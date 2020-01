Inter verpfichtet Eriksen – Spurs binden argentinischen Nationalspieler an Verein

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Christian Eriksen

OM, 27, DEN | Tottenham Hotspur FC -> Inter Mailand

Im Kampf um den Meistertitel der italienischen Serie A gelang es Inter einen prominenten Neuzugang zu verpflichten. Der dänische Spielmacher Christian Eriksen unterschrieb bei den Nerazzurri und soll für mehr Kreativität im zentralen Mittelfeld sorgen. Inter zahlte nur 20 Millionen Euro, da ein Wintertransfer für die Spurs die letzte Chance war überhaupt noch Geld für den 95-fachen dänischen Nationalspieler zu lukrieren, da sein Vertrag kommenden Sommer ausläuft und Eriksen nicht mehr verlängern wollte. In 305 Meisterschaftsspielen für Tottenham steuerte der Mittelfeldspieler starke 69 Treffer und 89 Assists bei und man kann ausgehen, dass er auch für den Serie-A-Klub eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen wird. Ajax darf sich übrigens auch über diesen Transfer freuen, da die Niederländer immerhin zehn Prozent der Ablösesumme erhalten. Am lukrativsten ist der Deal aber ohnehin für den Dänen, der je nach Bonuszahlung pro Saison zwischen acht und zehn Millionen Euro netto verdienen wird.

Giovani Lo Celso

ZM, 23, ARG | Betis Sevilla – > Tottenham Hotspur FC

Der argentinische Nationalspieler Giovani Lo Celso wird auch über die Saison hinaus bei den Spurs bleiben, denn der Premier-League-Verein zog um rund 32 Millionen Euro die Kaufoption für den Leihspieler. Lo Celso, der für Betis Sevilla 22 Scorerpunkte in 45 Partien beisteuerte, bekam einen Vertrag bis 2025, wobei insbesondere Trainer Mourinho Druck machte den Spieler langfristig zu binden. Laut dem Portugiesen macht der Mittelfeldspieler gerade eine tolle Entwicklung durch und wird in Zukunft eine zentralere Rolle spielen als zuletzt. Der 23-Jährige kam bisher zwar in 14 Liga-Partien zum Einsatz, stand allerdings nur vier Mal in der Startaufstellung.

Wilfried Bony

ST, 31, CIV | vereinslos – > Al-Ittihad

Nachdem Wilfried Bonys Vertrag bei Swansea letzten Sommer auslief trainierte er bei Newport County mit, um sich fit zu halten, da er keinen neuen Verein fand. Der Angreifer von der Elfenbeinküste war schon bei zahlreichen Stationen tätig und spielte beispielsweise zwischen 2015 und 2017 bei Manchester City, wo er in 46 Einsätzen immerhin 11 Treffer und sieben Assists beisteuerte. Davor hatte er bei Vittese Arnheim mit 58 Toren und 18 Assists in 77 Partien seine beste Zeit. Nach dem Engagement bei den Citizens geriet seine Karriere etwas ins Stocken und er konnte weder bei Stoke noch bei Swansea an seine besten Zeiten anknüpfen. In Zukunft wird der Stürmer für den achtfachen saudi-arabischen Meister Al-Ittihad auf Torjagd gehen. Der Klub ist dem einen oder anderen vielleicht noch aus dem Jahr 2007 in Erinnerung, als der Verein die Verpflichtung von Luis Figo verlautbarte. Der Transfer kam damals allerdings doch nicht zustande, da der Portugiese schlussendlich doch lieber bei Inter blieb.

Hatem Ben Arfa

OM, 32, FRA | vereinslos – > Real Valladolid

Neben Wilfired Bony hat ein weiterer vereinsloser Spieler wieder einen Arbeitgeber gefunden, denn der 15-fache französische Nationalspieler Hatem Ben Arfa unterschrieb einen Vertrag bei Real Valladolid. Nachdem der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers bei Stade Rennes auslief, fand der Spieler trotz zahlreicher Gerüchte in den Medien keinen passenden Verein. Neben Olympique Lyon und Galatasaray soll auch Eintracht Frankfurt mit einer Verpflichtung geliebäugelt haben. Nun wurde der Franzose mit Real Valladolid einig, wo er im Abstiegskampf den Unterschied ausmachen soll. Bei seinem neuen Klub wird er auf einen prominenten Eigentümer treffen, denn Ronaldo Luís Nazário de Lima erwarb 2018 51% der Anteile des Vereins.