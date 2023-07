Ex-BL-Schützenkönig in die Emirate, Galatasaray holt Angeliño

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Roko Jurisic

LV, 21, CRO | SV Ried – > NS Mura

In der Abstiegssaison der SV Ried war der kroatische Flügelverteidiger Roko Jurisic einer der solideren Akteure. Dass der 21-Jährige den Gang in die 2. Liga wohl nicht mitmachen würde, war absehbar. Nun fand Jurisic einen neuen Klub in der ersten slowenischen Liga: Mura, in der vergangenen Saison Fünfter in der Prva Liga stattet den Ex-Rieder mit einem Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr aus. Bei Mura steht mit Dardan Shabanhaxhaj auch ein Österreicher und ehemaliger Sturm-Spieler unter Vertrag.

Angeliño

LV, 26, ESP | RB Leipzig – > Galatasaray

Hochkarätiger Neuzugang beim türkischen Meister Galatasaray: Der aggressive, spanische Flügelverteidiger Angeliño kommt von RB Leipzig – zunächst leihweise, aber mit einer Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro. Der 26-Jährige verbrachte die letzten 3 ½ Jahre in Deutschland, spielte zunächst 2 ½ Jahre für RB Leipzig und in der vergangenen Saison leihweise für die TSG 1899 Hoffenheim. In 101 Bundesligaspielen brachte es der offensiv agierende spanische Defensivmann auf sieben Tore und 23 Assists. Zuletzt stand auch ein möglicher, fixer Wechsel nach Hoffenheim im Raum, aber Galatasaray konnte sich im Rennen um den einstigen Manchester-City-Nachwuchsspieler durchsetzen. Der türkische Großklub bezahlte zunächst 1,5 Millionen Euro Leihgebühr, ehe im kommenden Sommer die Pflichtkaufoption in Kraft tritt.

Pau Torres

IV, 26, ESP | Villarreal CF – > Aston Villa

Nach vier Saisonen als Stammspieler bei Villarreal und mittlerweile 23 Einsätzen in der spanischen Nationalmannschaft wechselt der Innenverteidiger Pau Torres zu Aston Villa und unterschreibt dort bis 2028. Die Villans bezahlen 33 Millionen Euro Ablöse an den LaLiga-Klub. Der 192cm große Abwehrchef bestritt für Villarreal stolze 173 Spiele, in denen er zwölf Tore und fünf Assists beisteuerte. Konkurrenz hatte Aston Villa im Werben um den 26-jährigen Spanier vom FC Bayern München, das sich jedoch nicht durchsetzen konnte. In der Vergangenheit waren auch schon Teams wie Juventus, Manchester United und Chelsea am Innenverteidiger interessiert.

Munas Dabbur

ST, 31, ISR | TSG 1899 Hoffenheim – > Shabab Al-Ahli

Der österreichische Bundesliga-Torschützenkönig von 2018 und 2019 Munas Dabbur, wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die letzten 3 ½ Jahre verbrachte der Ex-Salzburger bei der TSG 1899 Hoffenheim, blieb dort mit 29 Toren aus 99 Spielen aber doch hinter den Erwartungen zurück. Die nächsten zwei Saisonen wird Dabbur bei Shabab Al-Ahli verbringen, das 1,5 Millionen Euro Ablöse für den 31-Jährigen bezahlte. Der Klub aus Dubai wurde in der vergangenen Saison Meister in den Emiraten, verfügt aber insgesamt eher über eine No-Name-Truppe. Zuletzt waren auch der Al-Ahli Saudi FC und Roter Stern Belgrad an einer Verpflichtung des Israelis interessiert.