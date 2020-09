Großer Verteidiger-Deal zwischen Manchester City und Benfica

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Alois...

Alois Höller

RV, 31, AUT | SV Mattersburg – > ASV Siegendorf

Ganze zehn Jahre spielte Alois Höller für den SV Mattersburg – nun zieht es den Rechtsverteidiger in die Burgenlandliga. Für die Mattersburger bestritt Höller unglaubliche 329 Pflichtspiele und erzielte dabei 23 Tore und 33 Assists. Im letzten Jahrzehnt war der kampfstarke Defensivspieler eine absolute Institution in der heimischen Bundesliga. Nun geht’s für ihn weiter nach Siegendorf, wo man noch hoch hinauswill. Der aktuelle Zweite der Burgenlandliga verpflichtete zuletzt auch Ex-Profis wie Andreas Dober, Christopher Drazan und Philipp Prosenik.

Anes Omerovic

ZM, 22, AUT | FC Dornbirn – > FC Winterthur

Vier Jahre nach seinem Aus im Nachwuchs von Aston Villa wechselt Anes Omerovic wieder ins Ausland. Der zentrale Mittelfeldspieler verbrachte die darauffolgenden Jahre beim SV Schwechat, den Young Violets in Wien-Favoriten und zuletzt beim FC Dornbirn und war immer wieder zwischenzeitlich vereinslos. Nun wechselt Omerovic in die zweite Schweizer Liga und wird daher ab kommender Woche auch in unseren Junglegionärs-Check aufgenommen. Omerovic unterzeichnete einen Zweijahresvertrag beim FC Winterthur, der nach zwei Spieltagen mit drei Punkten auf Rang 5 der Challenge League steht.

Rúben Dias

IV, 23, POR | Benfica Lissabon – > Manchester City

Der teuerste Verteidiger-Transfer der aktuellen Transferperiode ist in trockenen Tüchern: Manchester City stattet den 23-jährigen Benfica-Kapitän Rúben Dias mit einem Fünfjahresvertrag aus und bezahlt 68 Millionen Euro an die Portugiesen. Der 19-fache Nationalspieler war zuletzt drei Jahre lang Mitglied der Benfica-Kampfmannschaft und bestritt 137 Pflichtspiele für den Traditionsklub, in denen er zwölf Tore und sechs Assists beisteuerte. Auch in seinem letzten Spiel, dem 2:0 über Moreirense, trug er sich in die Torschützenliste ein. Rúben Dias war zuletzt auch als möglicher Neuzugang beim FC Barcelona im Gespräch und stand vergangenes Jahr auch auf den Scoutingzetteln von Tottenham, Man United und Arsenal.

Nicolás Otamendi

IV, 32, ARG | Manchester City – > Benfica Lissabon

Vor fünf Jahren wechselte Nicolás Otamendi um 45 Millionen Euro von Valencia zu Manchester City. Zuvor spielte der mittlerweile 32-Jährige für den FC Porto. Nun geht Otamendi als Teil des Deals rund um Rúben Dias zurück nach Portugal und unterschreibt bei Benfica. Die Portugiesen überweisen 15 Millionen Euro der Transfersumme für Dias wieder zurück an die Citizens und holen den routinierten Argentinier als direkten Ersatzmann für den einstigen Kapitän. Otamendi, der für Manchester City 210 Spiele bestritt, wurde zuletzt auch mit einem Wechsel zu Lazio Rom in Verbindung gebracht.