspieler für die „Blues“, dabei erzielte er 17 Tore und 56 Assists, war über weite Strecken auch Kapitän der Londoner. Im Zuge eines wahren Kahlschlags nach einer enorm schwachen Saison, wird Azpilicueta der zehnte Abgang bei Chelsea sein. Der 44-fache spanische Teamspieler unterschreibt für eine Saison bei Atlético Madrid. Zuletzt hatte auch Inter Mailand Interesse am Spanier bekundet.

Luka Romero

RA, 18, ARG/MEX | Lazio Rom – > AC Milan

Der 165cm große Superdribbler Luka Romero galt bereits im Alter von 15 Jahren als eines der größten Nachwuchstalente der Welt und potentieller Nachfolger von Lionel Messi im argentinischen Teamtrikot. Auf seine fällige Leistungsexplosion lässt der gebürtige Mexikaner bisher allerdings noch warten: Romero spielte im Nachwuchs von Mallorca, wechselte vor zwei Jahren für ein „Körberlgeld“ von 200.000 Euro zu Lazio Rom, kam dort aber nur auf 21 Einsätze – meist von der Bank – und einen Treffer. Der Linksfuß, der mit Vorliebe als inverser Winger auf der Rechtsaußenposition zum Einsatz kommt, versucht sein Glück künftig beim AC Milan. Die Rossoneri holen den Argentinier ablösefrei und statten ihn mit einem Vierjahresvertrag aus.

Musa Qurbanly

ST, 21, AZE | Qarabag Agdam – > Djurgarden IF

Mit 21 Saisontreffern war der 21-jährige aserbaidschanische Stürmer Musa Qurbanly in der abgelaufenen Saison zweitbester Torschütze seiner heimischen Liga. Nun wechselt er um nur 500.000 Euro Ablöse zum aktuellen schwedischen Tabellenvierten Djurgarden und unterschreibt dort bis 2026. Auch Red Bull Salzburg war an einer Verpflichtung des 183cm großen Angreifers aus Baku interessiert. Im letzten Sommer – vor seiner Fabelsaison für Qarabag Agdam – stand Qurbanly außerdem auf der Liste des Wolfsberger AC.