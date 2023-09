„Gala“ verstärkt sich doppelt, Ex-Sturm-Topmann wird Schwab-Kollege

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit 2. September Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit 2. September Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Davinson Sánchez

IV, 27, COL | Tottenham Hotspur – > Galatasaray

In der Türkei ist das Transferfenster noch offen und Galatasaray Istanbul nützte dies, um noch einmal kräftig aufzurüsten. Von Tottenham kommt der 54-fache kolumbianische Teamverteidiger Davinson Sánchez, der den türkischen Meister 9,5 Millionen Euro Ablöse kostete. Nach einem Jahr bei Ajax Amsterdam und sechs Jahren in London lässt sich Sánchez nun dauerhaft in der Bosporusmetropole nieder: Der 27-Jährige, der auch bei Stade Rennes, Monaco, Strasbourg und Spartak Moskau im Gespräch war, unterschrieb bei „Gala“ einen Vertrag bis Sommer 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Tanguy Ndombélé

ZM, 26, FRA | Tottenham Hotspur – > Galatasaray

Galatasaray schlug am selben Tag sogar noch einmal bei Tottenham zu: Tanguy Ndombélé kommt leihweise von den Spurs und die Türken halten eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Ndombélé war einer der größten Fehlkäufe in der jüngeren Geschichte von Tottenham: Der zentrale Mittelfeldspieler kam im Sommer 2019 um 62 Millionen Euro aus Lyon, spielte aber deutlich schwächer als erwartet. Der Franzose wurde daher vor 1 ½ Jahren an Lyon zurückverliehen, dann auch noch eine Saison an Napoli, wo er Meister wurde, aber weitgehend nur Reservist war. Bei Galatasaray ist der siebenfache Nationalspieler Frankreichs nun der elfte neue Spieler für die neue Saison.

Kiril Despodov

RA, 26, BUL | Ludogorets Razgrad – > PAOK Saloniki

Die Saison 2019/20 verbrachte Kiril Despodov leihweise beim SK Sturm Graz. Damals zählte er zu den stärksten Spielern im Team, erzielte in 21 Spielen neun Tore und acht Assists. Eine feste Verpflichtung war für die Grazer damals nicht machbar und so kehrte Despodov nach Cagliari zurück, wo er aber nicht zum Zug kam und postwendend in seine Heimat zu Ludogorets wechselte. Dort spielte der Ex-Grazer nun drei Jahre lang, avancierte nach und nach zum absoluten Leistungsträger und spielte sich auch nachhaltig ins bulgarische Nationalteam. Den nächsten Schritt will Despodov nun in Griechenland gehen: Der 26-Jährige wechselt um 3,5 Millionen Euro Ablöse zu PAOK Saloniki und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027. Er ist damit ein neuer Teamkollege für die ÖFB-Legionäre Stefan Schwab und Thomas Murg. Für Letzteren ist er zudem ein direkter Positionskonkurrent.

Alfredo Morelos

ST, 27, COL | Glasgow Rangers – > FC Santos

Nach sechs Jahren bei den Glasgow Rangers kehrt Alfredo Morelos nach Südamerika zurück. Der hitzköpfige, kolumbianische Mittelstürmer schließt sich dem brasilianischen Traditionsklub Santos an und unterschreibt dort bis Sommer 2025. Morelos war durchgehend ein verlässlicher Torschütze für die „Gers“, verlor aber speziell in der vergangenen Spielzeit seinen Stammplatz und fiel auch immer wieder mit Disziplinlosigkeiten auf. In sechs Saisonen bei den Rangers flog Morelos achtmal mit Rot vom Platz. Zu Santos durfte er nun ablösefrei wechseln.