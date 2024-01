AS Roma trennt sich von José Mourinho

Die AS Roma hat bestätigt, dass José Mourinho und sein Trainerstab den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen werden. Mourinho wurde im Mai 2021 als...

Die AS Roma hat bestätigt, dass José Mourinho und sein Trainerstab den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen werden.

Mourinho wurde im Mai 2021 als 60. Trainer der Giallorossi vorgestellt.

Er führte die Mannschaft am 25. Mai 2022 zum Sieg in der UEFA Europa Conference League in Tirana und in der vergangenen Saison zum Finale der UEFA Europa League in Budapest.

„Wir möchten José im Namen von uns allen bei AS Roma für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken“, so Dan und Ryan Friedkin.

„Wir werden seine Zeit bei der Roma immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass ein sofortiger Wechsel im besten Interesse des Vereins ist.

„Wir wünschen José und seinen Assistenten alles Gute für ihre zukünftige Arbeit.

Weitere Informationen über den neuen Trainerstab der ersten Mannschaft werden in Kürze folgen.

[Anm.:] Zuletzt verlor die Roma mit 1:3 beim AC Milan und war seit vier Pflichtspielen sieglos. Aktuell stehen die Römer nur auf Platz acht der Serie A. Beim nächsten Spiel, zu Hause gegen Hellas Verona am kommenden Samstag, soll bereits ein neuer Trainer auf der Bank sitzen.

( Pressemeldung AS Roma )