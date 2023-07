ÖFB-Talent Mustapha wechselt in die Serie B

Fünf Jahre lang stand das ÖFB-Talent Marlon Mustapha beim FSV Mainz 05 unter Vertrag. Nun wechselt der Angreifer in die zweite italienische Liga und...

Fünf Jahre lang stand das ÖFB-Talent Marlon Mustapha beim FSV Mainz 05 unter Vertrag. Nun wechselt der Angreifer in die zweite italienische Liga und schließt sich Como 1907 an.

Über kleine Wiener Klubs wie Red Star Penzing und den Nußdorfer AC wechselte Mustapha im Jänner 2018 in die Akademie von Red Bull Salzburg, wo er allerdings nur ein halbes Jahr blieb. Bereits im folgenden Sommer zog der heute 22-Jährige in den Nachwuchs von Mainz weiter.

Nachdem er in der U19 und auch in der zweiten Mannschaft regelmäßig scorte, wechselte er für die Saison 2021/22 leihweise zur Admira, um erstmals Erstligaerfahrung zu sammeln. Für die Südstädter kam er in 28 Partien auf sieben Tore und sechs Assists und nach seiner Rückkehr nach Mainz war er auch dort vollwertiges Mitglied der Bundesligamannschaft.

In der deutschen Bundesliga kam Mustapha allerdings nur auf sechs Kurzeinsätze. Der Grund dafür war eine langwierige Knieverletzung, die eine Operation nötig machte und ihn fast fünf Monate außer Gefecht setzte. Auch deshalb stand der Wiener schließlich bei den Mainzern auf dem Abstellgleis und in der vergangenen Woche wurde unter anderem das Interesse von Eintracht Braunschweig und dem FC Südtirol öffentlich.

Mustapha entschied sich nun aber für einen Wechsel zu Como, das in der abgelaufenen Saison Dreizehnter in der Serie B wurde. Die Italiener bezahlen eine Ablöse von 900.000 Euro an den FSV Mainz 05. Como stand vor allem vergangene Saison in den Schlagzeilen, weil der spanische Welt- und Europameister Cesc Fabregas hier seine letzte Saison als Profi bestritt, bevor er diesen Sommer seine Karriere beendete.