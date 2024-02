James Jeggo und einstiger Rapid-Wunschspieler wechseln nach Melbourne

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in...

Die Winter-Transferzeit 2024 ist im Gange und wir liefern euch regelmäßig Updates für die interessantesten Transfers aus dem In- und Ausland – jeweils in Form eines handlichen Viererpakets. Diese Übertritte wurden in den letzten Stunden und Tagen offiziell gemacht!

Marco Tilio

RA, 22, AUS | Celtic Glasgow – > Melbourne City FC

Nach der Verpflichtung des Rapid-Rechtsaußen Nicolas Kühn trennte sich Celtic Glasgow – zumindest vorübergehend – vom australischen Rechtsaußen Marco Tilio. Der siebenfache Nationalspieler war im vergangenen Sommer um kolportierte 1,7 Millionen Euro von Melbourne City nach Glasgow übersiedelt. Auch Rapid soll damals an Tilio interessiert gewesen sein und den heute 22-Jährigen im Juni mehrmals beobachtet haben. Finanziell war der Transfer für Rapid damals allerdings an der Grenze und für den schottischen Großklub Celtic war es ein Leichtes, das Geld für Tilio locker zu machen. Der Rechtsaußen kam für den schottischen Meister allerdings nur auf zwei Pflichtspieleinsätze und hat nun mit Kühn einen weiteren harten Konkurrenten. Deshalb wurde der Australier nun wieder an seinen Ex-Klub Melbourne City zurückverliehen, wo er bis Sommer 2024 bleiben wird.

James Jeggo

DM, 31, AUS/AUT | Hibernian Edinburgh – > Melbourne City FC

Ebenfalls neu in Melbourne ist der in Wien geborene James Jeggo. Der 31-jährige spielte hierzulande 1 ½ Jahre für Sturm Graz und zwei Saisonen für die Wiener Austria, war für seine österreichischen Ex-Klubs weitgehend ein solider, kampfstarker Sechser. Nach seiner Zeit in Österreich zog es Jeggo zunächst nach Griechenland, wo er für Aris Saloniki auflief, danach für ein Jahr nach Belgien zu KAS Eupen. Das letzte Jahr verbrachte Jeggo in Schottland bei Hibernian Edinburgh, wo er ebenfalls weitgehend Stammspieler war. Nun kehrt Jeggo nach fast zehn Jahren zurück nach Melbourne, wo er nicht nur Teamkollege des zuvor beschriebenen Tilio, sondern auch von Spielern wie Tolgay Arslan und dem Ex-Admiraner Marin Jakolis wird.

Giovanni Reyna

OM, 21, USA | Borussia Dortmund – > Nottingham Forest

Bereits im Alter von 16 Jahren stieg der 24-fache US-Teamspieler Giovanni Reyna ins Profigeschäft ein und galt bei Borussia Dortmund als absolutes Megatalent. Der 21-Jährige blieb aber in den letzten Saisonen in seiner Entwicklung stehen und ist nun bereits seit 2 ½ Jahren kein Stammspieler beim BVB mehr. Reynas Vertrag in Dortmund läuft noch bis Sommer 2026, aber das nächste halbe Jahr wird der offensive Mittelfeldspieler leihweise in der englischen Premier League verbringen. Gegen eine Leihgebühr von einer Million Euro schließt sich Reyna Nottingham Forest an, das aktuell auf Platz 16 der englischen Beletage ist und sich im Frühjahr gegen den Abstieg stemmen muss. Zuletzt bekundeten auch Klubs wie die Fiorentina, Marseille, Sevilla, Benfica und Aston Villa Interesse am ehemaligen Supertalent.

Andrea Belotti

ST, 30, ITA | AS Roma – > AC Fiorentina

Der kampfstarke italienische Angreifer Andrea Belotti verlässt die AS Roma leihweise und schließt sich bis zum Saisonende der AC Fiorentina an. Belotti war im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Turin nach Rom gewechselt, hatte für die AS Roma in 68 Spielen nur zehn Treffer erzielt. Die Fiorentina, aktuell starker Sechster in der italienischen Serie A, brauchte für die Restsaison noch einen Knipser bzw. Zielspieler, zumal der Angolaner M’Bala Nzola in der Liga nur zwei Treffer erzielen konnte und auch die argentinische Neuverpflichtung Lucas Beltrán mit vier Saisontoren bisher hinter den Erwartungen blieb.