Neuer routinierter Athletiktrainer für Rapid

Im Rahmen des heutigen Mitgliedertreffens gab Markus Katzer in seiner Funktion als Geschäftsführer Sport Neuigkeiten aus dem Trainerteam rund um die Profimannschaft bekannt. So...

Im Rahmen des heutigen Mitgliedertreffens gab Markus Katzer in seiner Funktion als Geschäftsführer Sport Neuigkeiten aus dem Trainerteam rund um die Profimannschaft bekannt. So wurde der Vertrag mit Torwart-Trainer Jürgen Macho um zwei weitere Saisonen, bis inklusive der Spielzeit 2024/25 verlängert. Der 45-jährige Wiener war bereits Keeper im grün-weißen Nachwuchs und später Teil der Meistermannschaft von 2005. Nach Stationen als Torwart-Trainer beim First Vienna FC (01/2016 – 07/2018) und SKN St. Pölten (07/2018 – 05/2019) kam der 26-fache ÖFB-Internationale und rot-weiß-rote Teamkeeper bei der UEFA EURO 2008 im Juni 2019 retour nach Hütteldorf und bekleidet seither das Amt des grün-weißen Torwart-Trainers.

Neu in das Trainerteam von Zoran Barišić kommt ein erfahrener Mann als Athletiktrainer. Der 55-jährige Dr. Martin Mayer erhält ab 1. Juli einen unbefristeten Vertrag und kehrt somit nach rund acht Jahren nach Österreich retour. Von Juli 2015 bis März 2023 war Mayer jeweils als Athletik-Trainer bei Spezia Calcio (Italien) sowie Dinamo Zagreb und NK Osijek (Kroatien) tätig, beim polnischen Spitzenklub Lech Posen war er zudem zwei Saisonen lang Assistenztrainer von Nenad Bjelica. Der bisherige Athletiktrainer Tony Prünster verabschiedet sich vorerst in die Bildungskarenz.

( Pressemeldung SK Rapid )