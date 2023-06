Ex-LASK-Verteidiger in die USA, „ewiges“ Salzburg-Target wechselt zu Montpellier

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der...

Die Sommertransferzeit 2023 hat noch nicht offiziell begonnen, aber dennoch wurden bereits die ersten Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

James Milner

ZM, 37, ENG | FC Liverpool – > Brighton & Hove Albion

Nach acht Jahren in Liverpool, in denen er die Meisterschaft und die Champions League gewann, wechselt James Milner ablösefrei und ligaintern nach Brighton. Beim Sechsten der abgelaufenen Premier-League-Saison unterschrieb Milner zunächst für eine Saison. Da der Routinier bereits 617 Spiele in der englischen Liga absolvierte, hat er noch die Chance den Rekord von Gareth Barry, der es auf 653 Spiele brachte, zu überbieten. Dafür müsste Milner allerdings in fast allen Saisonspielen eingesetzt werden oder noch eine weitere Saison dranhängen. Für Liverpool stand der Mittelfeldspieler aus Leeds übrigens in 332 Pflichtspielen auf dem Rasen.

Jobe Bellingham

OM, 17, ENG | Birmingham City – > AFC Sunderland

Praktisch zeitgleich mit seinem Bruder Jude, der von Dortmund zu Real Madrid wechselte, verließ auch der jüngere Bellingham Jobe seinen Jugendklub Birmingham. Der 17-jährige Offensivspieler wechselt um etwa 1,7 Millionen Euro zu Sunderland, das in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Premier League erst im Playoff verspielte. Jobe Bellingham, der als eines der größten Talente seines Jahrgangs gilt, bestritt für die Kampfmannschaft von Birmingham City 26 Spiele, konnte aber noch keine Scorerpunkte sammeln. Am U18-Nationalspieler sollen zuletzt auch Liverpool, Dortmund und Newcastle interessiert gewesen sein.

Yevgen Cheberko

IV, 25, UKR | NK Osijek – > Columbus Crew

Der ehemalige LASK-Verteidiger Yevgen Cheberko verlässt den kroatischen Erstligisten Osijek nach 2 ½ Jahren und wechselt in die USA zu Columbus Crew. Der LASK hatte Cheberko im Sommer 2020 direkt aus der Ukraine geholt und kolportierte 300.000 Euro Ablöse bezahlt. Für die Linzer stand der heute 25-Jährige allerdings nur fünfmal auf dem Platz. Dennoch machten der LASK mit Cheberkos Wechsel nach Osijek fast eine halbe Million Euro Gewinn. In Osijek war der Ukrainer Stammspieler und so waren die Dienste des 184cm-Mannes dem US-Klub nun eine Ablöse von einer Million Euro wert.

Becir Omeragic

IV, 21, SUI/BIH | FC Zürich – > Montpellier HSC

Bereits seit längerer Zeit gibt es ein schwelendes Transferinteresse von Red Bull Salzburg am Schweizer Innenverteidiger Becir Omeragic. Der 21-Jährige, der zuletzt fünf Jahre für den FC Zürich auflief, wechselt nun aber in die Ligue 1 und schließt sich Montpellier an. Die Entwicklung des talentierten Defensivmannes, der auch als Rechtsverteidiger und Sechser aufgeboten werden kann, verlief in den letzten Monaten nicht so wie gewünscht, aber dennoch stand Omeragic auf der Liste zahlreicher internationaler Topklubs. Der vierfache Schweizer Nationalspieler wechselte nun ablösefrei nach Montpellier. Über die Vertragsdauer wurde bis dato nichts bekannt.